Premium|Yashwantrao Chavan Mukt Gram Vasahat : यशवंतराव चव्हाण मुक्त ग्राम वसाहत; सन्मानाने जगण्याचा नवा मार्ग

बच्चू कडू - Bacchuprahar41@gmail.comयशवंतराव चव्हाण मुक्त ग्राम वसाहत ही केवळ बांधकामाची योजना नाही; ती माणसाला पुन्हा एकदा माणूस म्हणून उभे करण्याची, त्याला त्याचा सन्मान परत मिळवून देण्याची आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची प्रेरणादायी गाथा आहे. एखाद्या माणसाला घर मिळणे ही गोष्ट वरकरणी साधी वाटू शकते; पण ज्याने आयुष्यभर दुसऱ्यांच्या जमिनीवर राहून, पावसात भिजून, उन्हात होरपळून अनिश्चिततेच्या सावलीत आयुष्य काढले असेल त्याच्यासाठी ते म्हणजे केवळ चार भिंती आणि एक छप्पर नसते. घर म्हणजे सुरक्षितता असते. घर म्हणजे सन्मान असतो. घर म्हणजे आपल्या मुलांच्या भविष्याची खात्री असते. घर म्हणजे माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार असतो.समाजाच्या मुख्य प्रवाहात राहणाऱ्यांना घर, जमीन, सातबारा, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला किंवा ओळखपत्र यांचे महत्त्व फारसे जाणवत नाही. कारण या गोष्टी त्यांच्या आयुष्याचा नैसर्गिक भाग असतात; परंतु समाजाच्या तळागाळात राहणाऱ्या, भूमिहीन, भटक्या-विमुक्त, दिव्यांग आणि अत्यंत गरीब कुटुंबांसाठी या गोष्टी स्वप्नाप्रमाणे असतात. काही लोकांकडे स्वतःची जमीन नसते, काही जणांकडे घर नसते; तर कोणाकडे स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करणारी कागदपत्रेही नसतात. अशा परिस्थितीत त्यांचे आयुष्य हे सततच्या संघर्षाचे दुसरे नाव बनून जाते..Premium|Manvi Hakk Abhiyan : मराठवाड्यातील जातीआधारित वेठबिगारीला मानवी हक्क अभियानाचे थेट आव्हान.महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फिरताना अशा हजारो कुटुंबांचे जीवन जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. काही कुटुंबे नदीकाठच्या जागांवर राहत होती. पावसाळा आला, की त्यांच्या डोळ्यांत भीती दिसायची. कारण त्यांना माहिती असायचे, की एका रात्रीत त्यांची झोपडी वाहून जाऊ शकते. काही जण जंगलालगतच्या भागात राहत होते. काहींनी इतरांच्या जमिनीवर तात्पुरत्या झोपड्या उभारल्या होत्या. काहींना उद्या कुठे राहायचे, हेही ठाऊक नव्हते. जीवनाचा प्रत्येक दिवस हा त्यांच्यासाठी नव्या संघर्षाचा होता.या प्रवासात अनेक दिव्यांग कुटुंबे भेटली. काहींकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र नव्हते. कोणाकडे जन्मतारखेचा दाखला नव्हता. काही जणांकडे आधार कार्ड नव्हते. काहींच्या नावावर कोणतीही शासकीय नोंद नव्हती. शासनाच्या योजना होत्या, निधी होता, तरतुदी होत्या; पण कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्या योजनांचे दरवाजे त्यांच्यासमोर बंद होते. अनेक वेळा असे वाटायचे, की शासनाच्या योजना आणि गरीब माणूस यांच्यादरम्यान एक अदृश्य भिंत उभी आहे. त्या भिंतीचे नाव होते - कागदपत्रे, प्रक्रिया, नियम आणि वास्तवातील अडचणी. ही भिंत तोडल्याशिवाय विकासाचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचणार नाही, हे स्पष्ट दिसत होते. याच जाणिवेतून यशवंतराव चव्हाण मुक्त ग्राम वसाहतीची संकल्पना अधिक दृढ झाली. ही केवळ घरकुल योजना नव्हती. ती सामाजिक न्यायाची चळवळ होती... उपेक्षितांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न होता..