Premium|Working with Sai Paranjpye: ...त्यांनी शिकवली अचूकता आणि भाषा...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com भाषेच्या बाबतीत मॅडम कमालीच्या शिस्तशीर होत्या. एकदा त्यांना साहाय्य करणाऱ्या मुलानं तालमीत, ‘मॅडम, तुमचा पेपर आणलाय.’ असं वाक्य उच्चारले. त्यावर सई परांजपे ताडकन म्हणाल्या. ‘ पेपर काय पेपर... पेपर हा साधा कागद असतो. एकतर न्यूजपेपर म्हण किंवा वर्तमानपत्र म्हणं, पेपर काय?’ हा समृद्ध करणारा आग्रह इतक्या जवळून स्पष्टीकरणासह पाहता आला... दिग्दर्शक काय फक्त नाटक शिकवत असतो काय?.‘‘तू जर ती गाडी घेतलीस ना तर तुझ्या गाडीत मी अजिबात पाय ठेवणार नाही...” सेकंड हॅंड घेतलेली इस्टीम विकून मला नवीन ‘वॅगन आर’ गाडी घ्यायची होती. वडिलांच्या ऑफिसमधल्या त्यांच्या एका कर्मचाऱ्यानं वॅगन आर घेतली होती आणि काही दिवसांनी तिचं इंजिन ब्लॉक झालं होतं, त्यामुळं ती गाडी वाईट आहे, ती आपल्याला नको म्हणून माझ्या वडिलांचा त्या गाडीबद्दल आक्षेप होता. मी ती गाडी घेऊ नये म्हणून ते त्राग्याने त्या गाडीला विरोध करत होते..‘‘बसणारच नाही मी त्या गाडीत... ती सोडून कुठलीही घे, ही घेतली तर तू आणि तुझी गाडी. माझा काही संबंध नाही.’’ हे असं निर्वाणीचं बोलल्यानं मी शेवटी आर्थिक कुवतीनुसार आल्टो गाडी घेतली... त्याचं समाधान झालं. इस्टीम तशीच ठेवली. वडिलांनी ती संपूर्ण रिनोवेट करून घेतली. ती ते वापरू लागले. एखादी गोष्ट ऑफिसमधल्या चर्चेत डोक्यात बसली की तीच खरी, त्याच्यावरून ढळायचं नाही, हा त्यांचा शिरस्ता. तेच टीव्हीच्या बाबतीत. त्यावेळी नव्या नव्या कंपन्यांचे अनेक टीव्ही आले होते. मी म्हणालो तो घेऊ तर म्हणाले, त्याचे स्पेअर पार्टस् मिळत नाहीत (अर्थात हे सगळं ऑफिसमधल्या चर्चेतून आलेलं.) त्यांनी सांगितल्यानुसार जुन्या कंपनीचा घेतला, त्यांनी स्वतःचंच खरं केलं. ... आणि त्यांचे म्हणणे खरंही ठरलं. आम्ही जे मागत होतो ते आता मार्केटमध्ये कुठंच नाहीये... नामशेष झाले ते हंगामी ब्रॅण्ड... अनेक नव्या दिग्दर्शकांसोबत काम करण्याचा योग आला. संधी मिळाली पण मुळातच गडबड असते. स्वतःबद्दल समज, गैरसमज असतात. हंगामी ब्रॅण्ड असेच असतात..Premium|Babu Band Baja : तू गरीबों का अजय देवगण है... .हे सगळं का सांगतोय, कळेल पुढे. एका चित्रीकरणाच्या वेळी त्या दिग्दर्शकाचा तो पहिला सिनेमा. सिनेमाचा मुहूर्त व्हायचा होता. निर्माते त्यांच्या कौटुंबिक गुरूंची वाट पाहत होते. मी आणि ‘तो’ थोड्या वेळानं पदार्पण करणारा दिग्दर्शक, मुहूर्ताची वाट पाहत होतो. त्या दरम्यानच्या चर्चेत तो पदार्पण होऊ पाहणारा दिग्दर्शक म्हणतो,‘ माझी काय पद्धत माहितीये का सर... ”मी