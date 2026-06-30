Uruli Kanchan Crime News: उरुळी कांचनमध्ये डॉक्टर महिलेच्या घरातून कपाट न उचकटता १० लाखांचे सोन्याचे दागिने गायब

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : घरच्या कपाटातील कपडे आणि इतर वस्तू जशाच्या तशा सुव्यवस्थित ना कुलूप तुटलेले,ना कपाट उचकटलेले तरीही कपाटाच्या लॉकरमधील चालू बाजारभावाप्रमाणे तब्बल १० लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने गायब झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.उरुळी कांचन (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील तळवाडी चौक परिसरातील एका डॉक्टरांच्या घरी १२ जून ते २७ जून दरम्यान ही घटना घडली. .याबाबत डॉ.सुहासिनी विजय जाधव (वय-३०,रा.हरीजीवन हॉस्पीटलच्या पाठीमागे तळवाडी चौक उरुळी कांचन) यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.याप्रकरणी अज्ञात चोरट्यावर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,डॉ.सुहासिनी जाधव या'तेजम होमिओपॅथिक क्लिनिक अँड हीलिंग सेंटर'चालवतात.त्या एकत्रित कुटुंबात राहतात.१२ जून २०२६ रोजी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास डॉ.सुहासिनी जाधव यांनी स्वतःचे आणि पतीचे दागिने नेहमीप्रमाणे घरातील कपाटात सुरक्षित ठेवले होते..२७ जून रोजी सकाळी एका नातेवाईकाच्या घरी कार्यक्रमाला जाण्यासाठी त्यांनी कपाट उघडले असता लॉकरमधील एकही दागिना जागेवर आढळून आला नाही.१२ जून ते २७ जून या १५ दिवसांच्या काळात घरातील कपाट आणि कपडे अत्यंत सुव्यवस्थित असल्याने घरात चोरी झाली आहे,याचा डॉ. सुहासिनी यांना संशयही आला नाही.घरामध्ये सर्वत्र शोध घेतला असता आढळून आले नाहीत..दरम्यान,चोरी झालेल्या सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये २० ग्रॅमचे सोन्याचे बिस्कीट,१ तोळे वजनाची सोन्याची पिळ्याची अंगठी,२ तोळे वजनाचे सोन्याचे गंठण,सोन्याचा चंद्रहार,वेल असे १० लाख रुपयांचे साडेसात तोळे सोन्याचे दागिने चोरी झाले.याबाबत उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पवार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.