Premium|World Puppetry Day : बोलक्या बाहुल्यांचा जागतिक दिन; परंपरेपासून डिजिटल युगापर्यंतचा प्रवास

सत्यजित रामदास पाध्ये - satyajitpadhye@gmail.comदरवर्षी ‘वर्ल्ड पपेट्री डे’ अर्थात बोलक्या बाहुल्यांचा दिवस २१ मार्चला साजरा केला जातो. बोलक्या बाहुल्यांचं जग अनुभवण्याची संधी देणाऱ्या आणि त्यांची साद मनातून थेट हृदयात पोहोचवणाऱ्या शब्दभ्रमकारांच्या कलेचं कौतुक करण्याचा हा दिवस....मेरिकेतील ‘युनिमा’ अर्थात ‘युनियन इंटरनॅशनल डे ला मॅरिओनेट’ संस्थेला जागतिक पपेट दिन किंवा ‘वर्ल्ड पपेट्री डे’चं श्रेय दिलं जातं. २००३ मध्ये ‘युनिमा’ने बोलक्या बाहुल्यांचा दिवस ठरवला आणि २१ मार्चला दरवर्षी तो साजरा केला जातो. इराणचे पपेट कलाकार जावेद जुल्फाग्री यांनी २००० मध्ये त्याबाबतची कल्पना मांडली आणि आता ‘युनिमा’तर्फे तो जगभर साजरा होतो. ‘युनिमा’ संस्थेची स्थापना १९२९ मध्ये युनेस्कोतर्फे करण्यात आली. ती एक जागतिक दर्जाची संस्था असून जगातील सर्व पपेट कलाकार एकत्र यावेत म्हणून तिची स्थापना झाली. बोलक्या बाहुल्यांच्या कलेचा जागतिक स्तरावर प्रसार व्हावा, असा त्यामागचा उद्देश... म्हणूनच २००३ पासून दरवर्षी वर्ल्ड पपेट्री डे २१ मार्चला साजरा केला जातो. .Premium|United Farm Workers Union : स्वातंत्र्यदेवतेच्या छायेतील गुलामगिरी....बोलक्या बाहुल्यांची कला पारंपरिक आहे. ती चालू राहावी आणि त्याचबरोबर नवीन कलाकार किंवा शब्दभ्रमकार यांचे नवनवे प्रयोग जगासमोर यावेत म्हणून जागतिक पपेट दिवसाची सुरुवात झाली. बाहुल्यांच्या कलेच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्याचा उद्देशही त्यामागे होता. बोलक्या बाहुल्यांची कला जागतिक स्तरावर वेगवेगळ्या ठिकाणी विकसित होत आहे. कलेच्या सादरीकरणात आणि बाहुलीनिर्मितीच्या प्रक्रियेतही अनेक बदल झालेत. विविध विषय हाताळले जात आहेत, तसतशी जागतिक स्तरावर बाहुल्यांची कला विकसित होत आहे. जागतिक स्तरावर ती सादर केली जात आहे. अगदी लाइव्ह परफॉर्मन्सेस होत आहेत. परदेशात बाहुल्यांची कला अधिक प्रमाणात जोपासली जाते. तिथे तिला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. ती फक्त मुलांसाठी सादर केलेली कला नाही; तर सगळ्यांसाठी आहे. आजच्या डिजिटलच्या जमान्यातही ती विकसित होत आहे.भारतीय बोलक्या बाहुल्यांची कला अगदी पारंपरिक आहे. तुम्हाला माहीत असेलच, की ‘सूत्रधार’ शब्द मूळ संस्कृतमधून आलेला आहे. तो खूप जुना आहे. त्यावरूनच तुमच्या लक्षात येईल, की बाहुल्यांची कला किती जुनी आहे. आपल्याला आपल्या वेदांमध्येसुद्धा बाहुल्यांचे संदर्भ पाहायला मिळतात. मोहेंजोदडोमध्येही काही खेळणी किंवा बाहुल्या मिळाल्याचे संदर्भ आहेत. आपल्याकडील बाहुल्यांची परंपरा बघायला गेलो तर ‘राजस्थानी कठपुतली’चा प्रकार खूप प्रसिद्ध आहे. भारत देश कुठल्या बाहुली प्रकारासाठी जगभर प्रसिद्ध असेल तर ती आहे, ‘राजस्थानी कठपुतली.’ त्याशिवाय आपल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बाहुल्यांचे विविध पारंपरिक प्रकार सादर केले जातात. उत्तर भारतात बाहुल्यांचा ‘गुलाबो सिताबो’ म्हणून एक प्रकार आहे. त्यानंतर केरळमचा ‘पावा कथकली’ म्हणून एक ग्लोव्ह पपेटचा प्रकार आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये ‘कोय्या बोम्मलता’ म्हणून एक बाहुल्यांचा प्रकार आहे. स्ट्रिंग पपेट प्रकारात तो मोडतो. आंध्र प्रदेशमध्ये ‘थोलू बोम्मलता’ म्हणजे शॅडो पपेट किंवा लेदर पपेट प्रसिद्ध आहे. पाहायला गेलं तर भारतातली पपेट्री अर्थात कठपुतली कला फार जुनी आहे... रामायण-महाभारतातल्या कथाही बाहुली प्रकारातून पुढे आलेल्या आहेत..काळ बदलत गेला तसतसं बोलक्या बाहुल्यांच्या सादरीकरणात नवीन विषय येत गेले. या कलेचं भवितव्य नक्कीच उज्ज्वल आहे.कलाकारांना त्यात खूप संधी उपलब्ध आहेत. आजच्या डिजिटल युगात बाहुली कलेच्या सादरीकरणात वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग होत आहेत. आजच्या पिढीलाही बाहुल्यांची कला अजूनही भावते याचंच हे द्योतक आहे. मी जिथे जिथे कार्यक्रम करतो, तिथे याचा अनुभव येतो. मी खासकरून शाळांमध्ये कार्यक्रम करतोच. त्या मुलांमध्ये पपेट्री कलेची एक ओढ दिसून येते. आजची मुले भले मोबाईल पाहत असतील तरी जेव्हा ती बोलक्या बाहुल्यांची कला बघतात, तेव्हा त्यात ती मंत्रमुग्ध होऊन जातात. बाहुल्यांच्या कलेमध्ये तेवढं सामर्थ्य आहे, असं मला वाटतं. नाटक किंवा कला जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत पपेट्री नक्कीच जिवंत राहील, असा मला विश्वास आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पपेट्री कलेला वयाचं बंधन नाही. म्हणजे आठपासून ऐंशी वर्षापर्यंतच्या व्यक्तीची करमणूक करण्याची क्षमता बोलक्या बाहुल्यांच्या कलेत आहे. एक अभिनेता आपल्या अभिनयातून जेवढं मांडू शकत नाही, तेवढं बोलक्या बाहुल्यांच्या माध्यमातून आपण सहज सांगू शकतो. कारण त्याला काही बंधन नसतं. बोलकी बाहुली जे काही बोलते, ते एका वेगळ्या पद्धतीने स्वीकारलं जातं. कानातून मनात आणि मग थेट हृदयात जाऊन पोहोचतं... कलेचा एक सामर्थ्यशाली प्रकार म्हणून त्याकडे पाहता येईल.पपेट्रीचे अनेक प्रकार आहेत. रॉड पपेट आहेत, स्ट्रिंग पपेट आहेत, शॅडो पपेट आहेत... म्हणजेच छाया बाहुली, हात बाहुली... तसाच शब्दभ्रमसुद्धा (Ventriloquism) बाहुल्यांचा एक प्रकार आहे. बाहुल्यांच्या कलेतूनच तो सादर होतो. अर्थात त्यालासुद्धा एक खूप जुनी परंपरा आहे. अथर्ववेदात शब्दभ्रमकलेचे संदर्भ बघायला मिळतात. एखाद्या दुसऱ्या ठिकाणी आपण आभास निर्माण करत त्या आवाज येण्याच्या त्याला शब्दभ्रमकला म्हणतात. शब्दभ्रमाचं जे उगमस्थान आहे, त्या काळी ही कला करमणुकीसाठी वापरत नसत. तर त्या काळी लोकांना फसवण्याकरिता ती वापरली जात असे. म्हणजे तांत्रिक-मांत्रिक करायचे तसं. एखाद्या दुसऱ्या ठिकाणाहून आवाज येतोय किंवा तुमचं भविष्य असं आहे अशा प्रकारे ही कला सादर व्हायची. म्हणजे ती करमणुकीच्या माध्यमातून सादर व्हायची नाही. नंतर त्याचं सादरीकरण शब्दभ्रमकलेत झालं असावं. म्हणजे थोडक्यात ही कला खूप प्राचीन आहे. शब्दभ्रमकला पपेट्री फॉर्मपेक्षा खूप कठीण आहे. कारण त्याच्यासाठी अतिशय रियाज लागतो, वेळ लागतो... त्याशिवाय ती कला सादर करता येत नाही..