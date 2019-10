कोथरूडच्या झेडपी कर्मचारी वसाहतीत 15 जणांना डेंगीची लागण; एकाचा बळी

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोथरूड येथे उभारण्यात आलेल्या कर्मचारी वसाहतीत डेंगीने थैमान घातले आहे. गेल्या आठवडाभरात या वसाहतीतील तब्बल १५ जणांना डेंगीची लागण झाली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे यांच्या वाहनचालकाच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांना एकाच वेळी डेंगीची लागण झाली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील तारतंत्री (वायरमन) हरिबहाद्दूर ठाकूर यांच्या पत्नी रिता ठाकूर (वय ४६ वर्षे) यांचे सोमवारी (ता. ७) एका खासगी रुग्णालयात उपचार चालू असताना डेंगीमुळे निधन झाले. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेंडगे यांचे वाहन चालक प्रकाश सणस यांच्या पत्नी आणि मुलाला डेंगी झाला आहे. या कर्मचारी वसाहतीत सुमारे ५० कुटुंब राहत आहेत. प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच या वसाहतीतील अनेकांना एकाचवेळी डेंगीची लागण झाली आहे. सद्यस्थितीत प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक सदस्य डेंगीचा संशयित रूग्ण असल्याचे प्रकाश सणस यांनी सांगितले.

