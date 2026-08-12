पुणे

दिनविशेष ता. १४ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. १४ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. १४ ऑगस्ट

२००४ ः देशातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार ‘श्‍वास’ या मराठी चित्रपटाने पटकाविला. ‘श्‍वास’साठीच सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराचा पुरस्कार अश्‍विन चितळेला मिळाला.
२००५ ः सुनामीच्या काळात केलेल्या सर्वोत्तम कार्याबद्दल विंग कमांडर बाळकृष्ण पिल्लई श्रीभवन कृष्णकुमार यांना मानाचे कीर्तिचक्र जाहीर.
२०१५ ः स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला विविध पदकांची घोषणा. लष्करातील दोघा जणांना कीर्ती चक्र, ५ जणांना शौर्य चक्र, ५० जणांना सेना पदके आणि उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल २० जणांना शौर्यपदके जाहीर. लेफ्टनंट कर्नल नेक्‍टर संजेनबम, नायब सुभेदार राजेशकुमार (मरणोत्तर) हे दोघे कीर्ती चक्राचे मानकरी ठरले. नौदल अधिकारी कमोडर मिलिंद मोहन मोकाशी आणि राजेश धनकर नौसेनापदकाचे मानकरी ठरले.

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August 14 historical events
Indian films awards
Marathi cinema achievements
2004 best film award
Swas Marathi movie
Ashwin Chitale award winning
Wing Commander B. Pillai
Kiirti Chakra recipients
Indian military honors
Indian cinema awards 2023
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Indian Navy officer awards
significant events on August 14
Indian history milestones
notable personalities in Indian history
१४ ऑगस्ट ऐतिहासिक घटना
भारतातील चित्रपट पुरस्कार
मराठी चित्रपट सर्वोत्कृष्ट
आश्विन चितळे पुरस्कार
बाळकृष्ण पिल्लई कीर्तिचक्र
स्वातंत्र्यदिन पदक घोषणा
भारतीय लष्कराबद्दल माहिती
कीर्ती चक्र मिळवणारे
भारतीय नौदलाच्या गौरवपूर्ण पदक
शौर्यपदक मिळवणारे
२०१५ लष्करी पुरस्कार
भारतीय इतिहासातील महत्त्वाच्या घडामोडी
श्वास चित्रपटाची कहाणी
चित्रपट पुरस्कार २०२३
भारतीय नायक फक्त शौर्याचा आदर्श
१४ ऑगस्टचा ऐतिहासिक दिवस
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