बाहुल्यांची कला आणि शब्दभ्रम यांच्यात मोठा फरक आहे. पपेट्रीमध्ये बाहुलीकार दिसतो किंवा दिसत नाही. दुसरीकडे शब्दभ्रमकार दिसतो आणि त्याच्यासोबत बाहुलीही असते. ते एकाच वेळी दोन पात्र सादर करतात. म्हणून शब्दभ्रमकार अभिनेता असणंही गरजेचं आहे. अर्थात पपेट कलाकारही अभिनेताच असतो; पण शब्दभ्रमकार एकाच वेळी दोन भूमिकेत असतो. एक त्याची स्वतःची भूमिका आणि एक त्याच्या कॅरेक्टरची अर्थात बाहुलीची. आव्हानात्मक काम आहे हे... कारण एकाच वेळी तुम्हाला दोन व्यक्तिरेखा सादर करायच्या असतात.पपेट कॅरेक्टर मटेरियलबद्दल बोलायला गेलं तर त्याचाही एक इतिहास आहे. म्हणजे आधी बाहुल्या लाकडापासून बनवत असत. त्यानंतर कागदाच्या लगद्यापासून बाहुल्या बनायला लागल्या. त्यानंतर फोमपासून किंवा कापडापासून बनायला लागल्या. त्यानंतर फोम लेटेक्सचा वापर व्हायला लागला. म्हणजे अगदी माणसासारख्या खऱ्या दिसणाऱ्या बाहुल्या आज आपण बनवू शकतो. आताच्या डिजिटल युगात आम्ही थ्रीडी प्रिंटिंगनेसुद्धा बाहुल्या बनवतो. म्हणजे बाहुल्यांचे प्रकार आणि रचनेसुद्धा कालांतराने १०० वर्षांत खूप फरक पडला आहे. थोडक्यात बाहुलीकार, पपेट कलाकार किंवा शब्दभ्रमकारासमोर खूप मोठं आव्हान असतं. त्याला पपेट डिझाइन करायला लागतं आणि सादरीकरणही करायला लागतं. म्हणून ही कला थोडीशी कठीण आहे. कारण तुम्हाला एकाच वेळी सगळ्याचं ज्ञान हवं. थोडंसं पटकथेचं ज्ञान हवं, सादरीकरणाची समज हवी... तरच तुम्ही चांगलं सादरीकरण करू शकता. आताच्या डिजिटल युगात अनेक शब्दभ्रमकार आहेत. बाहुलीकार आहेत. जी ही कला डिजिटल माध्यमात सादर करतात. सोशल मीडियावर तर त्याबाबत अनेक व्हिडिओ प्रसारित होतात. अशा प्रकारे बाहुल्यांची कला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचते आहे... पण एक व्यवसाय म्हणून त्याची निवड करण्याचं प्रमाण तसं कमी आहे. कोणी असं ठरवत नाही, की आज मी शब्दभ्रमकारच होणार किंवा बाहुलीकारच होणार. कारण ही कला सादर करण्यासाठी म्हणावं तसं व्यासपीठ नाही. या कलेला व्यासपीठ मिळालं तर अनेक जण नक्कीच त्यात येतील. माझे वडील रामदास पाध्ये तब्बल ५९ वर्षं ही कला भारतभर सादर करत आहेत. आता इंटरनेटमुळे किंवा अनेक बाहुलीकारांमुळे या कलेबद्दल जागृती झाली आहे. आता अनेकांना शब्दभ्रमकार, बाहुलीकार किंवा पपेट कलाकार म्हणजे काय ते माहीत असतं. १९६७ मध्ये जेव्हा माझ्या बाबांनी सुरुवात केली, तेव्हा कार्यक्रमादरम्यान त्यांना अनेक जण विचारायचे, की तुम्ही नेमकं काय करता? एकंदरीत आता शब्दभ्रमकार किंवा शब्दभ्रमकला म्हणजे काय याबाबत जागृती