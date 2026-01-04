Premium|Deenanath Mangeshkar Musical Journey : उंचच उंच गवतामधून जाणारी गुलाबी पायवाट

हृदयनाथ मंगेशकरनगुबाईचे गाणे ऐकून लहानगे दीनानाथ गुरुजींच्या घरी जायला निघाले, वाटेत त्यांना निसर्गाचे विविध रंग दिसायला लागले, त्यांना त्या वातावरणाने मोहित केले. दीनानाथ यांचा हा सारा प्रवास सांगत आहेत हृदयनाथ. हा सगळा प्रवास त्यांना कथन केलाय लतादीदींनी...पाऊस नुकताच पडून गेला होतामी डोंगर चढू लागलो. पावसाच्या थोड्याशासरींनी वातावरण मुलायम केले होते.मृदगंध ही अळुमाळु होता, कारण निर्गंधकळ्यांना वाऱ्याने निष्कारण झोडपूनत्यांचा सडा खाली पडला होता.कळ्या निर्गंधच असतात. म्हणजे जो पर्यंतत्या उमलत नाहीत, तो पर्यंत त्यांना गंधनसतो. पण ज्या वेळी त्यांचं फुलातरूपांतर होते, त्या वेळी त्यांचा सुगंध त्यांच्याभोवती फेर धरतो. सारे वातावरण सुगंधित करतो.पण कळ्या मात्र या सुगंधात भिजू शकतनाहीत, कारण त्या फुलाला फुलविण्याच्याप्रयत्नात विसर्जित झालेल्या असतात आणि त्यातभर म्हणून की काय पाऊससरींनी कळ्यांनाअकालीच मातीत मिसळविले होते. त्यामुळे सारे रानमाळ हळवे झाले होते.तोच आकाशाला कुणीतरी वर उचलले,आणि मेघातून टप टप पाणी गळले.मी शहारून वर पाहिले आणि पिंपळपानांच्या.Premium|Historical Ganesha: गणपती गडद; सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं भक्तीचं आणि इतिहासाचं रत्न.सळसळीच्या आवाजाचाप्रचंड झोत माझ्यावर आदळला.ते प्रचंड पिंपळाचे झाड, जीवाच्याआकांताने गदागदा हालत होते.पिंपळपाने इकडून तिकडे माना फिरवित,आजूबाजूला पाहत होती.आमच्या या डोंगरावर खूप झाडी होती.पण एक असे वैशिष्ट होते, की ही झाडंकुणीही मुद्दाम लावलेली नव्हती. त्यामुळेत्या बेशिस्त ओळींमध्येही निसर्गाचे आकृतिबंधपण बेधुंद आणि बुलंद कलाकृतीचे दर्शन व्हायचे.छोट्या छोट्या झाडांच्या गर्दीतआंब्याची दोन डेरेदार झाडे हलत असायची.आणि एक आश्चर्य असे, कीया दोन झाडांच्या मागे एक सातत्यानेसळसळ सळसळ आवाज करण्याऱ्यापिंपळाचे एक उंच, भरदार झाड,बारा महिने हिरव्यागार पानांनी फुललेलं,गोव्याचा खोडकर वारा, त्या पिंपळाच्याझाडाला, हिरव्यागार सळसळणाऱ्या पानांना,ज्या वेळी घुसळायचा, मुद्दाम हालवून,घुसळून काढायचा, त्या वेळी पिंपळपानांच्यासळसळीचे घुंगूर पायात बांधूनसारा डोंगर थरथर थिरकत थिरकायचा.दिवसभर समुद्रावर येरझारे मारणारेगोव्याचे समुद्रवारे ज्या वेळी या पिंपळाच्याझाडाला घुसळू लागायचे,त्या वेळी या पिंपळपानांची सळसळइतकी सळाळायची, की काही क्षणांसाठीपर्णप्रलय झाला की काय असा भास व्हायचा.