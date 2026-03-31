Premium|Business Growth: साथी हाथ बढाना’, व्यवसाय वाढीचा खरा मंत्र!

“Stop Doing Everything Yourself: The Leadership Secret Behind Scaling a Business”चकोर गांधी, chakorgandhi@gmail.comआजच्या स्पर्धात्मक युगात व्यवसाय, धंदा किंवा उद्योग यशस्वीपणे चालवणे ही एकट्या व्यक्तीची जबाबदारी राहिलेली नाही. वाढ, विस्तार आणि स्थैर्य यासाठी सक्षम टीम, विश्वास अत्यावश्यक आहे. सर्व काही स्वतः करण्याच्या वृत्तीमुळे प्रगती थांबते, ताण वाढतो आणि निर्णयक्षमता कमी होते. त्यामुळे यशस्वी नेतृत्व म्हणजे केवळ काम करणे नव्हे, तर योग्य व्यक्तींना योग्य जबाबदाऱ्या देऊन त्यांच्याकडून उत्तम परिणाम घडवून आणणे होय. ‘साथी हाथ बढाना’ हीच त्या यशाची गुरुकिल्ली आहे..व्यवसाय, धंदा, व्यापार किंवा उद्योग यामध्ये सर्व कामे आणि सर्व जबाबदाऱ्या आपण एकट्याने पेलू शकत नाही. सर्व काही आपणच करायचे ठरवले, तर वाढ होणे शक्य नाही. म्हणूनच ‘साथी हाथ बढाना’ ही भूमिका स्वीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी सर्वप्रथम आपण स्वतः कोणती कामे करावीत आणि कोणती इतरांवर सोपवावीत, याची जाणीव होणे आवश्यक आहे. सर्व काही स्वतः करायला गेलो, तर आपण कमी पडतो, वेळ अपुरा पडतो, ताण वाढतो. मग इतर माणसे नेमण्याचा अर्थच काय उरतो? काही जण सतत व्यग्र असतात, कपाळावर आठ्या असतात, कायम चिंतेत असतात, ही लक्षणे कामे इतरांवर न सोपवल्यामुळेच दिसतात.कामाचे वाटप आवश्यकमालकाने सर्वप्रथम आपल्या वेळेचे मूल्य ठरवावे. दिवसाची किंमत काढल्यावर लक्षात येते, की काही कामे स्वतः करण्यात अर्थ नाही; ती इतरांवर सोपवलीच पाहिजेत. एक व्यक्तीपासून ते मोठ्या टीमपर्यंत कामे सोपवता येतात. योग्य कामे योग्य व्यक्तींवर सोपवून आपण महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी वेळ मोकळा ठेवला, तर त्यातच यश दडलेले आहे..Premium|Debt Management and EMI Planning : ऋणं कृत्वा सुखं जिवेत - पण किती काळ?.मालकाने कोणती कामे स्वतः करणे आवश्यक आहे हे ठरवणे ही पहिली पायरी आहे. दूरदृष्टी, दिशा आणि व्यवसायाची भविष्यातील वाटचाल ही मालकानेच ठरवायची असते. जगातील यशस्वी सीईओ आपल्या वेळेचा मोठा भाग याच कामांसाठी राखून ठेवतात. सर्व कामे महत्त्वाची असली, तरी त्यांपैकी बरीच कामे इतरांना सोपवता येतात. मालकाने व्यवसाय-विकास, मुख्य टीमसोबतचा वेळ, संशोधन व विकास, एकूण व्यवसायाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे या महत्त्वाच्या गोष्टींवर भर द्यावा. दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप टाळणे अधिक योग्य असते. मार्केटिंग इतरांवर सोपवले, तरी मालकाने बाजाराशी संबंध कायम ठेवला पाहिजे. महत्त्वाच्या ग्राहकांना, वितरकांना, छोट्या व्यवसाय भागीदारांना भेटणे आवश्यक आहे. दैनंदिन विक्रीची जबाबदारी मात्र, टीमवर सोपवावी. जिथे गुंतागुंतीचे प्रश्न असतील, तिथे मालकाने पुढाकार घेऊन उपाय शोधावा. बँकर आणि गुंतवणूकदारांशी नियमित संवाद ठेवण्यासाठीही वेळ हवा. कामे सोपवण्याची कला अवगत झाली, की महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी वेळ उपलब्ध होतो..