Premium| अमेरिका का संतापली?

डॉ. अनिल पडोशी, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापकAmerica foreign debt crisis and trade imbalance analysis: अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जबर आयातकर बसविणे, परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत येण्याचे नियम कडक करणे, अमेरिकेत येऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी लोकांवर बंधन वाढविणे इत्यादी जालीम उपाययोजना त्यांनी सुरू केल्या. याबद्दल अमेरिका आणि ट्रम्प यांच्यावर टीकेचा भडिमार होत आहे. परंतु याच्या मुळाशी जायला हवे. अमेरिका हा आजमितीला वस्तू आणि सेवा यांची खरेदी करणारा जगातील सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. ट्रम्प येण्यापूर्वी २०२३मध्ये अमेरिकेने एकूण साधारण चार लाख कोटी डॉलर इतकी रक्कम वस्तू व सेवा खरेदीसाठी खर्च केली. साहजिकच प्रत्येक देश आपल्या वस्तू अमेरिकेला विकण्यास उत्सुक असत. त्यामुळे अमेरिकेस परदेशी व्यापारात सातत्याने घाटा येऊ लागला. इतर देश (मुख्यत्वे चीन) आपल्या वस्तू अमेरिकेत विकतात, पण अमेरिकेकडून खरेदी मात्र फारशी करत नाहीत, हे ट्रम्प यांच्या लक्षात आले. अमेरिकेवर टीका करीत असताना दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. अमेरिका इतरांसाठी काय करीत आहे किंवा केले आहे, याचा उहापोह करायला हवा. अमेरिकेने कोणासाठी काय केले हे पाहूया..१) युरोप : दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आंतररराष्ट्रीय व्यवहारामध्ये सक्रिय झाली. महायुद्धामुळे इंग्लंडसह सर्व युरोपीय देश पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले होते. अशावेळी अमेरिकेने दुहेरी मदत केली. एक मार्शल योजना आखून युरोपला मदत म्हणून १९४८ मध्येच साधारण दीड कोटी डॉलर दिले. दुसरे म्हणजे अमेरिकेने ‘नाटो’ची स्थापना करून युरोपीय देशांच्या (परकीय आक्रमणापासून) संरक्षणाची जबाबदारी स्वतःवर घेतली. मित्र देश निश्चिंत होऊन त्यांनी सर्व साधन संपत्ती विकासासाठी वापरली. सर्व युरोपीय देशांनी याचा सदुपयोग करून घेतला. आपला विकास साधला. विशेषतः पश्चिम जर्मनीने विकासात नेत्रदीपक कामगिरी केली. १९५० ते १९९० या चाळीस वर्षांत पश्चिम जर्मनीने आपले दरडोई उत्पन्न ५००० वरून २५,००० डॉलरपर्यंत (पाचपट) वाढविले. यालाच जर्मन चमत्कार असे म्हटले जाते. युरोप पुन्हा वैभवसंपन्न झाला. परंतु, हा संपूर्ण विकास अमेरिकेच्या भक्कम आधारामुळे झाला आहे. याची युरोपला जाणीव आहे. आजमितीससुद्धा अगदी २०२३पर्यंत युरोपचा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार (अमेरिकेच्या उदार धोरणामुळे) भरभक्कम फायद्याचा होता. अमेरिकेचा पैसा युरोपमध्ये येत होता. याशिवाय ‘नाटो’च्या एकूण खर्चामध्ये अमेरिकेचा वाटा ७० टक्के होता. २०२४मध्ये एकूण साधारण १३४ कोटी डॉलर्सपैकी अमेरिकेने घसघशीत ९४ कोटी डॉलर दिले. परंतु, युरोपचा (मर्यादेपलीकडे) फायदा म्हणजे अमेरिकेचा तोटा हे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (आणि त्यांच्या मतदारांनी) लक्षात घेतले. मग नंतर मात्र अमेरिकेने आपला एकतर्फी उदारपणा संपविला. कर बसविल्यामुळे नव्याने व्यापार करार करणे युरोपला भाग पडले..Premium|Autoradiography Oil Paintings: चित्रकलेतील गूढ उलगडणारे ऑटोरेडिओग्राफी तंत्रज्ञान.२) जपान, तैवान आणि दक्षिण कोरिया : या देशांची परिस्थितीसुद्धा युरोपप्रमाणेच आहे. १९५०च्या सुमारास अमेरिकन सर्वप्रथम या तीनही देशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतली. त्यामुळे ती काळजी दूर झाली. शिवाय अमेरिकेने त्यांच्या विकासासाठी उदारहस्ते मदत केली. त्यांचा मालसुद्धा मोकळेपणाने विकत घेतला. कसलीही आडकाठी आणली नाही. परिणामी आजमितीस या तीनही देशाबरोबरचा अमेरिकेचा व्यापार आतबट्ट्याचा आहे. (२०२४ मध्ये जपान ७ कोटी, कोरिया ७ कोटी आणि तैवान आठ कोटी अशी तूट होती). याशिवाय या देशामध्ये असलेल्या अमेरिकन सैन्यासाठीसुद्धा अमेरिकेला दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर द्यावे लागतात. सर्वांचा एकच परिणाम, अमेरिकेचा पैसा बाहेर जाऊ लागला. या सर्व देशांनी अमेरिकेच्या आधारावर आपला विकास साधला हे सत्य आहे. अमेरिकेमुळेच हे सर्व देश श्रीमंत झाले आहेत हे लक्षात घ्यावे..