विश्वाचा अंत करून, त्या सळसळीच्यानिःशब्द प्रलयजलावर तरंगणाऱ्यापिंपळ पानावर बालकृष्णशांतपणे पहुडला आहे काय?तसा,पिंपळपानांच्या सळसळीच्या स्वरतरंगावरडोंगर शांतपणे पहुडला आहे काय?डोंगरा पलीकडे जाणारी वाट या पिंपळाच्याझाडामुळेच सापडायची. म्हणून सारेया झाडाला खुणेचे झाड म्हणायचे.दोन पावलं चढून मी त्या खुणेच्या झाडालाटेकून उभा राहिलो आणि मऊशार सुगंधीवाऱ्याच्या झुळकींनी मजला वेढले, वेधले.दुपारचे उन्ह, डोंगराचा चढाव, सकाळचेमंदिर धुणे, नगारा वाजविणे. रात्रभर जागूनऐकलेले कीर्तन. हे सारे कष्ट, त्या मऊशारसुगंधी झुळकीने क्षणात पुसून टाकले.झाडाचा आधार घेत, विसावत, टेकतमी सभोवार पाहिले.आणि नुकताच पडून गेलेला पाऊस, आपलेकाही कृष्ण घनःश्याम मेघ आकाशातविसरून गेला होता. त्या मेघांना बाजूस सारूनकाही किरणरेघाही नीलवर्ण पांघरूनआल्या होत्या. सारे आकाश निळे, निळे,आणि त्यावर काही श्याममेघ, काहीजांभळमेघ आणि रुपेरी, सोनेरी, मोरपिशी,कलाकुसर ल्यालेले, एक निर्गुण मोरपीस,घनःश्याम, निळीये पोकळीत सामावलेले,आकाश नाहीच. एक निराकार निळीये.निळ्या रंगाच्या दोन छटा दाखविण्यासाठीएक अत्यंत नाजूक, पुसट, फिकट,अस्पष्ट, निळसर क्षितिज रेघ.आणि त्या खाली संपूर्ण गोव्याला वेढाघातलेला तो निळाशार अथांग समुद्र.आकाश आणि समुद्र अद्वैत नाहीत.निळीये रंगाने ते जरी अद्वैत भासतअसले तरीही ते द्वैत आहेत. हे सिद्धकरण्यासाठी ती क्षितिजरेघ सृष्टीत देवतेनेसफाईदारपणे ओढली होती.द्वैत न मोडीता अद्वैत साकार झाले होतेआकाशाने आपुल्या हृदयीचा निळाशार रंगसमुद्रहृदयी सांडला होता, तर समुद्रानेआपुल्या हृदयीचा नील रंग आकाशावरउधळला होता.द्वैत न मोडीता केलेये हृदयीचे ते हृदयी घातलेद्वैत न मोडीता, आकाश आणिसमुद्र निळाये एकाकार जाहले होते."निळीये पेरणी । निळीये वाहाणी ॥गुणाची लेणी ।कृष्णवर्ण ॥नवलाव गे माये । नवलाव चोज॥निळि निळीमा काज । आकारले ॥नीलवरण तनु । नीलवर्ण गुणू ॥नीलिमी पूर्ण । हृदयी गाज ॥ज्ञानदेवी लीला । मननी निवाला ॥निळीये अवलिळा । हरपला॥"(--- त्या हृदयाच्या निळेपणाचा परत्मारूपीबीज घातल्यानंतर निळव वर्णाची खाणचमिळाली. त्या निळव वर्णाने सगळे गुणनिळेच झाले आहेत. आश्चर्य आहेकी मायाही निळीच आहे व सर्व जगच निळेदिसत आहे. त्याचे शरीर निळे, त्याचे गुणनिळे, संपूर्ण हृदयी निळेपण आले आहे.त्याच्या नीलवर्ण लीलेने मन उन्मन झाले,व मी त्यात लीन झालो आहे.---)नीळवर्ण रत्न । नीळवर्ण बुझे ।निळीमा सहजे । आकारली ।नीळप्रभा दिसे । नीळपणे वसे ।