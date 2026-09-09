Swimming Competition : १३ वर्षीय विदीची ८१ किमी जलतरणात झेप; देश पातळीवर झालेल्यामुर्शिदाबाद स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक

मंचर - अवसरी खुर्द-भोरवाडी (ता. आंबेगाव) येथील विदी नंदकुमार भोर (वय-१३) हिने पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद नदीवर देशपातळीवर झालेल्या जलतरण स्पर्धेत तब्बल ८१ किलोमीटरचे अंतर ११ तास ५९ मिनिटांत पूर्ण केले. अहिरण घाट ते गोरा बाजार या अत्यंत खडतर प्रवाहात झालेल्या स्पर्धेत तिने मुलींच्या गटात द्वितीय क्रमांक पटकावला.एकूण २०० हून अधिक स्पर्धक सहभागी झाले होते..रविवारी (ता. ६) नदी जलतरण स्पर्धा झाली. देशभरातील अनेक मुलीनी स्पर्धात भाग नोंदविला. प्रदीर्घ अंतर, नदीचा प्रवाह आणि सतत बदलणारी परिस्थिती अशा अनेक आव्हानांवर मात करत विदीने तब्बल जवळपास १२ तास पोहून हे अंतर पूर्ण केले. विशेष म्हणजे, एवढे मोठे अंतर निर्धारित वेळेत पूर्ण करणाऱ्या सर्वांत कमी वयाच्या मुलींमध्ये विदीची नोंद झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत कोणत्याही मुलीला निर्धारित वेळेत हे अंतर पूर्ण करता आले नव्हते..विदी सध्या वाशी येथील फ्र. अॅग्नेल हायस्कूलमध्ये आठवीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. जलतरणाची आवड आणि सातत्यपूर्ण सरावाच्या जोरावर तिने यापूर्वीही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. तिने २० किलोमीटरचे अंतर चार तास तीन मिनिटांत, तर ४२ किलोमीटरचे अंतर सात तास ३२ मिनिटांत पूर्ण केले आहे. कोची येथे झालेल्या सहा किलोमीटर नदी जलतरण स्पर्धेत तिने सुवर्णपदक पटकावले आहे. भोरवाडी अवसरी खुर्द हे तिचे गाव असून व्यवसाय व शिक्षणानिमित्त हे कुटुंब नवी मुंबई परिसरात सध्या वास्तव्याला आहे..डोंबिवली-पलावा येथील जलतरण केंद्रात विदी दररोज तीन ते चार तास नियमित सराव करते. प्रशिक्षक रुपाली रेपाळे आणि अनिरुद्ध महाडिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण सुरू आहे. तिची जिद्द आणि आत्मविश्वास कौतुकास्पद आहे..इंग्लिश चॅनेल पार करण्याचे स्वप्न‘८१ किलोमीटरचा प्रवास माझ्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक होता. मात्र, सातत्यपूर्ण सराव आणि प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन यामुळे हे अंतर पूर्ण करता आले. भविष्यात इंग्लिश चॅनेल पार करून भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे माझे स्वप्न आहे,’- विदी भोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.