महाराष्ट्रातील पहिला ऐतिहासिक प्रयोगघरकुल योजनांमध्ये सर्वात मोठी अडचण असते ती भूमिहीनतेची. घर मंजूर होते, निधी मंजूर होतो; पण घर उभारण्यासाठी जमीनच नसेल, तर योजना कागदावरच राहते. अनेक गरीब कुटुंबांना याच समस्येला सामोरे जावे लागते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत जमीनखरेदीसाठी तब्बल २८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यशवंतराव चव्हाण मुक्त ग्राम वसाहतींच्या इतिहासात जमीनखरेदीसाठी निधी उपलब्ध होण्याचा हा बहुधा पहिलाच प्रयोग होता. शिरसगाव बंड ग्रामपंचायतअंतर्गत जमापूरमधील गट क्रमांक ४१ व ४२ मधील सुमारे एक एकर जमीन खरेदी करण्यात आली. अनेक प्रशासकीय प्रक्रिया, मंजुऱ्या आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण करून ती लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आली. त्या दिवसापासून जमापूरची माती केवळ जमीन राहिली नाही; तर ती ५४ कुटुंबांच्या नव्या आयुष्याची पायाभरणी बनली.५४ कुटुंबांचा आनंदोत्सवजमापूरमध्ये खरेदी केलेली जमीन ५४ लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी वाटप करण्यात आली. आयुष्यभर दुसऱ्यांच्या जमिनीवर मजुरी करणाऱ्यांना प्रथमच स्वतःच्या नावाने जमीन मिळाली. लाभार्थ्यांच्या हातात त्यांच्या नावाचा सातबारा देण्यात आला तेव्हा अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू होते. काही जण तो कागद पुन्हा पुन्हा पाहत होते. तो सातबारा फक्त महसूल विभागाचा दस्तऐवज नव्हता. तो त्यांच्या अस्तित्वाचा पुरावा होता. तो त्यांच्या संघर्षाचा सन्मान होता. तो त्यांच्या मुलांच्या भविष्याचा पाया होता.योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांकडे मूलभूत कागदपत्रे नव्हती. काहींच्या जन्माच्या नोंदी नव्हत्या. काहींकडे आधार कार्ड नव्हते. काहींचे रहिवासी दाखले नव्हते. काहींच्या नावावर कोणतीही अधिकृत नोंद नव्हती. अशा लोकांना शोधणे, त्यांची कागदपत्रे पूर्ण करणे, त्यांना पात्र बनविणे आणि त्यांच्या नावाने जमीन नोंदविणे ही अत्यंत मोठी प्रक्रिया होती; परंतु जेव्हा या सर्व प्रक्रियेनंतर ते लोक स्वतःच्या जमिनीचे मालक झाले, तेव्हा त्यांच्यामध्ये झालेला बदल पाहण्यासारखा होता. पूर्वी स्वतःला समाजाच्या कडेला उभे समजणारी ही माणसे आज अभिमानाने उभी राहिली. कारण आता त्यांच्याकडे केवळ जमीन नव्हती; तर स्वतःची ओळख होती. स्वतःचा पत्ता होता. स्वतःचे अस्तित्व होते..Premium|Personal finance EMI trap : या गोष्टी माहित असतील तर तुम्ही सुध्दा सहजरित्या कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर पडू शकता.घरकुल मंजूर झाले; पण संघर्ष सुरूचजमीन मिळाली, सातबारा मिळाला आणि घरकुल मंजूर झाले; परंतु संघर्ष इथे संपला नाही. अनेक लाभार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होती, की शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात घर पूर्ण करणे त्यांना शक्य होत नव्हते. कागदावर मंजूर झालेले घर प्रत्यक्षात उभे करण्यासाठी विटा, सिमेंट, लोखंड, मजुरी आणि इतर अनेक खर्च आवश्यक होते. शासनाची मदत महत्त्वाची होती; परंतु प्रत्यक्ष बांधकामाच्या खर्चासमोर ती अनेकदा अपुरी पडत होती. आयुष्यभर गरिबीशी झुंजणाऱ्या या लोकांसाठी घर पूर्ण करणे हे पुन्हा एक नवीन आव्हान बनले. अशा वेळी अनेक दानशूर व्यक्ती पुढे आल्या. काही मित्रांनी मदतीचा हात दिला. काही अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने सहकार्य केले. अनेकांना विटा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. काहींना सिमेंट देण्यात आले. काहींना लोखंडासाठी मदत करण्यात आली. काही वेळा स्वतःच्या खिशातून खर्च करून अर्धवट थांबलेली घरे पूर्ण करण्यात आली. आज मागे वळून पाहताना असे अनेक प्रसंग आठवतात, की जिथे अगदी थोड्याशा मदतीमुळे एका कुटुंबाचे आयुष्य बदलले. एखाद्या घराला काही पोती सिमेंट मिळाले आणि ते घर पूर्ण झाले. एखाद्याला काही हजार रुपयांची मदत मिळाली आणि त्याच्या मुलांना कायमस्वरूपी निवारा मिळाला. समाजातील चांगुलपणा आणि माणुसकी याच अशा प्रसंगी खऱ्या अर्थाने दिसून येते.