Premium| खासगीकरणाचे धोरण अपुरे

डॉ.अजित कानिटकर, विकासविषयक प्रश्नांचे अभ्यासकPrivatisation Without Regulation: When Regulators Turn Toothless भारतातील सर्व विमानसेवा डिसेंबरच्या २०२५मधील दोन आठवडे प्रचंड विस्कळीत झाली होती. काहीशे विमानउड्डाणे दररोज रद्द केली गेली. हजारो प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. काही तासांच्या प्रवासासाठी दोन-तीस दिवस अडकून पडायला झाले. होणाऱ्या दिरंगाईची कोणतीही पूर्वसूचना दिली गेली नाही. या गोंधळाचे एक कारण उत्तर भारतातील त्रासदायक घनदाट धुके हे जरी असले तरी त्याहून महत्त्वाचे कारण म्हणजे सेवा पुरवण्यात एका विमानकंपनीकडून झालेले प्रचंड दुर्लक्ष..नियमाप्रमाणे आवश्यक संख्येने लागणारे विमानकर्मचारी (वैमानिक) नसल्याने अनेक उड्डाणे रद्द करावी लागली. या गोंधळास जबाबदार कोण असा नेहमीसारखा आरोप- प्रत्यारोपांचा धुराळा उडाला. त्यातून एक माहिती मात्र स्पष्ट दिसून आली की, ६६ टक्के प्रवासी विमानवाहतूक एकाच खासगी उद्योगाच्या मालकीची आहे. त्यांना हवे तसे प्रसंगी नियम बाजूला ठेवून व्यवसाय करण्याची जणू काही मुभा होती. या क्षेत्रात एकेकाळी असलेली तुल्यबळ स्पर्धा जवळपास संपलीच होती, सरकारने चालवलेल्या विमानउद्योगाचा वाटा जेमतेम होता. अशा स्पर्धारहित व जवळपास सरकारी नियंत्रणपलीकडे असलेल्या खासगी उद्योगाचे वर्चस्व काय असू शकते व त्याचे काय परिणाम हे याप्रसंगी अगदी सरकारी धोरणाची सतत स्तुती करणाऱ्या पंडितांना कळून चुकले! .Premium|Bonded Labour Act : वेठबिगारीच्या कायद्याची पहिली अंमलबजावणी; श्रमजीवी संघटनेचा ऐतिहासिक लढा.स्वातंत्र्यानंतर १९९० पर्यंत काळ असा होता की, सरकारनेच जवळपास सर्व प्रकारचे उद्योग चालवले. खासगी उद्योग स्थापन करणे, नफा मिळवणे हा जणू काही गुन्हा होता. सरकारने स्थापलेल्या उद्योगांची यादी करायची म्हटली तर त्यात ट्रॅक्टर, घड्याळे, जहाजबांधणी, विमाने, खते, शेती अवजारे, हॉटेल, खनिजतेल उत्पादन, प्रवासी वाहतूक, लोखंड, पोलाद, खाणी …. अशी ती न संपणारी यादी आहे. अगदी कंडोम बनवण्याचे कामही ‘हिंदुस्थान लॅटेक्स लिमिटेड’ या नावाची एक सरकारी कंपनी अनेक वर्षे करत होती. १९९१ नंतर हे सर्व झपाट्याने बदलले . सरकारी उद्योगांमध्ये तयार होणारी उत्पादने जेव्हा खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित झाली, तेव्हा वस्तूंची गुणवत्ता-उपलब्धता- किमती यामध्येही ग्राहकांच्या दृष्टीने वेगाने सकारात्मक फरक पडला. स्पर्धाही वाढली. आणि अर्थातच उद्योगांची संख्याही वाढली. अर्थव्यवस्थेचे स्वरूपही पूर्णतः बदलून गेले. या सर्व प्रक्रियेला उदारीकरण , खासगीकरण, जागतिकीकरण असे म्हटले गेले. .या सर्व प्रक्रियेमध्ये सेवा पुरवणाऱ्या संस्थाही वेगाने बदलल्या. बँका, विमा, कंपन्या यांमध्येही खासगी क्षेत्राने प्रचंड वेगाने प्रवेश केला. एकेकाळी दूरसंचार सेवा फक्त सरकारी क्षेत्रातच असायची. ग्राहकांना एक दूरध्वनीसेवा मिळवण्यासाठी पाच-पाच वर्षे वाट पाहायला लागायची. हे चित्रही वेगाने बदलले. आता घरबसल्या अनेक सेवा मिळू शकतात. दूरसंचार क्षेत्रातील क्रांती आपण सर्वजण अनुभवतो आहोत. आज देशभरात ११० कोटी ग्राहक हे दूरसंचार व्यवस्थेचे उपभोक्ते आहेत. .