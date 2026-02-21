लिखित भाषेत शब्दांचा अर्थ योग्य पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची असतात ती विरामचिन्हे. एखाद्या वाक्यात चुकीच्या जागी टाकलेला स्वल्पविराम संपूर्ण अर्थाचा अनर्थही करू शकतो, असे विरामचिन्हांचे अनन्यसाधारण महत्त्व.मराठी भाषेत अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून विरामचिन्हांच्या वापरास प्रारंभ झाला. याची सुरुवात करणारी व्यक्ती कोणी मराठमोळी, भारतीय नव्हे; तर चक्क ब्रिटिश आहे. त्यांचे नाव आहे मेजर थॉमस कँडी..मराठी भाषेसाठी शब्दकोश, व्याकरण, लेखन, संपादन, भाषांतर असे अनेक प्रकारचे काम कँडी यांनी केलेच. मात्र ‘विरामचिन्हांची परिभाषा’ ही १६ पानांची पुस्तिका हे त्यांचे मराठी भाषेसाठी दिलेले सर्वांत मोठे योगदान आहे. मराठीत विरामचिन्हांचा वापर कसा करायचा, यामागचे तर्कशास्त्र समजावून सांगत त्यांनी नियमावलीच तयार केली. अशा या मेजर कँडी यांच्या १५० व्या स्मृतिवर्षाला २६ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होत आहे. त्यांच्या ‘विरामचिन्हांची परिभाषा’ पुस्तिकेलाही १७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत..मेजर थॉमस कँडी हे वयाच्या १६ व्या वर्षी सैनिक म्हणून भारतात आले. वयाच्या २२ व्या वर्षी मराठी-इंग्रजी शब्दकोश तयार करण्याच्या निमित्ताने मोल्सवर्थ यांच्याशी जोडले गेले. त्यानंतर पुढील ५० वर्षे महाराष्ट्रात राहून त्यांनी शब्दकोश, भाषांतर, मराठी लेखन व संपादन, व्याकरण या संदर्भात कार्य केले. मराठीत विरामचिन्हांची खऱ्या अर्थाने सुरुवात कँडी यांनी केली, असे मानले जाते..‘‘मराठी प्राचीन गद्य आणि पद्य वाङ्मयात दंड आणि विसर्ग, अशी दोनच विरामचिन्हे होती. इंग्रजी भाषेशी संबंध निर्माण झाल्यानंतर भारतातल्या शिक्षित मंडळींना विरामचिन्हांचा परिचय झाला आणि मराठी लेखनात विरामचिन्हांचा प्रवेश झाला. त्यामागची कारणमीमांसा, तर्कशास्त्र लक्षात न घेतल्याने मराठी लेखनात कुठेही, कसेही स्वल्पविराम शिरले.हे प्रकार पाहून कँडी यांनी १८५० मध्ये ‘विरामचिन्हांची परिभाषा’ छोटी पुस्तिका तयार केली. त्यांनी इंग्रजीतील स्वल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह व उद्गारचिन्ह अशी पाच विरामचिन्हे स्वीकारत ते का, कधी व कुठे वापरायचे, याचे तर्कशास्त्र समजावून दिले. नियमावली तयार केली,’ अशी माहिती मराठी संशोधन मंडळाचे माजी संचालक प्रदीप कर्णिक यांनी दिली..कँडी यांच्या जीवनकार्यावर आधारित एक कादंबरीही लवकरच प्रकाशित होईल. शरद गोगटे लिखित कादंबरीचे शीर्षक ‘पहिला संपादक’ असे आहे. कँडी यांच्या योगदानाचे स्मरण म्हणून २६ फेब्रुवारी हा त्यांचा स्मृतिदिन ‘विरामचिन्हे दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन ‘साधना’ने केले आहे. यासंदर्भात विविध साहित्य संस्था, मंडळे, विद्यापीठांच्या मराठी विभागांना आवाहन करणारे पत्र पाठवले असल्याचे ‘साधना’चे संपादक विनोद शिरसाठ यांनी सांगितले..काय आहे विरामचिन्हांची परिभाषा?‘विरामचिन्हे म्हणजे वाक्याचा विभाग करून लेखातला अर्थ स्पष्ट समजण्याकरिता ज्या खुणा घालतात त्या,’ असा अर्थ कँडी यांनी ‘विरामचिन्हांची परिभाषा’ पुस्तिकेच्या प्रस्तावनेत सांगितला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.