खेड तालुक्यात कोरोनाचा उद्रेक, रुग्णांची संख्या पोचली...

राजगुरूनगर (पुणे) : खेड तालुक्यात कोरोनाबाधितांची संख्या आज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंतच्या माहितीनुसार १४६ वर पोहोचली. आज कोरोनाचे आणखी 11 रुग्ण आढळले आहेत, अशी माहिती पंचायत समितीचे सभापती अंकुश राक्षे यांनी सांगितले. कोरोनामुळे 78 टक्के लघू, सूक्ष्म उद्योगांचे काम बंद खेड तालुक्यातील कोरोना संशयितांच्या चाचणीचे अहवाल काल रात्री उशिरापर्यंत येत होते. तालुक्यातील कोरोनाबधितांमध्ये कालच्या दिवशी तब्बल २२ रुग्ण आढळले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने निघोजे येथील ६, आळंदी येथील ५ आणि वाकी खुर्द येथील ५ रुग्णांचा समावेश होता. काल १३५ रुग्ण होते. त्यात आज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत ११ नव्या रुग्णांची भर पडली. त्यामुळे रुग्णसंख्या १४६ वर पोहोचली. आज राजगुरूनगरला २ आणि खराबवाडीला ३ रुग्ण आढळले. तर, दावडी, खराबवाडी, कन्हेरसर, पिंपरी बुद्रुक, काळूस, महाळुंगे, सांडभोरवाडी यांठिकाणी प्रत्येकी एक कोरोनाबधित आढळला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा खेड तालुक्यातील कोरोनाच्या या उद्रेकामुळे नागरिक भांबावले असून, खेड तालुक्यात स्वयंस्फूर्तीने लॉकडाउन करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

