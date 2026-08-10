Premium|Work Life Balance : नोकरीतील ‘हवं हवं’ सोडण्याचा निर्णय

नोकरीसाठी साडेचार तासांचा प्रवास करून मी काय गमावतो आहे, याची जाणीव मला झाली. कुटुंब, मुलगा-बायको आणि अर्थात स्वतःसाठीही वेळ नसणं ही भूषणावह गोष्ट नाही, हे कळत गेलं. ज्याच्याकडे स्वतःचा वेळ आहे तो सर्वात श्रीमंत, या लॉजिकच्या जवळपास मी पोहोचलो होतो. शिक्षण झाल्यानंतर मी नोकरीच्या शोधात होतो. नोकरी झाल्यानंतर छोकरीच्या. दोन्ही मिळाल्यानंतर अजून काहीतरी हवं होतं.आईवडिलांचं स्वतःचं घर असलं तरीही मला माझा हक्काचा निवारा हवा. घर झाल्यानंतर गाडी हवी. नोकरीत प्रमोशन हवं. ते नसेल मिळत तर नवी नोकरी हवी. पोस्ट वाढलेली हवी. पगार-पॅकेज वाढलेलं हवं. सेविंग्ज भरपूर हवं. बँक बॅलन्स वाढलेला हवा. पोर्टफोलिओ तगडा हवा. कामाचं स्वातंत्र्य हवं. कामाचं समाधानही हवं, म्हणजे हवंच... एवढ्यावरच ही यादी थांबली नव्हती. समाधानासोबत आपली कुणीतरी दखलही घ्यायला हवी. कौतुक तर हवंच ना यार! चार लोकांनी आपल्याला ओळखलंही पाहिजे. तेही हवं, हेही हवं. सुटायला नको काही. सगळं हवं. मान, सन्मान, प्रतिष्ठा, ओळख, वैभव असं सगळं सगळं हवं. स्वतःला बिझी ठेवणं म्हणजे खूप भारी गोष्ट, असे संस्कार बेमालूमपणे होत गेले. घड्याळाच्या काट्यावर नाचणं म्हणजे फार प्रतिष्ठेची गोष्ट वाटू लागली. या सगळ्या वाटण्याला काही मर्यादा नव्हती. फुलस्टॉप नव्हता. असलाच तर स्वल्पविराम होता. अल्पविरामही नव्हता!घर छोटं असेल, तर मग मोठ्या घराचे वेध. बाईक असेल तर गाडी घेण्याचे वेध. गाडी छोटी असेल तर मोठी गाडी घेण्याचे वेध. सगळं घेऊन झाल्यानंतर त्याचे फोटो काढून सोशल मीडियावर ‘बघा बघा मी कसा आनंदी आहे’ हे मिरवण्याचे वेध. सगळे वेध वेड लावणारे होते. या सगळ्या चक्रातून सुटका करून घ्यावीशी मला का वाटली, या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला मला भाग पाडलं माझ्या रोजच्या प्रवासाने!.Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली...मी दररोज किमान साडेचार ते पाच तास प्रवास करायचो. ऑफिसला यायला आणि घरी परतायला लागणारा वेळ मला थकवणारा होता. या प्रवासातला वेळ मी विचार करण्यात घालवला. वाचण्यात घालवला. आयुष्याकडून आपल्याला नेमकं काय अपेक्षित आहे, याचा शोध घेण्यात घालवू लागलो.तुम्ही दिवसभर किती वेळ प्रवासात घालवता? त्या वेळेत तुम्ही नेमकं काय करता? झोपता, वाचता, गप्पा मारता, रील्स बघता, सिनेमे बघता, व्हॉट्सॲपवर चॅटिंग करता, नवं काहीतरी शिकता की ब्ल्यू-टुथ लावून गाणी ऐकता? एकदा विचार करून बघा.रोजचा पनवेल टू वरळी प्रवास खूप शिकवणारा होता. वरळीला जाण्यासाठी कमीत कमी वेळ पनवेलहून कसा लागेल, यासाठी मी सगळे पर्याय अवलंबून पाहिले होते.माझं घर पनवेल स्टेशनपासून जवळ होतं. चालत सात मिनिटं. तिथून कुर्ला ट्रेनने. कुर्ल्यातून आधी करी रोडला जायचो. तिथून १५ ते २० मिनिटं चालत वरळी. कधी कधी टॅक्सी; पण वेळ तितकाच लागायचा. दोन-अडीच तास सहज प्रवासात खर्च व्हायचे.