उदारीकरणाच्या या प्रक्रियेस सरकारी उद्योगांनी अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला आहे. तो कसा? स्वातंत्र्याची सुरुवातीची चाळीस वर्षे सरकारने चालवलेल्या उद्योगांमधून पाया घातला गेला. यामध्ये आर्थिक गुंतवणूक ते उद्योग चालवण्यासाठीचे आवश्यक तंत्रज्ञान व त्या उद्योगासाठीचे आवश्यक मनुष्यबळ हे सर्व फक्त शासकीय व्यवस्थेमधूनच तयार झाले. सुरुवातीची ३०-४० वर्षे जो भक्कम पाया घातला गेला त्यावरच खासगी क्षेत्राने पुढे जास्त वेगाने मजल मारली आहे हे नमूद केले पाहिजे. खाजगी क्षेत्राला जेव्हा १९९१ नंतर अनेक संधी खुल्या झाल्या तेव्हा सुरुवातीची पाच दहा वर्षे सर्व महत्त्वाच्या जागांवरील तंत्रज्ञ व्यवस्थापक शास्त्रज्ञ यांची ‘चोरी’ सरकारी उद्योगातूनच झाली! इंग्रजीत ‘हेड हंटिंग’ असा शब्द वापरला जातो. कारण असे ज्ञान सरकारी क्षेत्राबाहेर फारसे नव्हते. अनेकांना वाढत्या पगाराची प्रलोभाने दाखवूनच या सर्व खासगी उत्पादनकंपन्या भरभराटीस आल्या. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. पुण्यातील अनेक खासगी तंत्रशिक्षण महाविद्यालये सुरू झाली त्यामध्ये सुरुवातीची अनेक वर्षे सर्व महत्त्वाच्या जागी पुण्याच्या शासकीय महाविद्यालयात उत्तम अनुभव असलेले अध्यापक मोठ्या पगारावर रुजू झाले. गेल्या दहा वर्षात नवी दिल्ली परिसरात व देशभरात जी खासगी विद्यापीठे सुरू झाली त्या विद्यापीठांमध्येही अनेक ज्येष्ठ प्राध्यापक सरकारी निवृत्तीनंतर तेथे शिकवायला जात आहेत. .Premium|Trump Greenland dispute: ग्रीनलँडचा वाद चिघळतोय! अमेरिका खरोखरच NATO तून बाहेर जाईल का? .अणुशक्ती क्षेत्र खुले यातीलच पुढील पायरी म्हणजे गेल्या काही दिवसातील पंतप्रधानांच्या दोन महत्त्वाच्या घोषणा. यामध्ये अवकाशक्षेत्र आणि अणुविज्ञान या दोनही अत्यंत गुंतागुंतीच्या व १०० टक्के सरकारी व्यवस्थापनाखाली असणारे क्षेत्र आता खासगी क्षेत्रासही खुले होणार आहे. ही घोषणा म्हणजे लंबक आता दुसऱ्या टोकास जातोय का, असे वाटणारी आहे. यापूर्वी क्रमाक्रमाने सैन्यदलासाठी लागणारे साहित्यउत्पादन खासगी क्षेत्राकडे देण्याची ठाम पावले धोरणातून दिसतात. अणुऊर्जा हे त्यातील शेवटचे पण अत्यंत महत्त्वाचे. .मक्तेदारी अनिष्टचमहत्त्वाचे असे अणुऊर्जाक्षेत्र इतकी वर्षे १०० टक्के सरकारची मक्तेदारी होती. आता त्यात अनेक उद्योजक तयारी करून उतरतील. नफा मिळवणे व भागधारकांचा-मालकांचा घसघसशीत फायदा करणे हे प्रथम उद्दिष्ट. देशसेवा इत्यादी नंतरची प्राधान्ये. इतर क्षेत्रात झाले तसे या व्यवसायात सध्या तरी तज्ज्ञता त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे यापूर्वीचा अनुभव पाहता सरकारी संस्थांतील व्यक्तींवर या सर्वांचा डोळा असणार हे उघड आहे. खासगीकरणाचे परिणाम दिसून यायला आणखी काही वर्षे नक्की लागतील. तथापि सरकार स्पर्धक म्हणून व्यवसायातून बाहेर पडल्यावर व ठराविक काहीच उद्योगसमूहांची मक्तेदारी होणे हे देशातील ग्राहक व नागरिकांसाठी फारसे उपयुक्त नाही, हे विमानप्रवास कोलमडण्याच्या घटनेने दाखवून दिले.. अशा वेळेस नियंत्रक-नियामकांची भूमिका महत्त्वाची असते. तथापि नियंत्रक (रेग्युलेटर) जेव्हा सर्व अधिकार असूनही हतबल होतात तेव्हा सर्वसामान्य व्यक्तीस अन्याय झाला तर दाद मागण्याची कोणतीच व्यवस्था शिल्लक राहात नाही. आपल्या देशात अशा अनेक नियामक अथवा नियंत्रकांची दात नसलेल्या म्हाताऱ्या सिंहासारखी अवस्था झाली आहे. खासगीकरणाच्या रेट्यात सर्वच जीवनावश्यक सेवा आता जमा-खर्च व नफा-तोटा या गणितात मानले जाणे फारसे आशादायी चित्र नाही. कदाचित खासगीकरण प्रक्रियांचे चक्र आता थांबवणे व उलटे फिरवणे शक्य नसले तरी नियंत्रक आपली घटनात्मक जबाबदारी पूर्ण करताहेत का नाही, हे तरी सजगपणे पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.