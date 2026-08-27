Teachers Post : राज्यातील १३ हजार ११९ उमेदवारांची ‘शिक्षक’ पदासाठी निवड

पुणे - ‘राज्यात ‘पवित्र प्रणाली’द्वारे राबवल्या जाणाऱ्या शिक्षक भरतीमध्ये मुलाखतीविना या गटातून १३ हजार ११९ उमेदवारांची निवड झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक आठ हजार ४८१ उमेदवार जिल्हा परिषद शाळांसाठी निवडले गेले आहेत. पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करून त्यांना तात्काळ सेवेत रुजू करण्यासाठी शिक्षण विभाग लवकरच सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करणार आहे,’ अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली..राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षण सेवक आणि शिक्षक पदभरती करण्यात येत आहे. या पदभरती मुलाखतीशिवाय या प्रकारातील शिफारस झालेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता या गुरूवारी सायंकाळी सात वाजता प्रसिद्ध करण्यात आली. यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत सिंह यांनी ही माहिती दिली..यावेळी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे, राजेश शिंदे आदी उपस्थित होते. शिक्षक भरती प्रक्रियेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनांनी दिलेल्या जाहिरातीनुसार ३० हजार २०९ पदांसाठी प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम नोंदवून घेण्यात आले होते..स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका-नगरपरिषद, महापालिका, आदिवासी विकास विभाग, शासकीय विद्यानिकेतन, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये मुलाखतीविना निवड या प्रकारासाठी एकूण १९ हजार ७५४ जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी १३ हजार ११९ जागांवर उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. सिंह म्हणाले,‘‘निवड प्रक्रियेत प्रत्येक पदासाठीचे पात्रता गुण (कटऑफ) संकेतस्थळावर जाहीर केले आहेत.आता या उमेदवारांना लवकरात लवकर रुजू करून घेण्यासाठी स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करून उमेदवारांना रुजू करून घेतले जाणार आहे. नवे शिक्षक रुजू होऊन राज्यातील शाळांतील अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया गतिमान होणार आहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना मिळणार आहे.’’.तक्रार निवारण समितीची स्थापनापदभरतीतील मुलाखतीशिवाय निवड प्रकारातील निवडीबाबत उमेदवारांचे काही म्हणणे, मागणी, तक्रारी असल्यास त्यासाठी ‘तक्रार निवारण आणि दुरुस्ती समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. त्यासाठी ‘edupavitra2025grcc@gmail.com’ या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे..समांतर आरक्षणातील रिक्त पदांसाठी स्वतंत्रसमांतर आरक्षणातील माजी सैनिक, अंशकालीन प्रवर्गाचे उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने दोन हजार ७६० आणि एक हजार ७६० पदे रिक्त आहेत. तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ८०२, पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एक हजार ४०८ पदे रिक्त आहेत. मात्र, आरक्षणाअंतर्गत रिक्त राहिलेली पदे त्या-त्या प्रवर्गात रूपांतरित करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर येत्या काही दिवसांत रिक्त पदे रूपांतरित करून नव्याने फेरी राबवण्यात येणार असल्याचेही सिंह यांनी स्पष्ट केले..मुलाखतीशिवाय गटात व्यवस्थापनिहाय पदसंख्या आणि शिफारस होत असलेली पदसंख्या -व्यवस्थापन : पदसंख्या : शिफारस होत असलेली पदसंख्याजिल्हा परिषद : १३,२२५ : ८,४८१नगरपालिका/नगरपरिषदा : २८० : २२६महानगरपालिका : १,९५४ : १,३०६आदिवासी विकास विभाग शासकीय शाळा : २,४२१ : १,६०१शासकीय विद्यानिकेतन : ५६ : ५४खासगी शैक्षणिक संस्था : १,८१८ : १,४५१एकूण : १९,७५४ : १३,११९.पदनिहाय रिक्त आणि शिफारस झालेल्या पदांचा तपशील -पद प्रकार : मुलाखतीशिवाय पदसंख्या : शिफारस केलेली पदसंख्याइयत्ता पहिली ते पाचवी : १२,६७१ : ७,५४१इयत्ता सहावी ते आठवी : ५,४२१ : ४,२०७इयत्ता नववी ते दहावी : १,२९८ : १,११९इयत्ता अकरावी ते बारावी : ३६४ : २५२एकूण : १९,७५४ : १३,११९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.