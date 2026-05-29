Talegaon Station News : १०० मीटरचे काम, वाहतूक मात्र दिवसभर जाम; चाकण एमआयडीसीतील भांबोली ते चाकण रस्त्यावर वाहतूक कोंडीचा शुक्रवार

तळेगाव स्टेशन - आंबेठाण येथील केवळ १०० मीटरच्या रस्ते कामासाठी शुक्रवारी (ता.२९) रहदारी अन्य मार्गाने वळविण्यात आल्याने शुक्रवारी प्रचंड वाहतूक कोंडी पहायला मिळाली. नियोजनाप्रमाणे काम तर झाले नाही मात्र ,शेकडो वाहनचालकांसह एमआयडीसीतील कामगार आणि स्थानिक रहिवाश्ना दिवसभर वाहतूक कोंडीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागला..चाकण एमआयडीसीतील भांबोली-चाकण रस्त्यावरील आंबेठाण येथील १०० मीटर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी दोन दिवस सर्व प्रकारची वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येणार असल्याची अधिसूचना पिंपरी-चिंचवड वाहतूक विभागाकडून गेल्या बुधवारी (ता.२७ ) काढण्यात आली होती.त्यनुषंगाने शुक्रवारी (ता.२९) सकाळी या कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरवात करण्यात आली..मात्र, वाहतुकीच्या सदर बदलाबाबत अनभिज्ञतेतून वाहनचालकांनी याच मार्गाचा अवलंब केल्याने भांबोली फाटा ते भांबोली-आंबेठाण-बिरदवडी ते चाकण दरम्यानच्या रस्त्यावर दिवसभर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. भांबोली ते चाकण रस्त्यावरील रहदारी अक्षरश: ठप्प झाल्याने तळेगाव-चाकण महामार्गावरील रहदारीवर ताण आला.परिणामी इतरही तळेगाव चाकण महामार्गासह अंतर्गत जोडरस्त्यांवर दिवसभर वाहतूक कोंडी पहायला मिळाली..रहदारी अन्य मार्गाने वळविण्यात आल्याबद्दल आगाऊ अधिसूचना देऊन वाहनचालकांना सुचना देण्यासाठी चाकण वाहतूक विभागाकडून आंबेठाणकडे जाणा-या रस्त्यावर दुतर्फा वाहतूक पोलीस आणि वॉर्डन नेमण्यात आले होते.मात्र ब-याच वाहनचालकांनी उद्दामपणा आणि मनमानी करत बंद रस्त्याकडे वाहने घुसवली.अनेक बेशिस्त वाहनचालकांनी एकाच बाजूने तीन तीन.रांगा लावल्याने वाहतूक कोंडी आणखी वाढली.परिणामी प्रत्यक्षात १०० मीटर रस्त्याचे काम होणे अपेक्षित असताना दबावामुळे बांधकाम विभागाला दिवसभरात केवळ खड्ड्याची तात्पुरती डागडुजी करता आली..मात्र या कामांसाठी रस्ता बंद ठेवल्यामुळे खराबवाडी, म्हाळुंगे ,वाघजाई नगर, वासुली फाटा, आंबेठाण चौक, बिरदवडी वाय जंक्शन ते पुणे-नाशिक महामार्ग या संपूर्ण परिसरासह चाकण औद्योगिक क्षेत्रात अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी झाली होती. चाकण ते भांबोली हा १० किलोमीटरचा टप्पा पार करण्यासाठी काही वाहनचालकांना तब्बल चार ते पाच तास लागले. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाबद्दल कोंडीत अडकलेले वाहनचालक आणि स्थानिकांनी त्रागा व्यक्त केला.या कामासाठी सुट्टीचा दिवस निवडला असता तर एवढी कोंडी झाली नसती अशी भावना स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात आली.