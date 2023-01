Vastu Tips : घरात सतत निगेटिव्हिटी जाणवते, हे उपाय एकदा कराच...

By

सर्व काही व्यवस्थित असताना अनेकदा आपल्या आजुबाजूला आणि विशेषत: घरात नकारात्मकता जाणवते. याचा परिणाम आपल्या दैनंदिन कामावर, व्यव्हारावर आणि मुख्यत: आपल्या नात्यांवर होत असतो.

यासाठी आपण अनेक प्रयत्न करतो जसे की पुजा विधी पण काहीही फायदा होत नाही पण आज आम्ही तुम्हाला काही खास वास्तू टिप्स सांगणार आहोत ज्यामुळे घरातील निगेटिव्हिटी दूर होणार. चला तर सविस्तर याविषयी जाणून घेऊया. (Vastu Tips how to negativity stay away fom home read tips )

वास्तूशास्त्रानुसार आपल्या घरात कधीही चुकून वाळलेली फूले ठेवू नका. यामुळे नकारात्मकता पसरते.

घरात रद्दी किंवा इतर गंजलेले सामान ठेवू नका. यामुळे घरात सतत नकारात्मकता जाणवते.

दर गुरुवारी तुळशीच्या रोपाला पाण्यासोबत दूध अर्पण करा. यामुळे घरातील निगेटिव्हीटी दूर पळणार.

