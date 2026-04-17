Loni Kalbhor News : कोचिंग क्लासला गेलेली १४ वर्षीय मुलगी बेपत्ता; भावाचे लक्ष नसल्याची संधी साधून पळवून नेल्याचा संशय

लोणी काळभोर - हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत खाजगी कोचिंग क्लासला गेलेल्या १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला अज्ञात इसमाने फुस लावून पळवून नेल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी मुलीच्या वडिलांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात अज्ञात इसमाच्या विरोधात फिर्याद दिली आहे. ही घटना मंगळवारी (१४ एप्रिल) रोजी सकाळी १० ते साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर मुलीचे वय १४ वर्षे ६ महिने असून ती कुंजीरवाडी परिसरातील एका विद्यालयात नववीत शिकते आहे. ती दररोज सकाळी किंवा संध्याकाळी कुंजीरवाडी येथील एका खासगी क्लासला जात होती. मंगळवारी शाळेला सुट्टी असल्याने क्लास सकाळी दहा ते साडेअकरा या वेळेत होता. तिचा भाऊ तिला सकाळी ९ वाजून ५० मिनिटांनी रिक्षामधून क्लासला सोडण्यासाठी गेला होता. क्लास सुटल्यावर तिला घरी नेण्यासाठी तो तिथेच थांबला होता..क्लास सुटल्यानंतर सर्व मुले बाहेर आली, परंतु त्याची बहिण दिसली नाही म्हणून भावाने क्लासमध्ये जाऊन शिक्षकांकडे चौकशी केली असता, 'तुझी बहिण क्लासला आलीच नाही,' असे सांगण्यात आले..मुलाने सदर बाब तात्काळ वडिलांना फोन करून सांगितली. मुलीच्या कुटुंबाने कुंजीरवाडी गाव, आजूबाजूचा परिसर आणि सर्व नातेवाईकांकडे मुलीचा शोध घेतला, परंतु तिचा कुठेही पत्ता लागला नाही. अखेर, अज्ञान वयाचा फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात इसमाने तिला फुस लावून पळवून नेल्याची खात्री पटल्यानंतर वडिलांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. याप्रकरणी अज्ञात इसमाविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास तपास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे करीत आहेत.