वेळ वाचावा म्हणून कुर्ला, दादर, लोअर परळ असा प्रवास करून पाहिला; पण जिने चढण्यात फार वेळ जाऊ लागला. कारण ऐन गर्दीची वेळ. जिने चढण्या-उतरण्याच्या नादात तीन लोकल येऊन जायच्या. थर्ड ऑप्शन म्हणून कुर्ला, परळ, प्रभादेवी, लोअर परळ असाही प्रवास केला; पण आडं की भाडं सेमच व्हायचं. फॉर अ चेंज म्हणून पनवेल-वडाळा आणि तिथून मोनो करून बघितली; पण तो प्रवासही गंडला. नंतर वडाळ्याहून रॅपिडो बाइक करून बघितली. कधी कधी थेट कॉटन ग्रीनला गेलो. तिथून रॅपिडो करून जायचो; तरी तितकाच वेळ जायचा. अटल सेतूने दीड तासात ऑफिस गाठता येत होतं. रोजची गाडी परवडणारी नसल्याने ट्रेनच बरी होती. म्हणजे कुठूनही कसाही गेलो तरी चार तासांपेक्षा जास्त वेळ लागायचाच पोहोचायला.रोजच्या लोकल प्रवासातली घाई, आयुष्यातली धावपळ, खोट्या प्रतिष्ठांसाठी सुरू असलेली जीवघेणी स्पर्धा मला आयुष्यातला बुडबुडा वाटू लागू लागली. हा बुडबुडा कधीही फुटू शकतो, या जाणिवेने बिथरलो.खोट्या प्रतिष्ठा जपण्यात आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत होतं. जिथे स्वतःसाठी वेळ नाही, तिथे कुटुंबासाठी कुठून वेळ उरणार? मुलाचं बालपण डोळ्यांसमोरून निसटून जाण्याची भीती वाटू लागली. पैसे पुन्हा कमावता येतील; पण लहान लेकरासोबतचा वेळ पुन्हा कसा आणता येईल? आता तरुण असल्यामुळे धावपळ करीत लोकल पकडता येतेय. विंडो सीट गाठता येतेय. पुढच्या दहा वर्षांनी हीच धावपळ आणि धक्काबुक्की करायला जमेल? प्रश्न भानावर घेऊन येत होते. खोट्या प्रतिष्ठांचं लागलेलं वेड, भविष्याचं लांबचं प्लॅनिंग आजची वेळ आणि आजचा आनंद हिरावून घेत असल्याची जाणीव अस्वस्थ करून टाकणारी होती.अस्वस्थपणातून शांततेकडे जाणारा प्रवास सुरू तर करावा लागेल, या विचाराने मला गावची ओढ निर्माण केली. पण त्यातही अनेक खाचखळगे होते. गावी जाऊन शांत तर होऊ; पण पैशांचं काय?.जगायला तर हल्ली पैसेच लागतात. मेल्यानंतरच्या यातना कमी करण्यासाठीही पैसेच लागतात. अशा वेळी पैशाला आलेलं अनन्यसाधारण महत्त्व आपण कसं जमवू शकणार आहोत, या विचारानेही मी गलबलून गेलेलो. त्यातून मी फायनान्स विषयाचा गांभीर्याने अभ्यास करू लागलो. इकॉनॉमिक्सची आवड त्या अस्वस्थतेतून निर्माण झाली. त्यातल्या त्यात बरं आणि फार कष्टाचं आयुष्य जगायचं नसेल, तर सर्वसाधारणपणे किती रक्कम महिन्याला कमवणं गरजेचं आहे? आपल्याकडे इमर्जन्सी फंड किती असला पाहिजे? नोकरी सोडली, तर महिन्याला एकही रुपया न कमवता किती दिवस आपण टिकून राहू शकतो? होम लोन, कार लोनमधून मुक्त होण्यासाठी काय पर्याय आहेत सध्या हातात?या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मी शोधत गेलो. लोकांना भेटून पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेत राहिलो. प्रत्येकाचं आयुष्य, प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या असतात. दुसऱ्याची चप्पल पायात घालून तुम्ही तुमचं आयुष्य फार काळ चालू शकणार नाही, याची अनुभूती येत गेली. त्यातून स्वतःचा मार्ग वेगळा असणार आणि त्याचे चांगले-वाईट परिणाम भोगायची तयारी, स्वीकार करण्याची मानसिकता तयार करावी लागणार, हे कळू लागलं. धूसर असलेली उत्तरं हळूहळू स्पष्ट होऊ लागली होती; पण खोट्या प्रतिष्ठांमध्ये बाहेर पडण्याचा हा प्रवास वाटतो तितका सोपा नव्हता.