Premium|Yellamma Nimmana Ritual : सौंदत्तीतील ‘निम्माना’ विधीची परंपरा आणि त्यामागील सांस्कृतिक अर्थ

संजीव भागवत - sanjeev.bhagwat@esakal.comकर्नाटकातील सौंदत्ती येथील यल्लम्मा देवीच्या लोक संस्कृतीत ‘निम्माना’ नावाचा एक अनोखा विधी केला जातो. भारतीय चिकित्साविद्येतील औषधीसूक्तांची प्रतीके या विधीत दिसतात...सौंदत्तीजवळील मलप्रभेच्या तीरावर आणि यल्लम्मना गुड्डा डोंगररांगांच्या पायथ्याशी सत्यम्मा देवीचे मंदिर आहे. ते यल्लम्मा म्हणजेच रेणुका देवीचेच एक रूप असून तिला जोगळुंबा, जोगरबावी सत्यम्माही म्हटले जाते. या मंदिराच्या शेजारी मोठी पुष्करणी आहे. त्या पुष्करणीला ‘योगरबावी सत्यम्मा कुंड’ नावानेही ओळखले जाते. भारतातील प्राचीन पुष्करणीत तिचे खूप महत्त्व आहे. या पुष्करणीत महिला-पुरुष आंघोळ करून ओल्या कपड्यानेच जोगळुंबा देवीच्या मंदिराला प्रदक्षिणा घालतात. महिलांकडून दंडवत घालत ही प्रदक्षिणा पूर्ण केली जाते. आंघोळीनंतर कमरेला कडुलिंबाच्या पानाचा डहाळा बांधला जातो. तोंडातही त्याची पाने धरून ती मंदिराच्या मागील बाजूस सोडली जातात. या विधीला ‘निम्माना’ म्हटले जाते. येथे असलेल्या याडी, आराधिनी, जोगतिणी अथवा पुरुष भक्त आपल्या हातात तुणतुणे वाजवत कमरेला कडुलिंबाचा डहाळा बांधलेल्या भक्तांना संपूर्ण मंदिराची प्रदक्षिणा घालून मागे ते सोडून देतात. या वेळी येथील हातात परडी असलेल्या जोगतिनी यल्लम्मा, रेणुका, सत्यम्मांसह जमदग्नी आणि परशुरामांचाही उदो उदो करतात. जोगतिणी विशिष्ट आवाजात आपले तुणतुणे वाजवत यल्लम्मा, रेणुकेच्या नावाचा गौरव करणारे गाणे म्हणतात. एकूणच हा ‘निम्माना’ विधी पूर्ण केल्यानंतरच भाविक पुढे यल्लम्मना गुड्डा अथवा सिद्धांचल पर्वतात असलेल्या यल्लम्माकडे जातात. .Premium|Yedeshwari Devi Yatra Dharashiv : अख्खा डोंगर पांढऱ्या धाग्याने विणला जातो! येरमाळ्याच्या येडाई देवीच्या यात्रेतील थक्क करणारा अनोखा लोकविधी.‘निम्माना’सारख्या या विधीचे मूळ भारतातील महिलांनी जपलेल्या मातृदेवतांच्या लोकसंस्कृतीत खोलवर रुजलेले दिसते. तसे शक्तींच्या उपासना पद्धतीत आणि अवैदिक गणमाता, मातृदेवतांच्या परंपरेत वृक्ष, नदी, पुष्करणी, बारव, डोंगर-पर्वतांच्या पूजेला खूप महत्त्व आहे.मुळातच भारतात चिकित्साविद्येचा उगम आणि विकास हा स्त्रियांनी केला. काळाच्या ओघात दुर्लक्षित झालेल्या योगिनी परंपरेने चिकित्साविद्येला शिखरावर नेऊन पोहोचवले होते. या योगिनी परिभ्रण करताना ज्याप्रमाणे त्या धर्मप्रसारासोबतच शिक्षण, दर्शनशास्त्र आणि औषधोपचारासाठीही मोठे योगदान देत होत्या, त्याचप्रमाणे त्यांनी औषधीसूक्तांचे मोठे ज्ञान त्यांनी विकसित केल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. योगिनी या विविध वृक्ष-वेलींमध्ये असलेले औषधीतत्त्व, गुणधर्म जाणून होत्या. मध्य प्रदेश, ओरिसासह भारताच्या कानाकोपऱ्यातील मंदिरांमध्ये असलेल्या असंख्य शिल्पांमध्ये अजूनही साक्ष दिसते. यामुळेच त्यांच्याच आजच्या वारसदार असलेल्या आराधिनी, जोगतिनी, देवकरीण, देवदासी आदी महिला आजही आपल्या योगिनी परंपरेचा तो चिकित्साविद्येचा वारसा जपताना दिसतात. म्हणून त्यांच्या हातात कडुलिंबाच्या पानांचा डहाळा, हळदी म्हणजेच भंडारा असतो..