Premium|Self Doubt : मला हे जमेल का..? सतत स्वत:विषयी शंका वाटणं हे अतिआत्मविश्वासापेक्षाही घातक असतं का?

पुणे – “दीडशे ते दोनशे कॉन्सर्ट केल्यानंतरही प्रत्येक concert च्या आधी स्टेजवर जाण्यापूर्वीची पाच मिनिटं मला असं वाटतं की, मी फ्रॉड आहे, मी इथं काय करतोय? मला स्वत:बद्दलच असे प्रश्न पडतात” असं अत्यंत गुणी अभिनेता आणि दिग्दर्शक असणाऱ्या फरहान अफ्तर याने सांगितलं. राज शामानी यांच्या ‘Figuring Out’ या podcast मध्ये त्याने हे सांगितलं होतं.फक्त फरहानच नाही तर मिशेल ओबामा, अभिनेत्री शेफाली शहा अशा अनेकांनी अगदी जाहीर कार्यक्रमात त्यांना असणाऱ्या सेल्फ डाऊटविषयी सांगतिलं आहे.सामान्य माणसाबरोबरच अनेक मोठ्या व्यक्तींनाही सतत स्वत:बद्दल शंका असते. एखादा मोठा प्रोजेक्ट मिळाला तर एखाद्या वेळी स्वत:वर अशी शंका येणं कदाचित सहाजिक असेल पण जर प्रत्येकच गोष्टीत तुम्हाला स्वत:विषयी खात्री वाटत नसेल तर मात्र हे अतिविश्वासी स्वभावापेक्षाही घातक ठरू शकतं. मी हे बरोबर करतोय ना? माझं काही चुकतंय का? मी माझं १०० टक्के देण्यात कमी पडतोय का? असे प्रश्नच याची लक्षणं असतात. प्रत्येक वेळी आपल्या निर्णयासाठी कोणाच्यातरी validation ची गरज आपल्याला पडते तेव्हा आपण Self Doubt मध्ये अडकलोय असं समजायला हरकत नाही.पण या अशा सवयीमुळे कायमस्वरूपासाठी आपलं काय नुकसान होऊ शकतं, हे असं कशामुळे होतं, याची शास्त्रीय तसेच मानसशास्त्रीय कारणं काय, अभ्यास काय सांगतात आणि आपल्या बाबतीत जर असं होत असेल तर या सगळ्यातून व्यवस्थितरित्या बाहेर पडता येतं का या सगळ्याविषयी सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून आपण माहिती घेऊया..मुळात Self Doubt कशाला म्हणायचं?Self-doubt म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमता, निर्णय, ज्ञान किंवा कार्यक्षमता याबद्दल निर्माण होणारी अनिश्चितता आणि अविश्वास. Psychology मध्ये याला ‘uncertainty about one’s competence, abilities or judgments’ असं समजलं जातं.Self Doubt हा गुण माणसात मूळातूनच असतो की परिस्थितीमुळे निर्माण होतो?Matthew D. Braslow हे अमेरिकेतील The Ohio State University शी संबंधित मानसशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्या सहलेखकांसोबत त्यांनी self-doubt वर त्यांनी २०१२ मध्ये review article लिहिले होते. त्यानुसार self-doubt ही काही लोकांमध्ये काहीशी स्थिर असलेली वैयक्तिक प्रवृत्ती असू शकते. म्हणजेच काय तर, एकसारख्याच परिस्थितीतही काही व्यक्तींना आपल्या क्षमतेबद्दल इतरांपेक्षा अधिक शंका वाटू शकते. अशा व्यक्ती सक्षम असूनही ‘मी हे खरंच करू शकतो का?’ याबद्दल साशंक असतात. संशोधनात या प्रवृत्तीची स्वतंत्रपणे मोजणीही करण्यात आली आहे. काही प्रयोगांमध्ये आधीपासून जास्त self-doubt असलेल्या व्यक्तींवर self-doubt निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीचा परिणाम अधिक दिसला. मात्र याचा अर्थ self-doubt हा जन्मजात असतो असेही म्हणता येत नाही. Review मध्ये फक्त एवढं दाखवून दिलं आहे की, लोकांमधील self-doubt ची पातळी आणि त्याची psychological प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या असतात..Premium| Delhi Student Protest: जीवन संपवण्याच्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत विद्यार्थी का पोहोचतायेत? यामागचं मानसशास्त्र काय सांगतं?.