म्हणालो, ‘तुला तुझं पहिलं दिग्दर्शन अजून करायचंय, अजून त्यासाठीचं पहिलं ‘ॲक्शन’ म्हणायचंय, तुझी कसली रे पद्धत...? एकही शॉर्टफिल्म केली नाहीस. डॉक्युमेटरी नाही... पद्धत डेव्हलप कधी झाली...? स्वतःची अशी पद्धत विकसित व्हायला, प्रचलित व्हायला, क्षेत्राला माहीत व्हायला, थोडातरी कालावधी जाऊ दे . हे असे गैरसमज, स्वतः बद्दलचे. केलं काहीच नाही, पण म्हणे माझी पद्धत...! हंगामी ब्रॅण्ड.’.जुनी मंडळी अनेक वर्षे आपले अनुभव बांधत असतात. इमानेइतबारे काम करत असतात. पण त्यात कधी बडेजाव नसतो.. सॉलिड ब्रॅण्ड असतात ते.वडिलांचा मगाशी सांगितलेला संवाद का महत्त्वाचा ते आता सांगतो. मी तर नवखा आणि वडील जग पाहिलेले... हंगामी आणि खरेखुरे ब्रॅण्ड असे वेगळे असतात. ते त्यांच्यातला फरक त्यांच्या चालीने स्पष्ट करतात. तेच अधोरेखित करतानाचा हा सगळा अनुभव....Premium|Marathi Film Production Journey : निर्मितीपेक्षा सेन्सॉरची लढाई भारी....‘‘ सई परांजपे बोलतेय...’’ (भारतातल्या महिला दिग्दर्शक म्हणूनचा अद्वितीय ब्रॅण्ड) मी चकित... आवाज लगेच ओळखीचा वाटला. त्यांच्या मुलाखती पाहिल्या होत्या. ऐकल्या होत्या... ‘‘हां... बोला मॅडम...’’‘‘ बोलता येईल ना ? मिनिट... दोन मिनिट... नाहीतर नंतर बोलू... ’’ कोण नाही म्हणणार... मी तर नाहीच नाही.‘‘नाही...नाही... मॅडम बोला.’’‘‘हं... मी एक नाटक करतेय... मीच लिहिलंय. ते व्यावसायिकाला करायचं आहे... आलबेल.. त्याचं नाव... तुम्ही काम करण्यासाठी तयार असाल, तर एकदा माझ्या घरी येऊन तुम्ही वाचन कराल? मला पटलं तर आपण पुढे जाऊ, चालेल?’’ ‘हो..’सगळं कसं स्पष्ट, पारदर्शक, जिथल्या तिथं पद्धत अशी दिसते. ती चढवून सांगायची गरज नसते.सई परांजपे..इतके दिवस हे नाव नुसतंच ऐकत होतो. आज चक्क त्यांचा स्वतःचा फोन आला. त्या आपल्याशी बोलल्या?त्यांनी त्यांच्या नवीन नाटकासाठी... त्या दिग्दर्शित करणार असलेल्या नाटकाबद्दल आपल्याला विचारलं..? हा सगळा विचार करताना मी उत्साहात कधी उठून उभा राहिलो आणि फेऱ्या मारू लागलो तेच समजलं नाही....सई परांजपे...जे जे म्हणून त्यांच्याबद्दल माहिती होते, ऐकलं होतं ते सगळं नजरेसमोरून जाऊ लागलं. डोक्यात उगवू लागलं, मनात फेर धरू लागलं.‘चष्मेबद्दुर..’ ‘स्पर्श’..‘कथा’...‘दिशा’ ‘साज’... नुकतंच पाहिलेलं त्यांच नाटक जास्वंदी - हे सगळं माझ्याभोवती फिरू लागलं... इतकं मोठं नाव... रॅग्लर परांजपे (गणितज्ञ) यांची नात... ज्या शाळेत मला शिकायची संधी मिळाली त्या शाळेत त्या वर्ष १९६३ मध्ये होत्या. मी त्यांना २५ ते ३० वर्षे ज्युनिअर - राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) त्या शाळेचं नाव... १९ मार्च १९३८ चा त्यांचा जन्म आणि यात अनुभवाची मोठी शिदोरी पाठीशी. जुनं कमावलेलं अर्जित केलेलं... एस्टाब्लिश्ड ब्रॅण्ड. तारीख ठरली, वेळ ठरली...