या संपूर्ण उपक्रमाचा सर्वात मोठा परिणाम जर कोणावर झाला असेल, तर तो महिलांवर... घर नसल्यामुळे किंवा अस्थिर निवाऱ्यामुळे त्यांना कायम भीतीच्या वातावरणात जगावे लागते. उद्या कुठे राहायचे, पावसाळ्यात काय करायचे, मुलांना कुठे ठेवायचे या चिंता त्यांच्या आयुष्याचा भाग बनतात. घर मिळाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात प्रथमच स्थैर्य आले. अनेक महिलांच्या चेहऱ्यावर पहिल्यांदाच आत्मविश्वास दिसला. पूर्वी परिस्थितीमुळे कायम चिंतेत राहणाऱ्या या माता आज आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल, भविष्यातील योजनांबद्दल आणि स्वावलंबनाबद्दल बोलू लागल्या आहेत. घरामुळे त्यांना केवळ सुरक्षितता मिळाली नाही; तर स्वतःचे अस्तित्व आणि सन्मान मिळाला..मुलांच्या भविष्याची नवी दिशास्थिर घर म्हणजे मुलांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी गुंतवणूक असते. घर नसल्यामुळे अनेक मुलांचे शिक्षण खंडित होत होते. स्थलांतर, असुरक्षितता आणि गरिबीमुळे त्यांना शाळेत सातत्य ठेवणे कठीण जात होते. परंतु, घर मिळाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला. आता त्यांना अभ्यासासाठी जागा आहे. शाळेत नियमित जाण्यासाठी स्थिर वातावरण आहे. त्यांच्या मनातील असुरक्षितता कमी झाली आहे.काही दिव्यांग बांधवांना केवळ घर देऊन प्रश्न सुटणार नव्हता. त्यांना स्वावलंबी बनविणे आवश्यक होते. काही दिव्यांग लाभार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. काहींना व्यवसायासाठी मदत करण्यात आली. काहींना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली. काहींना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले. या प्रयत्नांमागे एकच विचार होता - मदत ही तात्पुरती असू शकते; पण स्वावलंबन कायमस्वरूपी असते. शेवटी कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा, सत्कारापेक्षा आणि प्रसिद्धीपेक्षा एखाद्या कुटुंबाच्या चेहऱ्यावर उमटलेले समाधान मोठे असते. तेच या संपूर्ण प्रवासाचे खरे यश आहे.जमापूरमधील यशवंतराव चव्हाण मुक्त ग्राम वसाहत ही केवळ घरकुल योजना नाही. ती सामाजिक न्याय, मानवी संवेदना, माणुसकी आणि स्वाभिमान यांची जिवंत गाथा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून प्राप्त झालेला २८ लाख रुपयांचा निधी, जमापूरमध्ये खरेदी केलेली जमीन, ५४ लाभार्थ्यांना मिळालेला मालकी हक्क, त्यांच्या नावावरील सातबारे उतारे, त्यावर उभी राहिलेली घरे, घर पूर्ण करण्यासाठी केलेली मदत, महिलांच्या आयुष्यातील बदल, मुलांच्या भविष्याला मिळालेली दिशा आणि दिव्यांगांना दिलेला स्वावलंबनाचा मार्ग हे सर्व मिळून या उपक्रमाला एक वेगळे ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ही केवळ वसाहत नाही. ही आशेची वसाहत आहे. ही स्वाभिमानाची वसाहत आहे. ही सामाजिक न्यायाची वसाहत आहे... आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही त्या लोकांच्या नव्या आयुष्याची सुरुवात आहे, ज्यांनी कधी काळी उघड्या आभाळालाच आपले छत मानले होते....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.