नोकरी सोडून गावी गेलास तर लोक काय म्हणतील? नातलग काय म्हणतील? गावी जाऊन करणार काय? पैसे कसे कमवणार आहेस? मुलाच्या शिक्षणाचं काय? बायकोच्या करिअरचं काय? आईवडिलांचं काय? या प्रश्नांनी घर केलं होतंच. त्यांची उत्तरं सोडवण्यासाठी पहिल्यांदा मी स्वतःला खोट्या प्रतिष्ठेच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढलं. जर मलाच हे प्रश्न पडत असतील, तर इतरांना तर पडणार आहेतच. त्यामुळे मीच या सगळ्याबाबत आधी सजग होणं गरजेचं होतं. लोक काय म्हणतील याचा मी कधीच फारसा विचार करणारा नव्हतो; पण बायको-मुलासह आई-वडिलांशी मात्र बोलावं लागणार होतंच. सुरुवातीला त्यांना मी सांगितलेलं मुळीच पटलेलं नव्हतं. त्यामागे त्यांचीही लॉजिकल कारणं होती..Premium|Reverse Migration : मी कासव झालो, गावी आलो!.शहर सोडून गावी जाणं म्हणजे डाऊनग्रेड करून घेणं आहे, असं कोणत्याही मुलाच्या आई-वडिलांना वाटणं स्वाभाविक आहे. कोणाच्याही बायको-मुलांना, आई-वडिलांना आपला नवरा, बाप आणि मुलगा गरीब झालेला चालणार नसतोच. तो अतिश्रीमंत झाला नाही तरी चालेल; पण गरिबी आणि लाचारी त्याच्या वाट्याला येऊ नये, इतकी माफक अपेक्षा प्रत्येकाची असते.मी आई-वडील, बायको यांच्या डोक्यातील प्रश्न नेमके काय असतील आणि त्यांची मनधरणी करण्यासाठी आपल्याला काय तयारी करावी लागेल, याची तयारी सुरू केली. त्यातूनच मला मीच नवा उमगत गेलो. गवसत गेलो. मार्ग सापडत गेला.गरीब होण्यासाठी नव्हे; तर पैसे कमावण्यासाठीच गावी जाण्याचा निर्णय फायदेशीर ठरेल, हे मला वास्तववादी वाटू लागलं. लोनमुक्त होणं, ही पहिली गरज वाटू लागली. माझा एकूणच नोकरीतला धरसोड स्वभाव पाहून आई-वडिलांनीच मला होम लोनच्या चक्रात अडकवलं असेल, अशी शंका राहून राहून यायची. नंतर मला त्यामागचा त्यांचा विचार कसा योग्य होता, हेदेखील पटलंच.अशा सगळ्यातून मला मार्ग सापडत गेले. होम लोन एक प्रकारचा ट्रॅप आहे, असं माझं ठाम मत बनलं. मध्यमवर्गीय मुलांना फायनान्स आणि त्यांचं प्लॅनिंग याबद्दलचं शिक्षण, त्याबद्दलचा संवाद, फायनान्शियल साक्षरतेची नितांत गरज असते. पण ती ना शिक्षणातून मिळते, ना घरातल्या किंवा कुटुंबातल्या संवादातून!व्यवसाय करण्यापेक्षा एखादी नोकरी करणाऱ्याचं लग्न आपल्याकडे लगेच जमतं, ते का? कारण सुरक्षिततेची हमी. पण जोखीम जितकी जास्त रिवॉर्डही तेवढाच मोठा, असं बाजार सांगत असतो. पण ते समजून घ्यायला मला वेळ लागला. हा वेळ म्हणजे पैसा असतो. टाइम इज मनी, म्हणतात ते उगाच नाही. साडेचार तासांचा प्रवास करून मी काय गमावतो आहे, याची जाणीव मला झाली. कुटुंब, मुलगा-बायको आणि अर्थात स्वतःसाठीही वेळ नसणं ही भूषणावह गोष्ट नाही, हे कळत गेलं. ज्याच्याकडे स्वतःचा