Premium|Cheteshwar Pujara: चेतेश्वर पुजारा म्हणजे संयम आणि कष्टांचा महामेरू

सुनंदन लेलेबंगळूरला झालेला २०१०मधील भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामना एका खेळाडूसाठी खास होता. प्रथम श्रेणीच्या १४ सामन्यांत ७२च्या सरासरीने १६७५ धावा काढल्याने निवड समितीने त्या फलंदाजाला भारतीय संघात निवडले. तो भारतीय संघ असा होता, ज्यात विरेंदर सेहवाग, राहुल द्रविड, सचिन तेंडुलकरसारखे दर्जेदार खेळाडू खेळत होते. पदार्पणाच्या पहिल्या खेळीत त्या फलंदाजाला फक्त चार धावा जमा करता आल्या; पण दुसऱ्या डावात त्याला अचानक तिसऱ्या क्रमांकावर बढती दिली गेली आणि त्याने ७२ धावा काढताना भारतीय संघाच्या कसोटी विजयात चांगले योगदान दिले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने विरेंदर सेहवाग, राहुल द्रविड, सचिन तेंडुलकर क्रिकेटमधून निवृत्त झाले; पण त्या खेळाडूने अंगावर आलेली जबाबदारी समर्थपणे पेलत १०० कसोटी सामन्यात भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९ शतके, सात हजारपेक्षा जास्त धावा काढून त्या फलंदाजाने नंतरच्या काळात भारतीय संघाच्या कसोटी विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. १०३ कसोटी सामन्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीनंतर त्याने क्रिकेटला रामराम ठोकला आहे. होय मी चेतेश्वर पुजाराबद्दल बोलतो आहे. ज्याने त्याला लाभलेल्या माफक गुणवत्तेला संयम आणि कष्टाची जोड देत कमाल कामगिरी करून दाखवली..कसोटी सामना म्हणजे फलंदाजाच्या संयम आणि तंत्राची सत्त्वपरीक्षा असायची. चांगला कसोटी फलंदाज त्याला मानले जायचे, ज्याला आपली उजवी स्टंप कुठे आहे, याचा अचूक अंदाज असायचा. चांगला फलंदाज त्याला म्हटले जायचे, ज्याच्याकडे तंत्राला संयमाची जोड आहे. नेमके हेच गुण चेतेश्वर पुजाराकडे होते..चेंडू सोडण्याची कलामाझ्या वडिलांनी आणि प्रशिक्षकांनी मला फलंदाजी शिकवताना एकच गोष्ट बिंबवली होती, ती म्हणजे पहिल्या तीन क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजाचे मुख्य काम असते नवा चेंडू खेळून काढून गोलंदाजांच्या पहिल्या माऱ्याला तोंड देणे. एकदा का पहिले तीन फलंदाज हे काम बरोबर करू शकले की मग नंतर येणाऱ्या फलंदाजांसाठी धावा जमा करणे थोडे सोपे होते. मोठी धावसंख्या उभारण्याचा तोच पाया ठरतो. मी कसोटी सामना असो वा रणजी सामना तेच काम करायचा मनापासून प्रयत्न करायचो. सरावादरम्यान तंत्र घोटवताना मी अंदाज घेऊन उजव्या स्टंप बाहेरचा चेंडू सोडून देण्याची कला शिकलो, चेतेश्वर पुजारा बोलताना म्हणाला होता.संयमाचा महामेरूचेतेश्वर पुजाराचा सर्वात मोठा गुण म्हणजे संयम. २०१८मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गच्या वाँडरर्स मैदानावर भारतासमोरच्या कसोटी सामन्यासाठी तयार केली गेलेली खेळपट्टी अत्यंत खराब होती. त्यातून मोर्नी मॉर्केल, फिलँडर, कगिसो रबाडा आणि लुंगी एन्गीडी दक्षिण आफ्रिकन संघातून खेळत होते. मैदानावर फलंदाजीला आलेल्या प्रत्येक फलंदाजीची त्रेधा उडत होती. प्रत्येक चेंडू खेळताना. अशा भयानक खेळपट्टीवर पुजाराने फलंदाजीचे वेगळे रूप दाखवले. ५३ चेंडू निर्धाव खेळून काढल्यावर ५४व्या चेंडूवर चेतेश्वरने आपली पहिली धाव काढून खाते उघडले होते. त्याच्या त्या संयमी खेळीने मी भारावून गेलो होतो. त्या सामन्यात चेतेश्वरने अर्धशतकी खेळी करताना विराट कोहलीबरोबर केलेली पहिल्या डावातील