मातृदेवतांचे भक्त असलेल्या शाक्तांना त्यांचे धर्मग्रंथ हे आपल्या कुलवृक्ष व कुलयोगिनींची पूजा करण्याचे आदेश देतात. यामुळे शाक्तांमध्ये सकाळी उठल्याबरोबर पहिला विधी ‘ओम कुलवृक्षेभ्यो नम:’ या मंत्राने आपल्या कुलवृक्षांना वंदन करण्यापासून सुरू होतो. कुलवृक्षांचा अर्थही कुलदैवत होतो. शाक्तांसोबतच कौलमत, शैव, तांत्रिकांमध्येही वृक्षांना वंदन करण्याचा प्रघात आहे. मरिआई, शीतला माता हिचे निवासच कडुलिंबाच्या वृक्षात असल्याची धारणा आहे. यामुळे देशातील अनेक भागांमध्ये कडुलिंबाच्या वृक्षाखाली शेंदूर लावून देवींची मंदिरे स्थापीत झालेली दिसतात. नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यात असलेल्या तळेगाव वाडीत शेकडो वर्षांपासून लिंबाचे झाड कोणीही तोडत नाही. तसा नियमच या गावात पाळला जातो. याचे अधिक महत्त्व लोकमानसात टिकून राहण्यासाठी अशी असंख्य गावे देशभरात दिसून येतात. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशासह महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात लिंबाच्या नावाने गावांची नावे, आडनावे दिसतात. इतकेच नव्हे; तर अनेक डोंगरांनाही लिंबाची नावे दिलेली दिसतात.महाराष्ट्रात विशेषत: मराठवाडा, विदर्भासह तेलंगणा, आंध्र प्रदेशातील चौरस्त्यावर, गावाबाहेर, डोंगरदऱ्यात असलेल्या मातृदेवतांची पूजा करण्यासाठी कडुलिंबाच्या डहाळ्याला मोठे प्राधान्य असते. मरिआई, पोचेम्मा, रेणुका, पोलेरम्मा आदी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मातृदेवींची पूजा करण्यासाठी हातात लिंबाचा डहाळा घेतात. हळदीचा भंडारा आणि सोबतच पाण्याने भरलेल्या कुंभात लिंबाची पाने टाकली जातात. भारतीय पंचांगानुसार सुरू होणाऱ्या नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी कडुलिंबाचा डहाळा गुढीत आवर्जून लावला जातो. यामुळे ग्रामीण भागात आजही घरांच्या दरवाजावर लिंबाच्या पानांचे तोरण बांधले जाते..आयुर्वेदात ‘सर्वदोषनिवारक’ म्हणून ओळख असलेल्या कडुलिंबाच्या वृक्षाच्या पानात १३० पेक्षा जास्त वेगवेगळे जैविक सक्रिय घटक असतात. यात अझाडिराक्टिन या तत्त्वामुळे जंतुनाशक गुणधर्मामुळे हे कीटक, जीवाणू आणि परजीवी यांचा नायनाट होते. यामुळे ग्रामीण भागातील धान्यांच्या कोठाऱ्यांमध्ये लिंबाची पाने टाकून ठेवतात. दुसरीकडे निंबिन आणि निंबिडिन या घटकांमध्ये अँटी-पायरेटिक आणि वेदनाशामक गुणधर्म असतात. त्वचेची खाज आणि सूज कमी करण्यासाठी हे अत्यंत प्रभावी ठरतात. क्वेरसेटिन हे अत्यंत प्रभावी अँटी-ऑक्सिडंट त्यात आढळते. ते शरीरातील फ्री रॅडिकल्स नष्ट करते आणि पेशींचे नुकसान होण्यापासून वाचवते. गेडुनिन या तत्त्वामध्ये बुरशीनाशक आणि मलेरियाविरोधी गुणधर्म असतात. इतकेच नव्हे; तर रक्त शुद्धीकरण, त्वचेचे विकार, दातांची सुरक्षा अशी असंख्य गुणधर्म लिंबाच्या वृक्षात असल्यानेच त्याला मातृदेवतांच्या लोकसंस्कृतीत मानाचे स्थान मिळाले असावे. सौंदत्तीजवळील प्राचीन पुष्करणीजवळ होणाऱ्या ‘निम्माना’ विधीचे मूळ खरे तर मातृदेवता, गणमातांच्या काळात होत असलेल्या अभिसिंचन विधीत असावे. हा विधी पुष्करणीवर आंघोळ करताना केला जायचा. तो केवळ महिलांच्या सन्मानाचा होता. त्यांना त्या त्या काळात राणी, महाराणी आणि इतर सन्मानांसाठी हा विधी केला जात होता. त्यामुळेच महिला आपल्या या विधीची आठवण म्हणून पुष्करणीतील आंघोळीनंतर ओल्या कपड्यांनी आपल्या कुलदेवतेचे म्हणजेच रेणुका, यल्लम्माचे दर्शन घेतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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