पुणे

Lonavala Heavy Rain : चोवीस तासांत १३१ मिमी पाऊस; लोणावळ्यात जोरदार पावसाने सखल भाग जलमय

यंदाच्या मान्सून हंगामातल पहिल्याच जोरदार पावसाने शहरातील पायाभूत सुविधांची झाली पोलखोल.
Lonavala Heavy Rain

Lonavala Heavy Rain

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सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा - यंदाच्या मान्सून हंगामातल पहिल्याच जोरदार पावसाने शहरातील पायाभूत सुविधांची पोलखोल झाली. दरम्यान, सोमवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत शहरात १३१ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली.

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