निळीये आकाश । हरपले ॥(--- त्या घननिळाच्या पायीच्या धुळीमनालाही निळेपण लाभले आहे व तीसहज मनात आकारली आहे. ---त्याचा रंग निळा असल्याने त्याची नीलप्रभापसरली आहे व त्यात आकाश हरपले आहे.---)आकाश आणि समुद्र निळ्या रंगामुळेएकाकार झाले होते,त्या विविध निळ्या छटा असणाऱ्याक्षितिजाहून दीर्घ अशा निळ्या पट्ट्याने सारेगोवा आपल्या कवेत घेतले होते.जणू नीलमण्यांच्या रत्नांनी गोव्यालामिठी मारली होती.आणि या मिठीत हिरवेगार पाचू, तेजस्वीमाणकं मोती यांचा खच पडला होता,निळीया रंगाने हिरव्यागार सृष्टीला मिठीतघेतले होते. माझ्या गोव्याच्या भूमीतगड्या नारळ मधाचे. ही नारळाची झाडं.अमृतमय आम्रवृक्षांची झाड, केळी, काजूआणि सर्व मधुर फळांची झाड.आकाश आणि समुद्र यांच्या निळीये कंठीहा सृष्टीचा हिरव्यागार पाचूंचाहार वेगवेगळ्या रंगांनी झळकत होता.अगणित लावण्य तेज पुंजाळले,लावण्याने, तेजाने, पुंजाळलेल्या अगणितसौंदर्यरत्नांना जन्म दिला होता.ती आम्रवृक्ष वत्सलता, त्या नवकुसुमयुता,त्या सुलता, तो बालगुलाब यांनी गोमांतक सजला होता.गोमांतक म्हणजेतो सावळा सुंदरू, लावण्य, मनोहरू,प्रभु राम, श्रीकृष्ण, द्रौपदी,सारे सौंदर्याचे मानबिंदू.पण सारे सावळे, सुंदरू, लावण्य,मनोहरू.गोमातक म्हणजे सृष्टिदेवतेचेआवडीचे वालभ, माझे नि कोंदाटलेनिळ्याशार समुद्राने हिरव्यागारगोमांतक भूमीला आपल्या कवेत सामावले होतेमनाच्या कोंदणात आवडीचे वालभ (प्रेम)जसे कोंदले जाते.तसे समुद्राच्या निळ्याशार कोंदणातहिरवगार गोमांतक कोंदला गेला होता..Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.समुद्राच्या निळ्या कोंदणातकोंदलेले एक हिरवे तेजस्वी पाचूचे रत्नम्हणजे गोमांतक.त्या पाचूच्या रत्नांची पुंजाळलेली प्रभापाहून ज्याने या आकाशाला आकार प्राप्तकरून दिला, तो नभाकार सूर्य आश्चर्यानेखाली वाकून भूमीवरील त्या तेजस्वीपुंजाळलेल्या तेजाकडेपाहू लागला, मनात म्हणू लागला‘‘पृथ्वीवरील हे रत्नमाझ्यापेक्षाही तेजस्वी आहे.’’त्या निळीये रंगाच्या समुद्राने कवेतकवटाळून घेतलेली हिरवीगार गोमांतकभूमी मी डोंगराच्या माथ्यावरून पाहत होतो.त्या हिरव्यागार झाडांनी वेढलेल्या भूमीतशेतांचे हिरवेगार गालिचे पसरले होते.लाल आणि पांढऱ्या रंगांची सुबक लहान,लहान घरं दिसत होती. काही मंदिरांचेकळसही दिसत होते आणि मध्येचआकाशाला टेकेल काय असा पांढरा शुभ्रभव्य चर्चचा उंच सुळका आणि त्या उत्तुंग,उंच सुळक्यावर एक अतिशय करुण असाठोकलेला --- क्रूस ----मानव्याच्या हत्येचे बटबटीत चित्र,क्रूस.