ठरलेल्या दिवशी सकाळपासूनच मला सई परांजपेंना भेटायचंय. सई परांजपेंना भेटायचंय, हे सारखं मनात रुंजी घालत होतं.काय होईल..? त्या काय काय विचारतील..? आपण काय काम.. किती किती बोलायचं..? की विस्तृत बोलायचं...? मोजकं बोललो तर आपण ॲरोगंट तर वाटणार नाही ना..? आणि खूप विस्तृत बोललो तर खूप बोलतो हा माणूस असं तर होणार नाही ना..! हे असं चक्र मनात भिरभिरत होतं. काही उलट, कधी सुलट... कधी एकाच वेळेस दोन्ही... घालमेल...वडिलांमुळे घ्यावी लागलेली आल्टो घेऊन मी त्यांनी सांगितलेल्या जुहूच्या पत्त्यावर वेळेच्या आधी अर्धा तास पोहोचलो. त्यांच्या इमारतीच्या खाली गार्डला विनंती करून पार्किंग मिळवलं. गाडीत बसून राहिलो. पंचवीस मिनिटं... मनातल्या चक्राला स्थिर करायचा प्रयत्न करत... चक्र काही थांबलं नाही, पाच मिनिटे आधी, मी त्यांच्या सदनिकेची डोअरबेल वाजवली. त्यांचा सहायक गजराज की योगराज... त्यानं दार उघडलं. मी सांगितलं मला बोलवलंय. आत गेलो... मॅडम एका खुर्चीत बसल्या होत्या. त्यांनी उठून हस्तांदोलन केलं.‘हे आहे स्क्रिप्ट... वाचू या.. त्यांनी थेट विषयच घेतला चर्चेला. त्यांनी मला माझं पात्र सांगितलं. नाटकाची माहिती सविस्तर सांगितली... माझं पात्र मला नीट समजावून सांगितलं.वाचा...’.मी त्यांनी मला सांगितलेलं ‘भुसे’ (भैरव) नावाचं पात्र वाचू लागलो. पाच ते दहा मिनिटे मला ऐकल्यावर त्यांनी अजून काही माहिती सांगितली आणि आता ही माहिती ध्यानात ठेवून वाचायला सांगितलं, मी पुन्हा वाचलं.मग आणखी एकदा वाचायला सांगितलं.मग शांतता..चहापाणी झालं. मोजकंच त्रोटक बोलल्या. फक्त कप, बशी, चमचे काचेवर ग्लास ठेवण्याचे आवाज जास्त बोलत होते. मग तेही थंडावले.थंड शांतता... तरल शांतता, एकाच वेळी मग त्यांच्या शब्दांनी शांतता निवली...‘‘ हे पाहा शिंदे, तुम्ही वाचलेलं आवडलं मला, पण मी लगेच काही निर्णय घेणार नाही... आणखी दोनतीन कलाकारांना बोलावलं आहे. आज उद्या मध्ये त्यांचीही वाचनं होतील. त्यांची झाली की मी तुम्हाला कळवेन... दोन्ही कळवेन, आपण करतो आहोत की नाही. हो ही सांगेन, नसेल तर तेही सांगेन... ”स्पष्ट, पारदर्शक, स्फटिक... नितळ... थेट ही पद्धत... हे जुनं अनुभवातून झिरपलेलं. माझ्या वडिलांचं आग्रही असणं... प्रत्यय येत होता. आपण करतोय...’ ब्रॅण्ड असेच डेव्हलप होत नाहीत... सई परांजपे यांचा फोन आला, करू या म्हणाल्या. निव्वळ आनंद मनात नाचला... आपल्याला कुणाकुणासोबत काम करायचंय ? असं मनात योजलेलं... त्यातलंच एक महत्त्वाचं... अलगद अवतरतं. तुम्हाला सोबत घेऊन जातं.. गंमत आणि विरोधाभास दोन्ही पाहा...