वाढत आहे. माझे आजोबा म्हणजे प्रो. यशवंत केशव पाध्ये यांनी शब्दभ्रमकला मुंबईत १९१६ आणि १७ च्या दरम्यान सुरू केली. ते जादूगार होते. जादूचे प्रयोग करत असत. माझ्या आजोबांनी साधारण १९१६ मध्ये पहिल्या महायुद्धातील एका योद्ध्याला मुंबईत शब्दभ्रमाची कला सादर करताना पाहिलं. त्यांना वाटलं, की ही जादूच्या खूप जवळ जाणारी कला आहे. म्हणून त्यांनी इंग्लंडमधील प्रसिद्ध अशा 'डेव्हन पोर्ट अँड कंपनी'कडून जादूचे प्रॉप्स, जादूच्या क्लृप्ता, जादूचे साहित्य, शब्दभ्रमी बाहुल्या आणि त्याबाबतची पुस्तकं मागवली. त्या कलेचा अभ्यास केला. मग त्यांनी दोन लाकडी मुखवटे बनवले. चक्रम शास्त्री आणि दंडी काका अशी नावं त्यांना दिली. पुढे चक्रम शास्त्रीला त्यांनी अर्धवटराव असं नाव दिलं. त्या वेळी एक हौस म्हणून त्यांनी ही कला सुरू केली. पुढे त्यांनी एक पूर्णाकृती बाहुली इंग्लंडहून मागवली. तिला त्यांनी अर्धवटराव नाव दिलं. आज तुम्ही जो अर्धवटराव बघताय तो १०५ वर्षांचा आहे. मुखवट्याच्या रूपात त्यांनी तो सादर केला. नंतर त्यांनी पूर्णाकृती बाहुली मागवली. त्यानंतर दहा-पंधरा वर्षांनी त्यांनी आवडाबाई मागवली. त्यांची दोन मुलं शामू-गंपू असे कॅरेक्टर्स त्यांनी इंग्लंडहून मागवले. चार जणांचं पपेटचं कुटुंब त्यांनी निर्माण केलं. त्यांच्या माध्यमातून ते समाज प्रबोधन करत असत. कुटंब नियोजनाचे संदेश त्या काळी ते देत असत..बोलक्या बाहुल्यांची कला शिकताना सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे एकाच वेळी तोंड न हलवता बोलणं आणि पपेटची हावभाव साकारणं. वेगळ्या आवाजात बोलणं आणि त्याचं टाइमिंग व गिव्ह ॲण्ड टेक सगळ्यात कठीण असतं. संवाद पाठ करून बोलणंही आव्हानात्मक असतं. शब्दभ्रमकलेत सगळ्यात कठीण गोष्ट म्हणजे तुम्हाला ओष्ठ्य व्यंजनं बोलताना ओठ हलवायला लागतात. त्याच्यासाठी जो शब्दब्रह्मकार असतो तो साऊंड सब्स्टीट्युशन करतो म्हणजेच 'बॅट ॲण्ड बॉल' असं म्हणायचं असेल तर 'वॅट ॲण्ड वॉल' असं म्हणतो. म्हणजे 'ब' आपण मनात बोलायचा. ते 'व' असं बोलायचं. म्हणजे त्याने तुमचं तोंड हलत नाही... शब्दभ्रमकलेतला तो सगळ्यात कठीण भाग आहे. आवाज, हावभाव आणि टायमिंग याचं संतुलन साधनं खूप कठीण गोष्ट आहे आणि त्याच्यासाठी रियाज फार महत्त्वाचा असतो. अजूनही आम्ही रियाज करतो.लोककलेपासून आधुनिक पपेट्रीपर्यंतचा प्रवास मोठा आहे. आधी पपेट्रीसुद्धा एक लोककलाच होती. आता वेगवेगळ्या माध्यमांतून त्याचा वापर होतो. आम्हीही अनेक चित्रपटांमध्ये या कलेचा वापर केला आहे. जाहिरातींमध्ये केला आहे, स्टेज शोमध्ये केला आहे... मला नक्कीच वाटतं, या कलेला मरण नाही. खूप उज्ज्वल भवितव्य आहे या कलेचं. नवीन बाहुली कलाकार यायला हवेत आणि येतात, असं मला वाटतं. डिजिटल युगात आव्हानं नक्कीच आहेत. आताचे नवीन कलाकार फक्त स्टेजवरच ही कला सादर करत नाहीत, तर सोशल मीडियावर ते सक्रिय आहेत. नक्कीच बाहुली कला वाढत आहे आणि वाढत राहील. 