सत्यासाठी, दीनदुबळ्यांसाठी,प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, नीती, न्याय या साठी,रक्ताचे थेंब गाळत, उभा ठाकलेला,मानवी पशुत्वाची साक्ष देणारा,पण त्यांच्यावर प्रेम करणारा,क्षमेचा, सहनशीलतेचा, सत्याचा, करुणेचा,एक टांगलेला रक्तबंबाळ करुणआकृतिबंध..अत्याचार आणि क्षमा, एकाच आकृतिबंधातअडकलेल्या.मानवी क्रूर मन.मानवी क्षमाशील मन.यो दोन वृत्ती एकाच वधस्तंभावर ठोकलेल्या.हले काच पात्रातली वेल साधीनिनादून घंटा जरा वाकल्याखिळ्यांना कळे ना कुठे क्रूस न्यावाप्रभूने अशा पापण्या झाकल्याहजारो तीक्ष्ण सुया, खिळे यांनी मढविलेल्याचामड्याचा भीषण आसूड. त्याचे सहस्रफटके खात खात, ते सहन करीत करीतआसुडाच्या फटक्यांनी, उडलेल्या रक्ताने न्हालेली,ती अवघड चढण, सजवत सजवतस्वत:चा वधस्तंभ, स्वत:च खांद्यावर घेऊनतो अमृतपुत्र ज्या वेळी वधस्तंभाकडे चालूलागला तेव्हा,काचपात्रातली साधी वेल थरारली,निर्जीव घंटाही शरमेने वाकल्या,क्रूर खिळ्यांनाही कळेना कोठे क्रूस न्यावा,कारणप्रभूने अशा पापण्या झाकल्या,साऱ्या विश्वानेच डोळे झाकून घेतले,‘‘दिमाखात तारे नटोनी थटोनीशिरी टाकीती दिव्य उल्का फुलेपरंतु तुझ्या मूर्ती वाचून देवामला वाटते विश्व अंधारले’’ठण् ऽऽऽ ठण् ऽऽऽ.त्या आशयगर्भ वातावरणात तरंगत तरंगतदूरच्या विश्वातून एक मंद अस्पष्ट ध्वनी आला.मंगेशाच्या मंदिरात थाळ वाजवून गावालासावध केले गेले होते. दोन नाद म्हणजेदुपारचे दोन वाजले होते.‘‘बापरे! दुपारचे दोन वाजले. गुरुजी वाटबघून थकले असतील, आता रियाज केव्हा?मंगेशीला घरी केव्हा जाणार?"स्वत:शी पुटपुटत मी तो सृष्टिसौंदर्याचापडदा बाजूस सारत, गुरुजींच्या घरची वाटधरली. खुणेच्या पिंपळझाडीला वळसाघालून मी डोंगरा पलीकडे उतरू लागलो.डोंगराचा चढ जसा तीव्र पण सुंदर होता.तसाच उतारही धोकेबाज पण सुंदर होता.उंचच उंच गवतांमधून जाणारी गुलाबीपायवाट आणि पायवाटेच्या भोवतीरानवेली, झुडपं, खुरटी झाडं, काही हौसेनेलावलेली फुलंझाडं आणि काही आंब्यांचीफणसांची झाडं, यांची गर्दी.वळत जाणारी, घसरत जाणारी ही पायवाटगवत, रानफुलं, रानवेली यांनी इतकीझाकलेली असायची, की पुढचे पाऊलकुठे ठेवावे याचा विचार करावा लागे,आणि पुढच्या पायाखाली एखादं जनावर(साप, फुरशी, विंचू) येईल काय याची भीती.मी डोळे किलकिले करून खाली पाहिले.अभ्र, विरळ धुक्यामध्ये गुरुजींचं घरअस्पष्ट दिसत होतं. मी मंगेश, मंगेश म्हणत,पायवाटेवरून तो उतार न घाबरताउतरू लागलो. नेहमीचा, पायाखालचा,सरावाचा रस्ता म्हणजे पायवाट असल्यामुळेमी थोड्याच वेळात ''बाबा माशेलकर’म्हणजे माझे संगीत शिक्षक‘बाबा गुरुजी’ यांच्याघरासमोर उभा होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.