अलीकडचे एकही सिनेमा दिग्दर्शित न केलेले... होऊ घातलेलं दिग्दर्शक (?) स्वतःच्या असिस्टंटला फोन करायला लावतात (स्वतःची पोज घेण्यासाठी) जसं काही आपण किती बिझी आहोत हे दाखवण्यासाठी आणि इथं पाहा सई परांजपे, स्वतः स्वतःच्या फोनवरून संपर्क साधून सगळं घडवून आणलं. नाही तर एखाद्या सहायकाला सांगून सई परांजपे हे घडवून आणू शकल्या असत्या...पण पद्धत... अप्रोच... जुनं कमावलेलं... संगीत...Premium|Marathi Film Industry Experiences : अंबादास चालतो... खंबादास नको का?.निर्मितीतल्या एनसीपीए (NCPA) मध्ये हे बहुधा पहिल्यांदा घडत होतं. एनसीपीए मराठी व्यावसायिक नाटक निर्मित करणार होते. त्यांना जोड अनंत पणशीकर यांची. एक सर्जन मदतनीस म्हणून ते सोबत असणार होते...अनेक कलाकारांची चाचणी घेऊन सई परांजपे यांनी श्रीकांत दादरकर (माणिक वर्मा यांचे बंधू) मी आणि उमेश जगताप यांची निवड केली. नाटकात तीनच पात्र... तिघांना फाशीची शिक्षा झालेली आहे... ते त्या फाशी गेटला आहेत आणि आपल्या फाशीच्या दिवसाची ते वाटत पाहत आहेत. त्या दरम्यान त्यांचा होणारा संवाद म्हणजे हे नाटक होतं. सई परांजपे यांचं अतिशय आवडतं नाटक. असं त्याच एकदा म्हणाल्या होत्या.दादरला मकरंद हॉलमध्ये तालमी चालत. मी वडिलांना भरीस घालून घ्यायला लावलेली अल्टो घेऊन अगदी सकाळीच दादरला पोचत असे. पार्किंग मिळावी म्हणून, ते मिळेही, छोटी गाडी असल्यानं पटकन ती गाडी बसेही... वडिलांचा आग्रह रास्त असल्याचं वाटे कधी कधी...आता बघा, मी कसं डायरेक्शन करते... मी सई परांजपे आहे... वगैरे... काही नाही... एकदम सहज, साधं, मनस्वी, मनोज्ञ.वाचन चाले... हळूहळू उभं राहून तालमी सुरू झाल्या..तालमी संध्याकाळचे पाच वाजेपर्यंत चालत... बरोब्बर दीड वाजता जेवणाची सुट्टी होई... बरोबर दीड वाजता बाई म्हणत ‘ब्रेक’... तासाभराचा... बरोबर साठ मिनिटांचा... एक मिनिट वर नाही की खाली नाही... ठीक अडीच वाजता (Brad in progress)चला, असा आगाज येई... पुन्हा तालीम सुरू. इतकं शिस्तशीर... इतकं आखीव व रेखीव.. कोरीव, काटेकोर. आणखी एक गोष्ट नजरेत साठून राहिली ती म्हणजे लंच ब्रेकमध्ये मॅडम वीस मिनिटांत माफक जेवण उरकून इंग्रजी वर्तमान पत्रातलं शब्दकोड सोडवत बसत... उरलेली चाळीस मिनिट द सई परांजपे इंग्रजी शब्दकोडं सोडवत बसायच्या. वाटे इथं मराठी शब्दकोडं कधी संपूर्णत सुटलं नाही तिथं इंग्रजी? नजरेत रुतुन राहिला तो व्यासंग, ती चिकित्सा.भाषेच्या बाबतीत मॅडम कमालीच्या शिस्तशीर होत्या. एकदा त्यांना साहाय्य करणाऱ्या मुलानं तालमीत, ‘मॅडम, तुमचा पेपर आणलाय.’ असं वाक्य उचारले. त्यावर सई परांजपे ताडकन म्हणाल्या.