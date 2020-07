मुळशीत उच्चांकी रुग्ण, या गावांनी घेतलाय महत्त्वाचा निर्णय   

भुकूम (पुणे) : मुळशी तालुक्यात आज एक दिवसात कोरोनाचे 14 रुग्ण सापडले असून, त्यामध्ये नऊ पुरुष व पाच महिलांचा समावेश आहे. तालुक्यातील रुग्णांची संख्या 112 झाली आहे. दरम्यान, भुकूम व घोटावडे गावातील ग्रामस्थांनी प्रशासनाला कळवून आठ दिवसांचा गाव बंदचा निर्णय घेतला आहे. महापौरांच्या कुटुंबातील आठ जण कोरोना पॉझिटिव्ह मुळशी तालुक्यातील आज हिंजवडी 5, घोटावडे 1, माण 1, उरवडे 2, माले 1, मारुंजी 1, भरे 2 या गावांमध्ये रूग्ण सापडले, अशी माहिती तालुका आरेग्य आधिकारी डाॅ. अजित कारंजकर यांनी दिली. आजपर्यंत तालुक्यात एकही रुग्ण दगावला नाही. आंदगाव येथील रुग्ण बरा झाला असून, आज त्यास घरी सोडण्यात आले. पुण्याच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा मुळशी तालुक्यातील घोटावडे गाव मोठे असून, माण व हिंजवडीच्या शिवेवर आहे. दरम्यान आतापर्यंत तेथे रुग्ण सापडला नव्हता. गावठाणातील स्थानिक तरुण येथील एका कंपनीत कामास जात होता. त्याला करोना झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीने अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेऊन बाकी व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुक्यात भूगाव येथे आतापर्यंत सर्वात ज्यास्त 17 रूग्ण सापडल्याने गाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भुकूम गाव भूगावच्या शिवेवर आहे त्यामुळे येथील ग्रामस्थांनीही गाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Web Title: 14 patients of corona were found in a single day in Mulshi taluka