वेळ आहे, तो सर्वात श्रीमंत, या लॉजिकच्या जवळपास मी पोहोचलो होतो. माझ्या कामाच्या वेळा, कामाचा मिळणारा मोबदला हा वेळेनुसार मी ठरवला, तर ते माझं सगळ्यात मोठं स्वातंत्र्य असेल, हे कळून चुकलं. या वेळेच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःला फायनान्शियल फ्रीडम देणं तितकंचगरजेचं असतं. फायनान्शियल फ्रीडम येतं कशातून? नुसत्या सेविंग्जमधून आणि चांगल्या पोर्टफोलिओमधून ते मिळत नाहीच. मी अर्थविषयक जास्तीत जास्त वाचत गेलो. बघत गेलो. ऐकत गेलो. त्यातून मला गुंतवणूक, बचत, खर्च, संपत्ती, ॲसेट्स, लाइफस्टाइल आणि आरोग्य या टर्म्स इतक्या क्लीअर होत गेल्या की मी ते जाणून अवाक् होत होतो.जर २० हजार रुपयांत सुखासुखी महिना काढता येतो, तर मग लाखभर पगार घेऊनही आपल्याला आनंदी का वाटत नाही, याचा शोध घेणं मला भाग होतं. त्यातून निसर्गाच्या जवळ जाणं, स्पर्धेतून बाजूला होऊन शांतपणे श्वास घेणं आणि नेमकं आपण करतोय ते आपल्याला हवंय की नकोय, हे स्वतःला विचारणं मी सुरू केलं.आपण जे करीत असतो, ते अजून किती वेळ आपण करीत राहणार आहोत, हा प्रश्नच अनेकांच्या गावी नसतो. सुदैवाने वयाच्या ३५व्या वर्षीच नोकरी करताना हा प्रश्न मी स्वतःला विचारला. त्या प्रश्नाने मला माझ्या मुळाच्या दिशेने परतायला भाग पाडलं.ना मी गावात जन्मलो होतो, ना गावात शिक्षण घेतलेलं, ना गावात कधी काम केलेलं; पण तरीही मला गावात जावंसं वाटलं. कारण मला फक्त शांत आयुष्य हवं होतं नव्हे; तर त्यासोबत शांतपणे कामही करायचं होतं. बायको, मुलगा आणि कुटुंबाला वेळ द्यायचा होता. स्वतःला वेळ द्यायचा होता. पैशांची नेमकी गरज किती आहे, याचे आकडे स्पष्ट होत होते. एक गोष्ट यातून प्रकर्षाने जाणवली, जेव्हा आपण सिमेंटच्या जंगलात असतो तेव्हा आपले विचारही तसेच असतात. आपल्याला सतत कुणाशी ना कुणाशी स्पर्धा करायची. ही स्पर्धा आपण आपल्याशी करण्याचा विचार आसपासही नसतो.उदाहरणच देऊन सांगायचं तर, नोकरीत अपेक्षित पगारवाढ झाली नाही की नैराश्य येतंच. पगारवाढ क्वचितच समाधान देऊन जाते; पण यंदा काही चांगलं अॅप्रायझल झालं नाही, असं अनेकांना दरवर्षी का वाटतं? पगार येतोय म्हणून काम करतोय, नाहीतर केव्हाच नोकरी सोडली असती, असं बोलणारे लाखो सापडतील; पण नोकरी सोडणारे क्वचितच सापडतात. असं का?मी मुळाकडे परतण्याचा विचार करताना मला बोलणारे कमी आणि करणारे जास्त भेटत गेले. जे करतात ते कधी बोलत नाहीत. त्यामुळे रिव्हर्स मायग्रेशनचा विचार करण्याआधी, असं करणारे वेडे लोक कोण आहेत आणि त्यांचं वेडेपण योग्य होतं की नाही, हा अभ्यास माझ्या गावी जाण्याच्या प्रोसेसचा महत्त्वाचा भाग ठरणार होता.आली लहर केला कहर, अशा विचाराला मी केव्हाच मागे टाकून आलेलो. त्यामुळे आता अभ्यासाशिवाय पर्याय नाही, हे कळून चुकलं होतं. हा अभ्यास एका दिवसात किंवा एका महिन्यात पूर्ण होणारा नव्हता. त्यासाठी काही महिने गेले. त्याची गोष्ट पुढच्या मांडणीत टप्प्याटप्प्याने सविस्तर... (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.