‘परोपकारी वर्चस्व’अमेरिकेला साम्राज्यवादी असे म्हटले जाते. ते खोटे नाही. अमेरिकेने कोरियामध्ये, व्हिएतनाममध्ये, इराकमध्ये अनेक असमर्थनीय युद्धे केली आहेत. ही काळी बाजू आहे. परंतु, या साम्राज्यवादाची धवल बाजूसुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे. कारण इंग्लंडसारख्या साम्राज्यवादी देशांनी भारतासारख्या आपल्या अंकित देशाची आर्थिक धूळदाण करून तेथील जनतेला दरिद्री, भुकेकंगाल बनविले. तसा प्रकार अमेरिकेने १९५०नंतर तरी केल्याचे दिसत नाही. उलटपक्षी जे युरोपीय आणि आशियायी देश अमेरिकेचे अंकित झाले, त्यांची अमेरिकेच्या मदतीने आर्थिक भरभराट झाल्याचे दिसते. हे सर्व देश अमेरिकेमुळे श्रीमंत झाले आहेत. दरडोई उत्पन्न, दारिद्र्य निवारण, शिक्षण, मानवी विकास या क्षेत्रामध्ये हे देश आघाडीवर आहेत. हे नाकारता येणार नाही. अमेरिकेचे वर्चस्व होते/आहे. पण त्यामुळे आर्थिक विकाससुद्धा झाला, हेही सत्य आहे. याला इंग्रजीमध्ये ‘बेनेव्हॉलंट हेजीमनी’ (परोपकारी सत्ता/वर्चस्व) असे म्हटले जाते. यामुळेच की काय पण ज्यांनी अमेरिकेबरोबर युद्धे केली असे व्हिएतनाम, क्यूना आदी देशसुद्धा अमेरिकेबरोबर सर्व सहकार्य करण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे आपण चांगले वागूनसुद्धा इतर देश मात्र आपल्याशी चांगले वागत नाहीत, याची खंत किंवा राग अमेरिकेच्या मनामध्ये आहे..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा भविष्यकाळ मानवाच्या बुद्धिमत्तेचं आव्हान.कर्जात वाढअगदी १९५० पासूनच अमेरिकेचे परदेशी व्यापार धोरण इतर देशांच्या मानाने अधिक मोकळे, उदार राहिले आहे. त्यामुळे चीनसह इतर अनेक देशांना अमेरिकेत विक्री करणे सोपे होते. त्यांनी तसे केले. परंतु, यामध्ये चीनसारख्या देशाने परदेशी व्यापाराचे नियम पाळले नाहीत. चीनने आपले चलन कृत्रिमपणे स्वस्त ठेवून निर्यात वाढवली. अमेरिकेची आयात वाढून व्यापार आतबट्ट्याचा होऊ लागला. तूट वाढू लागली. आजमितीस अमेरिकेची व्यापारी तूट (तोटा) साधारण एक लाख कोटी डॉलर असून जगात सर्वांत मोठी आहे. हा तुटीचा प्रकार गेली निदान तीस वर्षेतरी चालू आहे. वाढत्या आयातीचे पैसे देण्यासाठी अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यातदारांना कर्जरोखे देणे भाग पडले. म्हणजे वस्तू उधारीने विकत घेणे, चीन, जपानसारख्या मोठ्या निर्यातदारांनी अमेरिकेचे कर्जरोखे मोठ्या प्रमाणात विकत घेतले. हे रोखे अमेरिकेमध्ये केव्हाहीं विकून चीन जपान आपले पैसे वसूल करू शकतात. सध्या जपानकडे एक लाख कोटी डॉलरचे रोखे तर चीनकडे ७६ हजार कोटी डॉलरचे कर्ज रोखे आहेत. हे देश अमेरिकेचे सावकार आहेत. आर्थिक धोरणाच्या अतिरेकी उदारपणामुळे अमेरिका कर्जबाजारी देश झाला आहे. सध्या परदेशी कर्जामध्ये अमेरिकेचा प्रथम क्रमांक असून त्या देशाचे परदेशी कर्ज साधारणपणे नऊ लाख कोटी डॉलर (जगात सर्वांत जास्त) असून त्यांवर दरवर्षी साधारण २३ कोटी डॉलर इतके व्याज देणे अमेरिकेस भाग पडत आहे. ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशी अमेरिकेची परिस्थिती झाली आहे..आपल्या देशाच्या अतिरेकी उदारपणाचा इतरांनी गैरफायदा घेऊन अमेरिकेला कर्जबाजारी बनविले. उदारपणा हेच आपल्या आर्थिक समस्यांचे कारण आहे. त्यामुळे आता उदारपणा, सर्वांना अमेरिकेत येण्यास मोकळे दार आदी प्रकार बंद करायचे, असे अमेरिकेने ठरविले. शुल्क युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे अनेक देशांची अमेरिकेकडील निर्यात कमी झाली आहे. व्यापार तूट कमी झाली आहे. अशा बातम्या आहेत. परिस्थिती अस्थिर आहे. काय होईल सांगता येत नाही. एकूण शुल्क युद्धाचीही दुसरी बाजूसुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 