सेल्फ डाऊट निर्माण होण्यामागे कारणं काय आहेत?इतरांशी सतत तुलनाअमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ Leon Festinger यांच्या Social Comparison Theory नुसार माणूस नैसर्गिकरित्या स्वतःची तुलना नेहमी इतरांशी करतो जेणेकरून त्याला स्वतःची क्षमता समजेल असं त्याला वाटत असतं. विशेषतः जेव्हा आपण आपल्यापेक्षा जास्त यशस्वी किंवा हुशार व्यक्तींशी स्वतःची तुलना करतो, तेव्हा आपल्याला स्वतःबद्दल शंका वाटू लागते.२०२४ च्या Hispanic Journal of Behavioral Sciences मधे प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार जे विद्यार्थी इतरांशी जास्त तुलना करतात, त्यांच्यामध्ये अभ्यासाविषयीच्या शंका सुद्धा जास्त प्रमाणात आढळल्या. या संपूर्ण प्रक्रियेत स्ट्रेस हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असतो, जो शंका आणखी वाढवतो. हा अभ्यास सहसंबंधावरचा असल्याने याचा अर्थ असा नाही की फक्त इतरांशी तुलना करणे हेच सेल्फ-डाऊटचे एकमेव कारण आहे. इतरही अनेक कारणे असू शकतात, पण इतरांशी तुलना करणे हे देखील सेल्फ-डाऊट निर्माण होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे.Mindsetकॅरोल ड्वेक यांच्या Mindset सिद्धांतानुसार, आपण आपल्या बुद्धिमत्तेबद्दल किंवा क्षमतेबद्दल कसा विचार करतो, याचा आपल्या कामगिरीवर खूप मोठा परिणाम होतो. जेव्हा लोकांना असे वाटते की, आपली क्षमता आपल्याला बदलताच येत नाही आणि अचानक त्यांच्यासमोर एखादे कठीण आव्हान येते, तेव्हा त्यांना स्वतःबद्दल शंका वाटू लागते. या शंकेमुळे ते प्रचंड टेन्शनमध्ये येतात आणि भीतीपोटी त्यांचा परफॉर्मन्स खूप खराब होतो.संशोधकांनी जेव्हा लोकांच्या मनात हा समज निर्माण केला की ‘क्षमता वाढवता येते’, तेव्हा चित्र बदलले. अगदी कठीण प्रसंग आला तरी त्यांच्यात तोच जास्त ताण किंवा भीती दिसली नाही. त्यांनी आव्हानाकडे एक संधी म्हणून पाहिले. २०१९ च्या प्रयोगात संशोधकांनी हेच तपासले.Perfectionism२०२३ मध्ये विद्यार्थ्यांवर केलेल्या एका अभ्यासात Maladaptive Perfectionism म्हणजेच अति-परफेक्शनिझमची अशी सवय जी माणसाला मानसिक त्रास देते आणि Imposter Phenomenon म्हणजे स्वतःच्या यशावर स्वतःचाच विश्वास नसणे आणि आपण एक 'फसवणूक करणारे' आहोत अशी भीती वाटणे यांचा संबंध तपासला गेला. या अभ्यासात असे आढळले की, हे दोन्ही घटक एकमेकांशी जोडलेले आहेत.अपयशाची भितीअमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ Andrew J. Elliot आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी Fear of failure या अभ्यासातून वैज्ञानिक प्रयोगांद्वारे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक चाचण्या घेऊन त्यांच्या मनातील अपयशाची भीती आणि शंका मोजल्या आणि त्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष अभ्यासाचे किंवा आव्हानांचे टास्क दिले. ज्या विद्यार्थ्यांच्या मनात अपयशाची भीती जास्त होती, त्यांचे लक्ष यश मिळवण्यावरून कमी होऊन अपयशाच्या भितीकडे गेले. त्यामुळे त्यांनी कठीण आव्हाने पूर्णपणे टाळली आणि नेहमी सोपी व कमी जोखमीची कामं निवडली.याउलट, ज्यांच्या मनात ही भीती नव्हती, त्यांनी ताण न घेता कठीण आव्हानांचा सामना केला. अशा शेकडो विद्यार्थ्यांच्या डेटाचे Statistical Analysis करून संशोधकांनी हे सिद्ध केले की, भीती ही माणसाला स्वत:विषयीच शंका निर्माण करायला लावते हे यावरून समोर आले..Premium|Safe Workplace for Women : ‘पॉश’ समजून घेताना....