Premium|Bulldozer Justice Model : ‘बुलडोझर न्याय’ लोकशाहीला घातक

ज्युलिओ रिबेरो - jfr5529@gmail.comगुन्हेगारीविरोधातील कठोर कारवाईसाठीचर्चेत आलेले योगी आदित्यनाथ यांचे ‘बुलडोझर न्याय’ मॉडेल आता इतर भाजपशासित राज्यांमध्येही पसरताना दिसत आहे; मात्र झटपट न्यायाची ही संकल्पना लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि कायद्याच्या राज्यासाठी किती सुरक्षित आहे, यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी अवलंबलेल्या कठोर पद्धतींमुळे त्यांना जनतेत मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. त्यामुळेकृपया परिभाषित (paraphrase) करण्यासाठीचा मजकूर द्या, म्हणजे मी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मराठीत पुनर्लेखन करून JSON स्वरूपात उत्तर देऊ शकेन.आता या पद्धती बिहारमध्येही लागू केल्या जाऊ शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ही शक्यता काही आश्चर्यकारक नाही. योगी आदित्यनाथ यांचे गुन्हेगारी नियंत्रणाचे मॉडेल म्हणजेच ‘बुलडोझर न्याय’चे सर्वाधिक अनुकरण करणाऱ्या राज्यांमध्ये आसामचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्यानंतर उत्तराखंडचे नाव घेतले जाते. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हरियाना या राज्यांनीदेखील उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर काही उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्या राज्यांतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांनी तुलनेने अधिक सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. या सर्व राज्यांमध्ये एक समान पॅटर्न स्पष्टपणे दिसतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या धोरणांना पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची अप्रत्यक्ष मान्यता असावी, असे अनेक राजकीय विश्लेषक मानतात. गुन्हेगारीविरोधातील कठोर कारवाई ही जनतेला आकर्षित करणारी बाब ठरत असल्याने राजकीयदृष्ट्याही ‘बुलडोझर न्याय’ मॉडेलकडे पाहिले जात आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्यावर अनेकदा असा आरोप करण्यात आला, की त्यांनी पोलिस यंत्रणेला केवळ तपासाची मुभा न देता चौकशी, गुन्हा सिद्ध करणे, दोष निश्चित करणे आणि शिक्षा अमलात आणणे, अशा अनेक भूमिका एकाच वेळी बजावण्याची मोकळीक दिली. या पद्धतीमुळे त्यांना मिळालेली लोकप्रियता पाहता इतर भाजपशासित राज्यांनाही अशाच मार्गाचा अवलंब करण्याचा मोह झाला असावा.बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना अशा प्रकारच्या पद्धतींना फारसा वाव नव्हता. नितीश कुमार यांची भूमिका तुलनेने वेगळी होती; मात्र त्यांनी केंद्राच्या राजकारणात अधिक सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आणि राज्याचा कारभार मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या प्रभावाखाली गेल्यानंतर गुन्हेगारी नियंत्रणाबाबतच्या दृष्टिकोनात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली.महाराष्ट्रातील अनुभवही याच संदर्भात महत्त्वाचा मानला जातो. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी विधानसभेत उघडपणे असे म्हटले होते, की शहरातील रस्त्यांवर गुन्हेगारांनी दादागिरी केली तर पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडाव्यात. त्या काळात या विधानाची मोठी चर्चा झाली होती. राजकीय नेतृत्वाकडून पोलिसांना अशा प्रकारचे अधिकार किंवा स्वातंत्र्य देणे किती धोकादायक ठरू शकते, याचे उदाहरण मुंबईत पाहायला मिळाले. याच काळात ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांचा एक स्वतंत्र गट तयार झाला. हे अधिकारी जनतेमध्ये लोकप्रिय झाले. त्यांच्या कारवायांना माध्यमांमध्ये मोठे प्रसिद्धीमूल्य मिळाले आणि त्यांच्या कामगिरीवर आधारित अनेक बॉलीवूड चित्रपटही तयार झाले; मात्र या लोकप्रियतेसोबतच काही गंभीर प्रश्नही निर्माण झाले. या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण कसे ठेवले जात होते, त्यांचे कामकाज कितपत पारदर्शक होते, याबाबत अनेक शंका उपस्थित झाल्या. काहींची आर्थिक परिस्थिती झपाट्याने सुधारल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर खंडणी आणि दबावाच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याच्याही चर्चा सुरू झाल्या. अखेरीस या अधिकाऱ्यांची बदली गुन्हे शाखेतून इतरत्र करण्यात आली आणि त्यानंतर परिस्थितीत काही प्रमाणात स्थैर्य परत आल्याचे जाणवले..Premium|Thane labour movement case : स्वतःच्या झाकूनी भेगा मनुष्ये सांधतो आम्ही....व्यवस्थेत पोलिसांची भूमिका मर्यादितभारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्था ही इंग्लंड आणि उत्तर आयर्लंडमधील न्यायव्यवस्थेच्या धर्तीवर उभी करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेत पोलिसांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असली तरी ती ठरावीक मर्यादांमध्येच असते. गुन्ह्याची तक्रार नोंदवणे, प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करणे, तपास करणे आणि आरोपीला अटक करणे, ही पोलिसांची जबाबदारी असते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिस न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करतात आणि त्यांची भूमिका तेथे संपते. त्यानंतर सरकारी वकील खटल्याची जबाबदारी स्वीकारतात. ते न्यायालयात पुरावे मांडतात, साक्षीदार तपासतात आणि युक्तिवाद करतात. त्यानंतर दंडाधिकारी किंवा न्यायाधीश आरोपी दोषी आहे की नाही, याचा निर्णय घेतात. जर एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि ती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली, तर त्या शिक्षेची अंमलबजावणी कारागृह प्रशासनाच्या माध्यमातून केली जाते. म्हणजेच पोलिस, सरकारी वकील, न्यायाधीश आणि कारागृह प्रशासन हे चार स्वतंत्र घटक या संपूर्ण प्रक्रियेत वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात. ही विभागणी मुद्दाम करण्यात आली आहे. कारण कोणत्याही एका संस्थेकडे सर्व अधिकार एकवटल्यास सत्तेचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत अधिकारांचे संतुलन राखणे अत्यावश्यक मानले जाते; परंतु जेव्हा राजकीय फायद्यासाठी किंवा तात्कालिक लोकप्रियतेसाठी या सर्व भूमिका प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पोलिसांकडे सोपवल्या जातात तेव्हा परिस्थिती धोकादायक बनू शकते. अशा वेळी पोलिस दल नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण होतो आणि त्याचा परिणाम थेट सामान्य नागरिकांवर होऊ शकतो..न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेप आणि त्याचे परिणामसामान्य नागरिकांना अनेकदा असे वाटते, की गुन्हेगारांना तत्काळ शिक्षा मिळावी; मात्र न्यायप्रक्रिया ही वेळखाऊ असली तरी ती निष्पक्षतेसाठी आवश्यक असते. कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्था सक्षम आणि पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. ब्रिटिशकालीन काळात पोलिस, सरकारी वकील, न्यायाधीश आणि कारागृह प्रशासन हे चारही घटक स्वतंत्रपणे अन् समन्वयाने काम करीत असल्याने व्यवस्था तुलनेने अधिक परिणामकारक होती; मात्र कालांतराने तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकिलांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप वाढू लागला. त्याचा परिणाम न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर झाला.जेव्हा राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा सत्ता टिकवण्यासाठी गुंडांच्या आर्थिक आणि बळाच्या मदतीवर अवलंबून राहतात, तेव्हा भ्रष्टाचार वाढतो. त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थितीही बिघडते. अशा वेळी जनतेचा रोष वाढतो आणि सत्ताधाऱ्यांवर दबाव निर्माण होतो. या समस्येवर मूलभूत उपाय शोधण्याऐवजी अनेकदा झटपट परिणाम देणाऱ्या उपाययोजनांचा अवलंब केला जातो. न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांनी प्रामाणिकपणे आणि कार्यक्षमतेने काम करावे, यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी पोलिसांना अधिक अधिकार देणे हा सोपा मार्ग निवडला जातो. कारण पोलिस यंत्रणा थेट राजकीय नियंत्रणाखाली असते.न्यायपालिकेच्या बाबतीत मात्र अशी परिस्थिती नसते. तरीही न्यायाधीश आणि दंडाधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांचे उदाहरण यासंदर्भात वारंवार दिले जाते. दिल्ली दंगलींच्या प्रकरणात काही भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांविरोधात एफआयआर नोंदवण्यासंबंधी निर्देश देण्याची भूमिका त्यांनी घेतल्यानंतर त्यांची अचानक बदली करण्यात आल्याची चर्चा त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात झाली होती..बनावट चकमकींचा जुना इतिहासबनावट चकमकी हा काही नवीन प्रकार नाही. ब्रिटिशकालीन पंजाबमध्येही अशा घटनांचा उल्लेख काही पोलिस आयोगांच्या अहवालांमध्ये आढळतो. विशेषतः १९८० आणि १९९०च्या दशकात पंजाबमध्ये दहशतवादाचा कहर असताना अशा पद्धती मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या गेल्या. त्या काळात दहशतवादी पोलिसांना दिसताच ते गोळीबार करत असत. ते राज्यव्यवस्था आणि तिचे कायदे मान्य करत नसत. त्यामुळे त्यांच्यामुळे निर्माण होणारे आव्हान हे सामान्य गुन्हेगारीपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाचे होते. त्या काळात काही उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांशी झालेल्या चर्चांमध्येही अशा दहशतवाद्यांना पारंपरिक न्यायप्रक्रियेद्वारे हाताळणे अत्यंत कठीण असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते; मात्र अशा अपवादात्मक परिस्थिती आणि सामान्य गुन्हेगारी यामध्ये स्पष्ट फरक आहे.जेव्हा जनता झटपट न्यायाच्या संकल्पनेने प्रभावित होते आणि पोलिसांनीच न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा ठेवू लागते, तेव्हा राजकीय नेतृत्वही अशा शॉर्टकट पद्धतींचे समर्थन करू लागते; पण दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिले तर हा मार्ग लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. म्हणूनच जबाबदार आणि दूरदृष्टी असलेल्या पोलिस नेतृत्वाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. नागरिकांना अशा पद्धतींचे संभाव्य धोके समजावून सांगणे, कायद्याच्या चौकटीत राहून गुन्हेगारीविरोधात लढण्याची गरज पटवून देणे आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अन्यथा, समाजाचे संरक्षण करण्यासाठी उभी केलेली यंत्रणाच हळूहळू ‘गणवेशातील गुन्हेगार’ बनण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.‘बुलडोझर न्याय’लोकशाहीला घातकगुन्हेगारीविरोधातील कठोर कारवाईसाठीचर्चेत आलेले योगी आदित्यनाथ यांचे ‘बुलडोझर न्याय’ मॉडेल आता इतर भाजपशासित राज्यांमध्येही पसरताना दिसत आहे; मात्र झटपट न्यायाची ही संकल्पना लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि कायद्याच्या राज्यासाठी किती सुरक्षित आहे, यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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