योग्य व्यक्तीकडे योग्य कामजेआरडी टाटा यांचे एक वाक्य आहे, ‘द बेस्ट पीपल अँड सेट फ्री’... म्हणजेच आपण माणसे नेमतो; पण त्यांना स्वातंत्र्य देतो का? याचे उत्तरे मिळवणे गरजेचे आहे. केवळ जबाबदारी देऊन अधिकार न दिल्यास ते कसे काम करणार? जबाबदारीसोबत अधिकारही दिले पाहिजेत. अनेकदा आपण कामे न सोपवल्यामुळे काही जण निष्क्रिय राहतात आणि आपल्याला अधिक माणसे हवी आहेत, असे वाटते, ही चूक आहे. कामे कोणती सोपवायची, हे ठरल्यानंतर ती योग्य व्यक्तीवर सोपवणे ही पुढची पायरी आहे. आपल्या टीममधील प्रत्येकाच्या क्षमतेची माहिती असणे आवश्यक आहे. रखवालदार, शिपाई, ड्रायव्हर, अकाउंटंट, प्रशासन, सेल्स टीम, प्रॉडक्शन मॅनेजर, लॉजिस्टिक्स मॅनेजर, सुपरवायझर, संशोधन आणि विकास टीम, कस्टमर रिलेशनशिप टीम, तक्रार निवारण अधिकारी... प्रत्येकावर त्यांची कामे पूर्ण विश्वासाने सोपवली पाहिजेत, विनाकारण हस्तक्षेप टाळावा..प्रशिक्षण महत्त्वाचे!काम सोपवताना स्पष्ट सूचना देणे, प्रशिक्षण (Training) व परिचय (Induction) देणे आवश्यक आहे. सूचना स्पष्ट, सविस्तर आणि सर्व शक्यता लक्षात घेऊन दिल्या पाहिजेत. सूचना समजल्या आहेत का, हे तपासणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अपुरी माहिती देऊन चूक झाल्यावर दोष देणे योग्य नाही. कामाचे नियमित रिपोर्टिंग घ्यावे; तसेच त्या व्यक्तीचे आणि त्या कामाचे महत्त्व अधोरेखित करावे. सल्ला विचारल्यास अनेक चांगल्या कल्पना मिळू शकतात.रिपोर्ट घेताना विनाकारण रागावू नये. चुका सर्वांकडून होतात. शांतपणे चूक समजावून सांगावी आणि ती पुन्हा होऊ नये यावर चर्चा करावी. व्यक्तीवर शिक्कामोर्तब करू नये किंवा अपमानास्पद शब्द वापरू नयेत. प्रामाणिकपणा आणि नैतिकतेत तडजोड होऊ नये, हे सुरुवातीलाच स्पष्ट करावे. ग्राहकांशी उद्धटपणा अजिबात सहन करू नये. चूक झाली तर माफ करणे आणि चांगले काम झाल्यास कौतुक करणे आवश्यक आहे. हे तत्त्व शिपायापासून ते अध्यक्षांपर्यंत सर्वांना लागू आहे. धाकापेक्षा प्रेम आणि कौतुकाने काम करून घेणे ही एक कला आहे. इतरांवर कामे सोपवल्यानंतर सतत त्यांच्या मागे लागू नये. गरज असल्यास ठराविक वेळेत रिपोर्ट घ्यावा. छोट्या चुका दुर्लक्षित करायला शिकावे..Premium|Seven Rules of Savings : बचतीचे सात नियम; आर्थिक सुरक्षिततेचा पाया कसा मजबूत करावा?.सकारात्मक वातावरणकामाचे वातावरण आनंदी आणि सकारात्मक ठेवण्याची सुरुवात स्वतःपासून करावी. कामे सोपवताना त्या व्यक्तीची प्रगती कंपनीसोबत कशी होईल, याचाही विचार करावा. काही जण एखादे काम उत्तम करतात म्हणून ते इतरांवर सोपवायला कचरतात. ‘मीच सर्वांत चांगले करतो’ ही भावना असते. परंतु, त्या कामासाठी आपण वेळ देऊ शकतो का, हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे. कोणतेही काम हाती घेताना, ‘हे मी कोणाला सोपवू शकतो?’ हा विचार मनात आला पाहिजे. याचा अर्थ जबाबदारी टाळणे नव्हे, तर योग्य पद्धतीने वाटप करणे होय.सुरुवातीला व्यवसाय लहान असताना स्वतःला अनेक कामे करावी लागतात. परंतु, व्यवसाय वाढत गेला, की टीम तयार करणे आणि कामे सोपवणे अपरिहार्य होते. काही वेळा फसवणूक होऊ शकते; पण म्हणून कोणावरच विश्वास ठेवू नये, असे नाही. वाढीसाठी विश्वास आवश्यक आहे. जागतिक व भारतीय मोठ्या कंपन्यांमध्ये लाखो कर्मचारी काम करतात, ते कामे सोपवल्याशिवाय शक्य झाले नसते. आपला व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि तो समाधानाने, आनंदाने करायचा असेल, तर इतरांवर कामे सोपवायला शिका. सर्वांची मदत घ्यायला शिका. यालाच म्हणतात- ‘साथी हाथ बढाना...!’.कौतुकही करावे...एखाद्या व्यक्तीने चांगले काम केल्यास त्याचे कौतुक केल्याने ती व्यक्ती अधिक चांगले काम करते. व्यक्ती काय चूक करते यापेक्षा ती काय योग्य करते यावर लक्ष केंद्रित केल्यास सकारात्मक संस्कृती तयार होते. जबाबदारीसोबत अधिकार देणे आवश्यक आहे. काही गोष्टी अजिबात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, हे सुरुवातीलाच स्पष्ट सांगावे. (लेखक प्रसिद्ध व्यवसाय सल्लागार आहेत. ९८२२०२५१०८).