‘पेपर काय पेपर... पेपर हा साधा कागद असतो. एकतर न्युजपेपर म्हण किंवा वर्तमानपत्र म्हणं, पेपर काय? ’हा समृद्ध करणारा आग्रह इतक्या जवळून स्पष्टीकरणासह पाहता आला... दिग्दर्शक काय फक्त नाटक शिकवत असतो काय?हेही किती महत्त्वाचं शिक्षण, निरीक्षण होतं. ते कायमचं कोरलं गेलं पाटीवर.तालमीदरम्यान, त्यांनी मला एक जेश्चर (हलकी हालचाल - कृती) करायला सांगितलं होतं. मी ते करायला टाळायचो. एकदा रंगीत तालमीला मॅडम मला म्हणाल्या...,‘ शिंदे, मी तुम्हाला एक जेश्चर सांगितलंय. ते तुम्ही का करत नाही ? बरेच दिवस मी पाहतेय तुम्ही ते टाळता... का...? ’मी त्यांना माझं अवघडलेपण सांगितलं.. की ‘मॅडम, मी कसा ते करायला कम्फर्टेबल नाहीये. मॅडम, मी तुम्हाला प्लीज दोन्ही करून दाखवू का...? तुम्ही सांगता ते आणि मला कसं वाटतंय ते...’ मॅडमनं दिलखुलास परवानगी दिली. मी दोन्ही टेक करून त्यांना दाखविले. मॅडमनी मी दिग्दर्शक आहे. माझंच ऐकलं पाहिजे ही भिंतच पाडून टाकली आणि तुम्हाला जे कम्फर्टेबल आहे ते करा.वाटच मोकळी करून दिली मला...मॅडमनी अतिशय अप्रतिम नाटक बसवलं होते. दीपा गेहलोत आणि राजश्री शिंदे यांनी अगदी मनापासून सगळी प्रक्रिया पार पाडली... पण दुर्दैवाने नाटक फार चाललं नाही. सई परांजपे यांना वाईट वाटलं त्याचं फार...प्रयोगांदरम्यान मॅडम दिल्लीला गेल्या. इफ्फीला परीक्षक म्हणून. तिथं ‘बाबू बॅंड बाजा’ ला (गोवा) सिलेक्ट झाला. मॅडम परत आल्यावर म्हणाल्या, ‘शिंदे, इतकं छान हसता मग इथंच का असं वागता...?’ मिश्कील हसल्या... मी माझं हसणं पाहण्याचा प्रयत्न करू लागलो.....कालांतराने आलबेल नाटकाचं पुस्तक आलं... पॉप्युलर प्रकाशनने ते प्रकाशित केले. काळा घोडा महोत्सवात त्याचं प्रकाशन करण्यात आले आणि एका प्रसंगाचं जाहीर वाचन करण्यात आलं. प्रत्येक कलावंताला वाटतं की नाटकाचं पुस्तक यावं आणि पहिला प्रयोग या-या कलाकारांनी केला. त्या पानावर आपलं नाव छापलेलं असावं. इथे ते घडलं.सई परांजपे लिखित-दिग्दर्शित नाटकाचं जेव्हा पुस्तक आलं, त्यात माझं नाव पहिलं होतं.‘पॉप्युलर’ च्या पुस्तकाचं सुख... सई परांजपे यांच्यामुळे मिळालं.काही महिन्यांपूर्वी सई परांजपे यांना झी टी.व्हीने जीवन गाैरव पुरस्कार दिला. त्या पुरस्काराला उत्तर देताना बाईंनी कुणाकुणासोबत काम केलं ते नमूद केलं, त्यात अनेक मान्यवरांसोबत माझंही नाव होत. गाैरव, आनंद... कार्यक्रमादरम्यान अजित भुरे म्हणाले, ‘अरे बाईंनी तुझं नाव घेतले.’मी बाईंनी सांगितलेलं माझं हसू माझ्या चेहऱ्यावर पाहण्याच्या प्रयत्न करत असतो....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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