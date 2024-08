Manchar : आंबेगावातील हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १४ कोटी ८४ लाख रक्कम अनुदान मंजूर-नागटिळक

14 Crore 84 Lakhs grant sanctioned for farmers in Ambegaon says sanjay nagtilak sakal

डी. के वळसे पाटील मंचर : आंबेगाव तालुक्यात विशेषत: आदिवासी डोंगरी भागात ता.३ जून २०२० रोजी निसर्ग चक्रीवादळामुळे तीन हजार ३५ शेतकऱ्यांचे हिरडा शेतमालाचे नुकसान झाले होते.या शेतकऱ्यांसाठी १४ कोटी ८४ लाख दहा हजार ४६०रुपये रक्कम अनुदान शासनाने मंजूर केली आहे.