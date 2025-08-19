Premium| Dan Pelzer books: ९२ वर्षांच्या आयुष्यात पाच हजारांहून अधिक पुस्तकं वाचणारे डॅन पेल्झर!

विनोद राऊतअमेरिकेतील वाचनप्रेमी डॅन पेल्झर यांनी आपल्या आयुष्यात पाच हजारांहून अधिक पुस्तकं वाचून काढली. पुस्तकं त्यांच्या आत्म्याचा भाग होती. त्यांच्या जीवनावरून एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, वाचन हे आपलं कुटुंब, समाज आणि आत्म्याशी नातं घट्ट करतं. एक आनंदी वाचक म्हणून ९२ वर्षं सुखी-समाधानी आयुष्य जगलेले डॅन यांचं आयुष्य आपल्याला हाच संदेश देऊन जातं. अरबी भाषेत एक जुनी म्हण आहे, ‘पुस्तक ही खिशात ठेवलेली एक बाग आहे’... अमेरिकेतील डॅन पेल्झर नावाच्या व्यक्तीचं संपूर्ण जीवन ही म्हण सांगून जाते. डॅन यांनी बागरूपी असलेल्या पुस्तकांमध्ये आपलं जीवन निव्वळ व्यतीत केलं नाही; तर वाचनाप्रती असलेल्या प्रेमामुळे ही बाग अधिक समृद्ध केली. अमेरिकेतील ओहियो शहरात राहणाऱ्या डॅन यांनी आपल्या ९२ वर्षांच्या आयुष्यात तब्बल पाच हजारांहून अधिक पुस्तकं वाचली. ही पुस्तकं त्यांच्या आत्म्याचा भाग होती आणि वाचन ही सवय नव्हे; तर त्यांचं जीवन होतं. पुस्तकं वाचून ते थांबले नाहीत... वाचलेल्या प्रत्येक पुस्तकाची रीतसर नोंद, टिपणं त्यांनी तयार करून ठेवली. डॅन यांचा नुकताच मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलांनी ही यादी पुढच्या पिढीकडे सोपवली. सोशल मीडिया, एआय आणि डिजिटलच्या आजच्या युगात डॅन यांचं वाचनप्रेम औत्सुक्याचा विषय ठरला असून त्यांचा हा प्रेरणादायी प्रवास जगभरातील लाखो वाचकांना भारावून टाकणारा आहे. .१९३३ मध्ये अमेरिकेतील डेट्राईट शहरात जन्मलेले डॅन हे मृदू, नम्र व कुटुंबवत्सल होते. ते एक चांगले पती, वडील आणि आजोबा होते. त्यांनी विविध क्षेत्रांत काम केलं. निवृत्ती घेतल्यानंतर ते सामाजिक सेवेत रमायचे. डॅन यांनी आपल्या आयुष्यात एक छंद जोपासला, तो म्हणजे पुस्तक वाचनाचा. नोकरी आणि त्यानंतर सामाजिक काम करताना त्यांचं वाचन कधी सुटलं नाही. त्यांच्याकडे पुस्तकं विकत घेण्याची क्षमता होती; पण ते कायम आपल्या आवडत्या सार्वजनिक वाचनालयातून ती आणत असत. त्यामागे त्यांचा उद्देश एकच होता, पुस्तकाच्या माध्यमातून वाचनालयाशी आपलं नातं अधिक घट्ट करणं. कोलंबस शहरातील सार्वजनिक वाचनालयाचे ते सर्वात निष्ठावंत व सर्वात सक्रिय सभासद होते. .नेपाळपासून वाचनाची सुरुवात१९६२ मध्ये डॅन पेल्झर ‘पिस कॉर्प’ संस्थेमार्फत शांततादूत म्हणून नेपाळमध्ये गेले. तिथेच त्यांना वाचन आणि वाचनालयाची खरी गोडी लागली. पुढची सहा दशकं म्हणजे मृत्यूपर्यंत, वाचन हा त्यांच्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू होता. या कालावधीत त्यांनी तीन हजारांहून अधिक पुस्तकं वाचून काढली. या यादीत त्यांनी १९६२ पूर्वी वाचलेल्या पुस्तकांचा समावेश नाही. तो करायचा झाल्यास पुस्तकांची एकूण यादी पाच हजारांवर जाते. वाचनाची सवय लागल्यामुळे डॅन यांच्या वाचनाला वेग आला. त्यांनी वर्षाकाठी ८० पुस्तकं वाचली. म्हणजे दर पाच दिवसांत एक नवं पुस्तक ते वाचून काढायचे.महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी जेवढी पुस्तकं वाचली, त्याची व्यवस्थित टिपणं व यादी करून ठेवली होती. डॅन यांच्या जीवनातील अनेक महत्त्वाचे क्षण पुस्तकांच्या सहवासात घडले. या टिपणातून डॅन यांचा आयुष्याचा प्रवास, त्यातील महत्त्वाचे क्षण समोर येतात. १९७२ मध्ये डॅन यांची मुलगी मर्सी हिचा जन्म होत असताना, मॅटर्निटी होमच्या प्रतीक्षा कक्षात ते शांतपणे ‘फ्युचर शॉक’ वाचत होते. १९७४ मध्ये मुलगा जॉन याच्या जन्माच्या वेळी त्यांच्या हाती बॉब वूडवर्ड यांचं ‘ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन’ हे पुस्तक होते. मुलं हायस्कूलला जायला लागली तेव्हा ते त्यांच्याशी जॉर्ज आरवेलच्या ‘अॅनिमल फार्म’ व इतर पुस्तकांवर चर्चा करत असत..डॅन यांचं वाचन चौफेर आणि विस्तृत होतं. त्यांनी ‘द ब्लू नाईल’ या पुस्तकापासून वाचन यादी लिहायला सुरुवात केली. या काळात त्यांनी क्लासिक सदरातील पुस्तकांचे सर्वच्या सर्व खंड वाचून काढले. ऐतिहासिक कादंबऱ्या, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूमिती, आत्मचरित्र, मानसशास्त्र इत्यादी सर्व प्रकारची पुस्तकं त्यांनी वाचून काढली. जॉन ग्रिशम, जेम्स जॉयस हे त्यांचे आवडते लेखक होते. डॅन यांच्या वाचनाचं एक वैशिष्ट्य होतं ते म्हणजे, जी पुस्तकं वाचायला लोक कंटाळतात, ज्यांची पानं उलटणंही कठीण वाटतं ती त्यांनी न कंटाळता वाचून काढली. रॉन हबर्ड यांचे ‘मिशन अर्थ’चे दहा खंड, जेम्स जॉयस यांची ‘युलिसिस’ ही हजार पानांची पुस्तकं त्यांनी वाचली. ‘युलिसिस’चं वाचन म्हणजे एक यातना होती, अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवून ठेवली आहे.डॅन यांनी आपलं वाचन कधीच थांबवलं नाही. १९८० मध्ये त्यांनी किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्यावरील असंख्य पुस्तकं वाचून काढली. त्यावेळी ते ओहियो शहरातील अल्पवयीन मुलांच्या रिमांड होममध्ये समाजसेवक म्हणून कार्यरत होते. १९९९ नंतर ते अजरामर पुस्तकांच्या वाचनात रमले. २०२३ मध्ये त्यांच्या दृष्टीवर परिणाम झाला व त्यांना वाचन थांबवावं लागलं. तेव्हा ते केबल न्यूजकडे वळले. त्यापूर्वी त्यांनी वाचलेलं शेवटचं पुस्तक होतं, चार्ल्स डिकन्स यांचं ‘डेविड कॉपरफिल्ड’....डॅन यांच्या एकूण जीवनावर पुस्तकांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. २०२१ मध्ये त्यांनी बिल गेट्स यांचं पर्यावरण बदलावरचं पुस्तक वाचलं. त्यानंतर ते कट्टर शाकाहारी झाले. पुस्तकं माणसाच्या विचारसरणीत किती खोलवर परिणाम करतात, त्याचं हे एक उदाहरण पुरेसं आहे. ते नुसतं पुस्तकं वाचून थांबत नसत; तर त्याबाबत आपल्या मुलांशी संवाद साधायचे. धार्मिक वृत्तीच्या डॅन यांच्या पुस्तक यादीत मात्र बायबलचा समावेश नव्हता. मात्र, ते नियमित बायबल वाचायचे, अशी त्यांची मुलं सांगतात.डॅन यांनी वाचनाची सवय आपल्या मुलांमध्ये रुजवली. प्रत्येक शनिवारी ते त्यांना वाचनालयात घेऊन जात. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये मुलांसोबत वाचनात रमणं, ही त्यांच्यासाठी कुटुंबाशी नातं जपण्याची एक पद्धत होती. मुलांशी पुस्तकाबद्दल संवाद साधण्याच्या स्वभावामुळे अर्थातच वाचनाचा वारसा त्यांच्या पुढच्या पिढीकडे आला. त्यांची मुलगी मर्सी म्हणते, की आम्ही अशा घरात वाढलो जिथे वाचन फक्त छंद नव्हता; तर तो संस्कार होता. वाचनालय देवघरासारखं पवित्र होतं. त्यामुळे वाचनालयात आम्ही आयुष्याचे किती क्षण घालवलेत याची मोजदाद करूच शकत नाही, अशा भावना डॅन यांची दोन्ही मुलं व्यक्त करतात..‘व्हॉट डॅन रिड’ या पुस्तक यादीमुळे डॅन यांचं जीवन व त्यांच्या वाचनप्रेमाची कहाणी जगापुढे आली. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने डॅन यांच्या जीवनाची दखल घेतली. मोबाईल व डिजिटलच्या आजच्या युगात डॅन यांची साधी-सोपी गोष्ट जगाला एवढी भावुक करून जाईल, असं कुणालाच वाटलं नव्हतं. मात्र, त्यांचा साधेपणा असंख्य लोकांना ऊर्जा देऊन गेला. डॅन यांच्या मृत्यूनंतर कोलंबस वाचनालयाने त्यांच्या पुस्तकांची यादी डिजिटाईज करून वाचकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे.डॅन यांच्यासारखा वाचक मिळणं कठीण असल्याचं मत कोलंबस वाचनालयाच्या व्यवस्थापनाने व्यक्त केलं आहे. डॅन यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी वाचनालयाने एक फेसबुक पोस्ट टाकली. त्यावर हजारो वाचकांच्या प्रतिक्रियांचा अक्षरशः पाऊस पडला. वाचकांनी त्यांनी वाचलेल्या पुस्तकांची यादी तयार करणं सुरू केलं. अनेकांनी आपल्या पालकांच्या पुस्तकप्रेमाच्या गोष्टींना उजाळा दिला. असंख्य वाचकांनी पुस्तकं वाचून डॅन यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. डॅन यांच्या फेसबुक वॉलवर जगभरातून आलेल्या प्रतिक्रिया अत्यंत बोलक्या व हृदयस्पर्शी आहेत. एका वाचकाने लिहिले आहे, ‘माझ्या मुलाने मला विचारलं, की आपण जगाला कसं प्रेरित करू शकतो? मी म्हणालो, डॅनसारखं जगून! आपली कुणीही दखल घेत नाही हे माहिती असूनही डॅन यांच्याप्रमाणे चांगलं काम करत राहिले पाहिजे...’ एक वाचक म्हणतो, की ‘डॅन यांची कहाणी मला भावली. .Premium| Taiwan semiconductors: तमिळनाडूत तैवानी गुंतवणूक वाढते आहे, पण महाराष्ट्र अजूनही धीम्या गतीने आहे. धोरणात्मक पावलं उचलली नाहीत, तर संधी हातातून जाईल.त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत वाचलेल्या पुस्तकांच्या आठवणींना उजाळा दिला.’ साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते लेखक जेरी पिंटो हे विद्यार्थ्यांना वाचन करण्यासाठी नेहमी उत्साहित करतात. जीवनात यश मिळवायचं असेल तर वर्तमानपत्रं, पुस्तकं वाचली पाहिजेत. एकदा का सवय लागली, की मग हळूहळू वाचनाची गती वाढते. जेरी सांगतात, की डॅन यांनीदेखील वाचनाची गती अशीच वाढवली होती. डॅन यांच्याप्रमाणे जगभरातील यशस्वी व्यक्तींच्या यशाचे रहस्य हे त्यांच्या पुस्तक वाचनातून येते. हे डॅन यांच्यावरून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.आजच्या पिढीसाठी डॅन यांची जीवनकहाणी प्रेरणादायी आहे, असे लेखिका व रिडिंग कोच रिता गुप्ता सांगतात. प्रत्येक वाचकाची कहाणी स्वतंत्र आहे. २०११ मध्ये ‘ॲपल’चे संस्थापक स्टीव जॉब्स यांचं निधन झालं. त्या वेळी जगाला पहिल्यांदा कळलं, की स्टीव हे कवी विलियम ब्लॅक यांच्या सर्जनशीलतेने प्रचंड प्रभावित होते. समाजसेवेत रमणाऱ्या डॅन यांच्या जीवनावरून एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल ती म्हणजे, वाचन हे आपल्याला केवळ आपल्या करिअरमध्ये यश मिळवायला मदत करत नाही तर आपलं कुटुंब, समाज आणि आत्म्याशी नातं घट्ट करतं. एक आनंदी वाचक म्हणून ९२ वर्षं सुखी-समाधानी आयुष्य जगलेले डॅन यांचं आयुष्य आपल्याला हाच संदेश देऊन जातं. जी पुस्तकं आवडत नव्हती तीही त्यांनी वाचून काढली, हे त्यांचं एक वाचक म्हणून वेगळेपण होतं. डॅन यांचं आयुष्य हे जगाला सांगून जातं, की वाचक होणं म्हणजे सजग, सुसंस्कृत आणि संवेदनशील माणूस होणं. तुम्हाला डॅन यांना खरोखर श्रद्धांजली द्यायची असेल तर त्यांनी वाचलेल्या यादीतील एक पुस्तक तरी वाचाच... आणि त्या वाचनात स्वतःला शोधा. ‘व्हॉट डॅन रीड’ यादी वाचायची असल्यास कोलंबस वाचनालयाच्या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या.------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 