पुणे

Pune Crime : दहा सराईत गुन्हेगार जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार

पुणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी एका गुन्हेगारी टोळीच्या प्रमुखासह दहा सराईत गुन्हेगारांना पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे.
Tadipaar

Tadipaar

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी एका गुन्हेगारी टोळीच्या प्रमुखासह दहा सराईत गुन्हेगारांना पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी दिला आहे.

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