Pune Crime : दहा सराईत गुन्हेगार जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार

पुणे - शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी एका गुन्हेगारी टोळीच्या प्रमुखासह दहा सराईत गुन्हेगारांना पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी दिला आहे..कात्रज, आंबेगाव, बिबवेवाडी आणि धनकवडी परिसरातील तडीपार केलेल्या या गुन्हेगारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, दरोड्याची तयारी, खंडणी उकळणे, बेकायदेशीर शस्त्रे बाळगणे, गंभीर दुखापत, अमली पदार्थांची विक्री, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे आणि दहशत माजवणे यांसारखे वेगवेगळे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..आंबेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आकाश ऊर्फ बटन प्रकाश बांडीलकर (वय २०), रामेश्वर लक्ष्मण करे (वय २५), गणेश तमाराम जाधव (वय २३, तिघे रा. कात्रज), आदित्य ऊर्फ सोन्या खंडू कांबळे (वय २३, रा. आंबेगाव खुर्द), बिबवेवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अनिकेत विजय कोंढरे (वय २२, रा. लोअर इंदिरानगर), किरण दत्तात्रेय पांगारे (वय २३, रा. धनकवडी) तसेच, भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील विकास अनिल जाधव (वय २८), विवेक रमेश शेवाळे (वय २४, दोघे रा. खोपडेनगर, कात्रज), गणेश ऊर्फ चिराग सचिन बडगुजर (वय २२, रा. भारतनगर, कात्रज), ओंकार अनंत बहिरट (वय २३, रा. गुजरवाडी, कात्रज) अशी तडीपार केलेल्या आरोपींची नावे आहेत..ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी केली. रेकॉर्डवरील सक्रिय गुन्हेगारांवर कठोर प्रतिबंधक कारवाया सुरू राहतील, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.