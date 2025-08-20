पुणे

Pune Flood : पुणे शहरात पुरामुळे पंधराशे नागरिकांना हलविले; मुळामुठा नदीत ८५ हजार क्यूसेस पाणी सोडले

गेल्या दोन दिवसांपासून पुणे शहरासह खडकवासला, पानशेत, टेमघर, वरसगाव, मुळशी, पवना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरु आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - खडकवासला प्रकल्प आणि पवन धरण, मुळशी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुळामुठा नदीत ८५ हजार क्यूसेस पाणी सोडण्यात आल्याने पुणे शहरात नदी पूरस्थिती निर्माण झाली.

