Pune Ward Structure : महापालिकेकडे आत्तापर्यंत प्रभाग रचनेवर १६१ हरकती

पुणे - राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतर त्यावर राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहेत. काही तर न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहेत. मात्र, सामान्य नागरिकांकडूनही हरकती नोंदविण्यास सुरुवात झाली आहे..महापालिकेकडे आत्तापर्यंत १६१ हरकती नोंदविल्या गेल्या आहेत. यातील १२ हरकती क्षेत्रीय कार्यालयाकडे तर १४९ हरकती निवडणूक कार्यालयाकडे दाखल झाल्या आहेत. हरकती नोंदविण्यासाठी ४ सप्टेंबर पर्यंत मुदत आहे..पुणे शहरात ४१ प्रभाग आहेत. चार सदस्यांचा प्रभाग असल्याने उपनगरांमधील प्रभागांचे भौगोलिक क्षेत्रफळ मोठे आहे. त्यात अनेक गावे समाविष्ट आहेत. पण प्रभागाच्या नावातून भौगोलिक सीमा स्पष्ट होत नाहीत. त्यावर अनेकांचा आक्षेप आहे. निवडणूक कार्यालयाकडे दाखल झालेल्या अनेक हरकतींमध्ये प्रभागाचे नाव बदल करावे अशी मागणी करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे..शहरातील अनेक प्रभागात नदी ओलांडून, नाले ओलांडून प्रभाग रचना केली आहे. नैसर्गिक हद्दी ओलांडून प्रभाग रचना करू नये असा नियम आहे. पण चार सदस्यांचा प्रभाग मोठा होतो, त्यामुळे या हद्दी ओलांडल्या जात आहेत. तसेच २०१७ ला निवडणूक आयोगाने या हद्दी ओलांडण्यास मान्यता दिली होती. त्याच धर्तीवर आता प्रभाग रचना केली असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..सोसायटीने दिली एकत्र तक्रारशहरातील एका सोसायटीतील १३५ रहिवाशांनी एकत्रितपणे प्रभाग रचनेवर हरकत घेतली असून, त्यांनी आमचा प्रभाग बदला अशी मागणी केली आहे. अशा पद्धतीने शहराच्या अनेक प्रभागात एक सोसायटी दोन प्रभागात विभागली गेल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या हरकती वाढू शकतात..