सेल्फ डाऊटमधून स्वत:ला बाहेर कसं काढायचं?मानसशास्त्रामध्ये 'सेल्फ डाऊट' कमी करण्यासाठी आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी तज्ज्ञांनी काही थिअरिज मांडल्या आहेत. या थिअरिज वेगवेगळ्या संशोधनाच्या अंगाने केल्या असल्या तरी त्यांचा संदर्भ मात्र येथे चपखल बसतो.छोट्या टप्प्यांमध्ये यश मिळवा कॅनेडियन-अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ Albert Bandura यांनी सर्वप्रथम १९७७ मध्ये आपल्या Self-Efficacy : Toward a Unifying Theory of Behavioral Change या संशोधन लेखामध्ये ही संकल्पना सविस्तर मांडली. मानवी वर्तनातील बदल आणि आत्मविश्वासाचा संबंध त्यांनी यात स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, मोठे ध्येय साध्य करण्याऐवजी छोट्या छोट्या टप्प्यांमध्ये यश मिळवा. यामुळे मेंदूला आपण यशस्वी होऊ शकतो याची खात्री पटते. त्यांनी सांगितले की, आपल्यासारख्याच पार्श्वभूमी असलेल्या इतर यशस्वी लोकांना पाहा. जर ते करू शकतात, तर आपणही करू शकतो हा विश्वास निर्माण होतो. .स्वत:ला आहे तसे स्वीकारा Carl Rogers यांनी मानवी स्वभाव, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि मानसोपचार यावर केलेल्या विस्तृत संशोधनावर त्यांची Humanistic Theory आधारित आहे. त्यांनी मानवी मनाचा अभ्यास करून काही अत्यंत महत्त्वाची संशोधनपर निरीक्षणे मांडली आहेत.रॉजर्स यांनी असा संशोधनपर निष्कर्ष मांडला की प्रत्येक व्यक्तीकडे स्वतःबद्दल एक प्रतिमा असते, जी तीन घटकांनी बनते. सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ आणि आयडियल सेल्फ. म्हणजेच आपण स्वत:ला कसे पाहतो, आपण स्वत:ला किती किंमत देतो आणि आपल्याला भविष्यात काय आणि कसे बनायचे आहे.रॉजर्स यांनी थेरपीच्या माध्यमातून सिद्ध केले की, माणसाला जर कोणतीही अट किंवा जजमेंटशिवाय स्वीकारले गेले, तर त्याच्यात स्वतःमध्येच सुधारणा घडवून आणण्याची नैसर्गिक क्षमता असते. जेव्हा व्यक्ती स्वतःला अटींशिवाय स्वीकारायला शिकते, तेव्हा तिचा सेल्फ डाऊट कमी होतोॲक्शन-फर्स्ट अप्रोच ठेवा'सायकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी' संशोधनानुसार, आत्मविश्वास हा कृती करण्यापूर्वी येत नाही, तर कृती केल्यानंतर निर्माण होतो. त्यामुळेच Perfectionism ची वाट न पाहता कामाची सुरुवात करा. काम अगदी लहान ३ ते ५ मिनिटांच्या टप्प्यात विभागून त्वरित सुरुवात करा.हार्वर्डच्या संशोधक Teresa Amabile यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामाचा अभ्यास केला.त्यांच्या मते, माणसाला सर्वात जास्त आत्मविश्वास आणि प्रेरणा तेव्हा मिळते, जेव्हा त्याला त्याच्या कामात लहान का होईना, पण प्रगती दिसू लागते. लहान यशाचा अनुभव मेंदूला सांगतो की, मी हे करू शकतो!अभिनेत्री, इंफ्लुएन्सर उर्मिला निंबाळकर तिच्या एका व्हिडिओमध्ये म्हणते, की मुळात तुम्ही स्वत:ला किंमत द्यायला शिकायला हवं, स्वत:वर प्रेम करायला हवं. मला हे जमेल की नाही किंवा मला हे अजून चांगलं करायचं आहे असं म्हणायच्या नादात वर्षच्या वर्ष निघून जातात. त्यामुळे एखादे काम करायला घ्या. कृती करा. त्यातून शिका. फक्त कडेला बसून माहिती घेत राहू नका, त्यात प्रत्यक्ष उतरा....---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.