भागीदारी मोलाची ठरली होती. भारताने तो कसोटी सामना जिंकताना दक्षिण आफ्रिकेने टाकलेला डाव त्यांच्यावर उलटवला होता. सामन्यानंतर चेतेश्वर पुजाराशी बोललो असताना त्याने संयमी खेळीबद्दल बोलताना सांगितले होते की, प्रत्येक फलंदाजाने त्याच्या विकेटवर एक मोठी किंमत लावलीच पाहिजे. मी तेच करायचा नेहमी प्रयत्न केलाय. कोणत्याही परिस्थितीत मी गोलंदाजाला माझी विकेट सहजी देणार नाही इतकाच माझा निग्रह असतो. संयमाबद्दल बोलायचे झाले तर हा देवदत्त गुण नसून अंगीकारावा लागतो. संयम वाढवायचे लक्षपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात..कोणती पोचपावती महत्त्वाची?शैलीदार फटकेबाजी करणाऱ्या फलंदाजांच्या तुलनेत काही क्रिकेट चाहत्यांना चेतेश्वर पुजाराची फलंदाजी रटाळ कंटाळवाणी वाटत असेल. मग असे चाहते चेतेश्वर पुजाराचे योगदान जाणून घेत नाहीत. पुजारा याबाबतीत काय विचार करतो, हे जाणून घेणे रंजक आहे. चेतेश्वर म्हणतो की चाहत्यांचे मला खूप मोल आहे. तसेच पत्रकार किंवा समालोचक काय बोलतात, हेसुद्धा त्यांच्या दृष्टीने ठीक असेल. मी मात्र दोन पोचपावत्या मोलाच्या महत्त्वाच्या मानतो. एक म्हणजे माझा संघ माझ्याकडून काय अपेक्षा करतो? माझी संघातील भूमिका मी काय प्रकारे निभावतो? आणि दुसरे म्हणजे मी फलंदाजीला आलो की समोरच्या संघातील खेळाडूंचे चेहरे बदलतात का हे बघणे मला जाम आवडते. जेव्हा संघातील सहकारी माझ्या योगदानाचे मोल ठेवतात आणि समोरच्या संघातील खेळाडूंच्या कपाळावर मी फलंदाजीला आलो की आठ्या येतात माझ्यासाठी ते टॉनिक ठरते..Premium| Test Cricket New Era: मोठे निर्णय; अतिमोठे आव्हान.मोठे योगदानआता चेतेश्वर पुजाराने फलंदाजी करताना रचलेल्या धावांवर नजर टाकूयात. चेतेश्वरने १९ कसोटी शतके झळकावली. त्यापैकी १३ कसोटी सामन्यांत भारतीय संघाने विजय संपादन केला आहे. तसेच चेतेश्वर पुजारा जेव्हा ७० पेक्षा जास्त धावा कसोटी सामन्यातील एका डावात करतो, तेव्हा भारतीय संघाचे कसोटी जिंकण्याची टक्केवारी ७० टक्क्यांवर जाते. २०१८-१९च्या भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात चेतेश्वर पुजाराने सात वेळा फलंदाजी करताना तब्बल १२५८ चेंडू खेळले होते. भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला ऑस्ट्रेलियात जाऊन कसोटी मालिकेत पराभूत केले, त्यात खूप मोठे योगदान चेतेश्वर पुजाराचे होते. २०२०-२१च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारतीय संघाने कमाल कामगिरी करून कांगारूंना परत एकदा धूळ चारली. त्यात चेतेश्वर पुजाराने अंगावर असंख्य आघात सहन करून ऑसी गोलंदाजांना समर्थपणे दीर्घ काळ तोंड दिले. .पदार्पण करताना चेतेश्वर ज्या संघात खेळला त्यात विरेंदर सेहवाग, राहुल द्रविड, सचिन तेंडुलकर आणि धोनीसारखे चमकते तारे होते. नंतरच्या काळात विराट कोहली होता. कदाचित म्हणून माध्यमांनी योग्य मानवंदना चेतेश्वर पुजाराला दिली नाही का, अशी शंका येते. पण हीच गोष्ट ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंना विचारली तर ते म्हणतात की, मैदानावर खेळताना तो त्रास द्यायचाच; पण त्याच्या संयमी चिवट खेळींमुळे तो आमच्या गोलंदाजांच्या स्वप्नात यायचा आणि झोप उडवायचा. माफक गुणवत्तेला कष्टाला जोड देऊन चेतेश्वर पुजाराने जे साध्य करून दाखवले त्यातून घेण्यासारखे बरेच काही आहे, असे नाही का वाटत तुम्हाला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.