पुणे

दहावी निकाल अकरावी प्रवेश प्रक्रिया

उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांपेक्षा अकरावीच्या २६,५७३ जागा जास्त
उत्तीर्णांची संख्या ५८ हजार ७२७ तर जिल्ह्यात प्रवेशासाठी ८५,३०० जागा

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ८ : दहावीचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला आहे. यंदा दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी धावपळ करावी लागणार नाही. कोणत्याही महाविद्यालयात सहज प्रवेश मिळणार आहे. कारण उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा प्रवेशाच्या जागा २६ हजार ५७३ ने अधिक आहेत. जिल्ह्यात ५८ हजार ७२७ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून अकरावीच्या ८५ हजार ३०० जागा आहेत. १०० टक्के विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाला तरी २६ हजार ५७३ जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे.

दहावीचा निकाल पाहता सर्वाधिक मागणी आणि स्पर्धा विज्ञान शाखेसाठी राहणार आहे. विज्ञान शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा अधिक कल असल्याने ग्रामीण भागात कला व वाणिज्य शाखांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. महाविद्यालयांमध्ये १० टक्के इन-हाउस आणि ५ टक्के मॅनेजमेंट कोटा असल्याने प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना थेट महाविद्यालयाशी संपर्क साधता येणार आहे.

नामवंत महाविद्यालयांत असणार स्पर्धा
जागांची संख्या जास्त असली तरी शहरातील नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी चढाओढ पाहायला मिळणार आहे. विशेषतः विज्ञान (Science) शाखेसाठी ८० ते ९० टक्क्यांवरील गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मेरिटसाठी स्पर्धा असेल. मात्र, ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांसमोर विद्यार्थी संख्या पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा निकालाची टक्केवारी घटल्याचा थेट परिणाम विद्यार्थी संख्येवर होणार आहे.

अकरावी प्रवेश महाविद्यालये व जागा...
- उत्तीर्ण विद्यार्थी : ५८ हजार ७२७
- विज्ञान : ३२१ महाविद्यालयांत ३६ हजार ३०० जागा
- वाणिज्य : १५४ महाविद्यालयांत १५ हजार ०२० जागा
- कला : ३४४ महाविद्यालयांत ३३ हजार ९८० जागा

