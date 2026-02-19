Premium|Study Room : दुष्काळ आणि पूर नियंत्रणापासून जैवविविधता टिकवण्यापर्यंत पाणथळ प्रदेशांचे महत्त्व!

दरवर्षी २ फेब्रुवारी रोजी जगभरात जागतिक पाणथळ प्रदेश दिन साजरा केला जातो. या दिवसामागील संदेश अत्यंत स्पष्ट अर्थाचा आहे तो म्हणजे पाणथळ प्रदेश महत्त्वाचे आहेत. २०२६ मध्ये हा दिवस एका अधिक व्यापक आणि अर्थपूर्ण संकल्पनेसोबत साजरा केला जात आहे ‘पाणथळ प्रदेश आणि पारंपरिक ज्ञान : सांस्कृतिक वारशाचा उत्सव’ या संकल्पनेद्वारे केवळ पाणथळ प्रदेशांचे पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित केले जात नाही, तर मानव आणि या जीवनदायी परिसंस्थांमधील दृढ सांस्कृतिक व ऐतिहासिक नातेसुद्धा समोर आणले जात आहे..पाणथळ प्रदेश म्हणजे काय?पाणथळ प्रदेश म्हणजे अशी भौगोलिक क्षेत्रे जिथे पाणी गोड, खारट किंवा मिश्र स्वरूपात जमिनीच्या पृष्ठभागावर किंवा जवळ लक्षणीय कालावधीसाठी साचलेले असते. या पाण्याच्या उपस्थितीमुळे मातीचे स्वरूप, वनस्पती आणि सजीवसृष्टी विशिष्ट प्रकारे घडते.यामध्ये दलदली, पाणथळे, पूरमैदाने, मॅन्ग्रोव्ह वन, पीटलँड्स, तलाव, सरोवरे, खाड्या, तसेच भातशेती व मत्स्यतळ्यासारख्या मानवनिर्मित जलक्षेत्रांचाही समावेश होतो.पाणथळ प्रदेश अनेकदा ‘पडीक जमीन’ किंवा ‘निरुपयोगी क्षेत्र’ म्हणून चुकीच्या अर्थाने पाहिले जातात. प्रत्यक्षात मात्र या परिसंस्था अत्यंत उत्पादक असून जैवविविधतेने समृद्ध असतात. जरी पृथ्वीच्या एकूण भूभागापैकी केवळ सुमारे ६ टक्के क्षेत्र पाणथळ प्रदेशांनी व्यापलेले असले, तरी जगातील जवळपास ४० टक्के वनस्पती व प्राणी प्रजाती या परिसंस्थांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे पाणथळ प्रदेश हे पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे जैवविविधता केंद्र ठरतात. २०२६ ची संकल्पना हे अधोरेखित करते की पाणथळ प्रदेश केवळ नैसर्गिक परिसंस्था नाहीत, तर त्या सांस्कृतिक भू-दृश्ये आहेत. हजारो वर्षांपासून मानवी समाज पाणथळ प्रदेशांच्या सान्निध्यात विकसित झाला आहे. उपजीविका, परंपरा, धार्मिक श्रद्धा आणि स्थानिक ज्ञान या सगळ्यांची मुळे या जलसंपन्न प्रदेशांशी घट्ट जोडलेली आहेत. आधुनिक विज्ञान उदयास येण्याआधीच, पिढ्यानपिढ्या साठवलेल्या या पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञानामुळे पाणथळ प्रदेशांचा शाश्वत वापर शक्य झाला होता..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.पर्यावरणासाठी पाणथळ प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचे का आहेत?दुष्काळ आणि पूर यांपासून संरक्षणपाणथळ प्रदेश नैसर्गिक स्पंजप्रमाणे कार्य करतात. मुसळधार पावसाच्या काळात ते अतिरिक्त पाणी साठवून ठेवतात आणि त्यामुळे खालच्या भागातील पूराची तीव्रता कमी होते. उलट, कोरड्या हंगामात हे साठवलेले पाणी हळूहळू सोडले जाते, ज्यामुळे भूजल पुनर्भरण होते आणि नद्यांचा प्रवाह टिकून राहतो.हवामानातील अनिश्चिततेच्या युगात दुष्काळ आणि पूर दोन्ही वाढत असताना पाणथळ प्रदेशांची ही भूमिका अमूल्य आहे.जैवविविधता आणि अधिवास संरक्षणपाणथळ प्रदेश प्रचंड जैवविविधतेला आश्रय देतात. स्थलांतरित पक्षी, मासे, उभयचर प्राणी, कीटक आणि विविध वनस्पतींसाठी या परिसंस्था जीवनावश्यक आहेत. अनेक स्थलांतरित पक्षी त्यांच्या विश्रांती व प्रजननासाठी पूर्णतः पाणथळ प्रदेशांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे जागतिक जैवविविधतेच्या संरक्षणात पाणथळ प्रदेशांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.