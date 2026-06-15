Khadakwasala Dam Water : खडकवासला धरणातून ११६ दिवसांत १०.३४ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग; १३ जूनपासून कालव्याचा विसर्ग बंद

Khadakwasla Water Release: खडकवासला धरणाच्या नवीन मुठा उजवा कालव्यातून १७ फेब्रुवारी ते १३ जून या कालावधीत शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी दोन उन्हाळी आवर्तने सोडण्यात आली.या आवर्तनांदरम्यान एकूण ११६ दिवसांत १०.३४ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. या पाण्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सिंचनासह ग्रामीण व शहरी भागांच्या पाणीपुरवठ्याची गरज भागविण्यास मोठी मदत झाली..यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून उशिरा दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील सर्व धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या स्तरावरून देण्यात आल्या होत्या.त्या अनुषंगाने नवीन मुठा उजवा कालव्यातून सुरू असलेला पाण्याचा विसर्ग १३ जून रोजी बंद करण्यात आल्याची माहिती खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी दिली..उन्हाळी आवर्तनातील पहिले आवर्तन १७ फेब्रुवारी २०२६ ते २३ मार्च २०२६ या कालावधीत ३४ दिवस चालले. त्यानंतर दुसरे आवर्तन २९ मार्च २०२६ पासून सुरू करण्यात आले. हे आवर्तन १३ जून २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंत सलग ८२ दिवस सुरू होते. अशा प्रकारे दोन्ही आवर्तनांमधून एकूण ११६ दिवसांत नवीन मुठा उजवा कालव्यातून १०.३४ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला..खडकवासला धरणातून सोडण्यात आलेल्या या पाण्याचा लाभ सिंचनाबरोबरच विविध ग्रामीण आणि शहरी भागांच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेलाही झाला असून, उन्हाळ्यातील वाढत्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात या आवर्तनांची महत्त्वाची भूमिका ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.