हवामान बदलाशी लढण्याचे हत्यार!पाणथळ प्रदेश जसे की, पीटलँड्स आणि मॅन्ग्रोव्ह हे अत्यंत प्रभावी कार्बन साठवणूक करणारे परिसंस्थेचे प्रकार आहेत. त्यांच्या मातीमध्ये व वनस्पतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्बन साठवला जातो. मात्र, पाणथळ प्रदेश नष्ट किंवा कोरडे केले गेल्यास हा कार्बन वातावरणात सोडला जातो आणि जागतिक तापमानवाढ अधिक तीव्र होते. त्यामुळे पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन हे हवामान बदलाशी लढण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे.जलशुद्धीकरण आणि पोषक घटकांचे चक्रपाणथळ प्रदेश नैसर्गिक जलशुद्धीकरण केंद्रांप्रमाणे कार्य करतात. ते गाळ अडवतात, प्रदूषक शोषून घेतात आणि हानिकारक घटकांचे विघटन करतात. परिणामी नद्या, तलाव आणि किनारी पाण्याची गुणवत्ता सुधारते. शहरी भागातील पाणथळ प्रदेश संरक्षित राहिल्यास पाणी शुद्धीकरणाचा खर्चही लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो..उपजीविका आणि सांस्कृतिक ओळखमासेमारी, शेती, पर्यटन आणि पारंपरिक व्यवसाय यांद्वारे जगभरातील कोट्यवधी लोकांची उपजीविका पाणथळ प्रदेशांवर अवलंबून आहे. याशिवाय अनेक समुदायांच्या सण-उत्सव, धार्मिक विधी आणि लोकसंस्कृतीत पाणथळ प्रदेशांचे विशेष स्थान आहे. हीच सांस्कृतिक बाजू जागतिक पाणथळ प्रदेश दिन २०२६ च्या संकल्पनेचा गाभा आहे.विकास आणि पाणथळ प्रदेशांचा शांतपणे होणारा विनाशविरोधाभास असा की “विकास” हीच संकल्पना आज पाणथळ प्रदेशांसाठी सर्वात मोठा धोका ठरत आहे. जगभरात विशेषतः भारतासारख्या झपाट्याने शहरीकरण होत असलेल्या देशांमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रे, महामार्ग, बंदरे आणि पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली पाणथळ प्रदेश भरून काढले जात आहेत किंवा अतिक्रमित केले जात आहेत.या विनाशाचे परिणाम आज स्पष्टपणे दिसत आहेत शहरी पूर, भूजल पातळीतील घसरण, उष्णतेची तीव्रता, जैवविविधतेचा ऱ्हास. सर्वात दुःखद बाब म्हणजे हा विनाश अल्पकालीन विचारांचा परिणाम आहे. पूर्वीचे समाज पाणथळ प्रदेशांसोबत विकसित झाले होते, त्यांच्या विरोधात नाही. जागतिक पाणथळ प्रदेश दिन २०२६ आपल्याला हाच धडा पुन्हा शिकवतो की खरा विकास तोच, जो पाणथळ प्रदेशांना अडथळा न मानता नैसर्गिक पायाभूत सुविधा म्हणून स्वीकारतो..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.जागतिक इशारा : जागतिक पाणथळ प्रदेश दिन २०२६जागतिक पाणथळ प्रदेश दिन प्रथम १९९७ मध्ये साजरा करण्यात आला. हा दिवस १९७१ मध्ये झालेल्या रामसर कराराच्या (Ramsar Convention) स्मरणार्थ आहे. जो विशिष्ट परिसंस्थेच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेला जगातील पहिला आंतरराष्ट्रीय करार आहे. कालांतराने हा दिवस पाणथळ प्रदेशांच्या झपाट्याने होत असलेल्या ऱ्हासाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रभावी व्यासपीठ बनला आहे. आज पाणथळ प्रदेशांचा नाश जंगलांपेक्षा तीनपट वेगाने होत आहे. यामागे निचरा, प्रदूषण, शहरी विस्तार, अस्थिर शेती पद्धती आणि हवामान बदल ही प्रमुख कारणे आहेत.आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संवर्धनाचे प्रयत्नआंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाणथळ प्रदेश संवर्धनासाठी बहुपक्षीय सहकार्य, पर्यावरणीय करार आणि जागतिक जनजागृती यांवर भर दिला जात आहे. रामसर कराराच्या माध्यमातून पाणथळ प्रदेशांचा “जबाबदार वापर” हा दृष्टिकोन स्वीकारला गेला असून, संरक्षणासोबत शाश्वत उपजीविका आणि विकास यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि विविध आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्था पाणथळ प्रदेशांना निसर्गाधारित उपाययोजना म्हणून प्रोत्साहन देत आहेत विशेषत हवामान बदल शमन, पूरनियंत्रण, किनारी संरक्षण आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी.जागतिक पाणथळ प्रदेश दिन हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागरूकता निर्माण करणारा प्रभावी मंच ठरला असून, २०२६ ची “पारंपरिक ज्ञान आणि सांस्कृतिक वारसा” ही संकल्पना स्थानिक व आदिवासी समुदायांच्या ज्ञानप्रणालींना संवर्धन प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आणते. तरीही, अनियंत्रित विकास, आर्थिक दबाव आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यांमुळे अनेक देशांमध्ये पाणथळ प्रदेशांचा ऱ्हास सुरूच आहे. त्यामुळे भविष्यात अधिक दृढ आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, वित्तीय पाठबळ आणि जबाबदार विकास धोरणांची नितांत गरज अधोरेखित होते..भारतातील पाणथळ प्रदेश संवर्धनाचे प्रयत्नभारतामध्ये पाणथळ प्रदेश संवर्धनासाठी केंद्र व राज्य सरकारांच्या माध्यमातून धोरणात्मक, कायदेशीर आणि कार्यक्रमात्मक पातळीवर महत्त्वाची पावले उचलली गेली आहेत. भारत हा Ramsar Convention चा स्वाक्षरीकर्ता असून, २०२६ पर्यंत देशात ९८ रामसर स्थळे घोषित करण्यात आली आहेत. २०२६ मध्ये उत्तर प्रदेशातील पटना पक्षी अभयारण्य आणि गुजरातमधील छारी-ढांड हे दोन नवीन पाणथळ प्रदेश या प्रतिष्ठित यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.केंद्र सरकारने पाणथळ प्रदेश (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियम लागू करून पाणथळ प्रदेशांची ओळख, अधिसूचना आणि अतिक्रमण, प्रदूषण व अनियंत्रित बांधकामांवर निर्बंध घातले आहेत. यासोबतच राष्ट्रीय पाणथळ प्रदेश संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत वैज्ञानिक व्यवस्थापन योजना, जलगुणवत्ता सुधारणा, जैवविविधता संरक्षण आणि समुदाय सहभाग यांवर भर देण्यात आला आहे. अमृत सरोवर अभियान, नमामि गंगे कार्यक्रम, राष्ट्रीय नदी पुनरुज्जीवन योजना, तसेच मॅन्ग्रोव्ह संरक्षण व पुनर्स्थापन उपक्रम यांद्वारे पाणथळ प्रदेशांना जलसुरक्षा, हवामान अनुकूलन आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी जोडले जात आहे. अलीकडच्या काळात शहरी तलाव पुनरुज्जीवन, ग्रामपंचायत-आधारित व्यवस्थापन आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवून लोकसहभागातून संवर्धन ही दिशा अधिक मजबूत करण्यात येत आहे..निष्कर्ष : साजरा करूया आणि संरक्षण करूयाजागतिक पाणथळ प्रदेश दिन २०२६ हा केवळ एक स्मरणदिन नाही, तर तो पृथ्वीच्या जिवंत नैसर्गिक वारशाची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. पाणथळ प्रदेश जैवविविधतेचे रक्षण, जलचक्र नियंत्रित, हवामान बदलाशी लढा, उपजीविका पुरवठा आणि सांस्कृतिक ओळख जोपासना या संबंधी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. वैज्ञानिक व्यवस्थापन, प्रभावी कायदेशीर संरक्षण आणि समाजाच्या सर्व स्तरांवरून जबाबदारीची भावना निर्माण करणे आवश्यक आहे. वेगाने बदलणाऱ्या जगात पाणथळ प्रदेशांचे संरक्षण हा पर्याय नाही, तर ती अनिवार्यता आहे. पृथ्वीचे आणि भावी पिढ्यांचे आरोग्य यावरच आपले भविष्य अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 