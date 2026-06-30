PSI Recruitment : ‘पीएसआय’ भरतीत १९६ जागा रिक्त; शारीरिक चाचणीसाठी उमेदवारांचे प्रमाण वाढविण्याची मागणी

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदाच्या भरतीत मागील दोन वर्षांत १९६ जागा रिक्त राहिल्याचे समोर आले आहे. या पदासाठी प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून, मुख्य परीक्षेनंतर शारीरिक चाचणीसाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण वाढवावे, अशी मागणी आता उमेदवारांकडून केली जात आहे..‘पीएसआय’ पदासाठी मुख्य परीक्षेनंतर शारीरिक चाचणी व मुलाखत, असे दोन अतिरिक्त आणि आव्हानात्मक टप्पे पार करावे लागतात. या प्रक्रियेदरम्यान अनेक उमेदवार विविध कारणांमुळे किंवा शारीरिक निकषांत पात्र न ठरल्याने बाद होतात. याव्यतिरिक्त, गुणवत्ता यादीतील अनेक विद्यार्थी राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय), सहाय्यक कक्ष अधिकारी (एएसओ) अथवा इतर प्रशासकीय पदांना प्राधान्य देतात. परिणामी, प्रशासनातील पदे रिक्त राहतात आणि वर्षानुवर्षे तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या पदरी निराशा पडते..आयोगातर्फे २०२३ मध्ये ‘पीएसआय’ पदासाठी एकूण ३७४ जागांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र, अंतिम टप्प्यात केवळ २१३ उमेदवार शिफारशीस पात्र ठरले. त्यामुळे १६१ जागा रिक्त राहिल्या होत्या. तसेच, २०२४ मध्ये २१६ जागांच्या तुलनेत केवळ १८१ उमेदवार शिफारशीस पात्र ठरल्याने ३५ जागा रिक्त राहिल्या.या दोन्ही वर्षांची एकत्रित आकडेवारी पाहिल्यास, जाहिरातीत नमूद केलेल्या एकूण ५९० जागांपैकी केवळ ३९४ उमेदवारांचीच शिफारस झाली असून, एकूण १९६ जागा रिक्त राहिल्या. त्यामुळे ‘पीएसआय’ पदासाठी मुख्य परीक्षेनंतर शारीरिक चाचणीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण वाढवावे, असे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले..याविषयी विद्यार्थी मल्हार देशमुख म्हणाले, ‘अंतिम निवड प्रक्रियेनंतर एकही जागा रिक्त राहणार नाही, यासाठी आयोगाने आवश्यक ती नवीन कार्यपद्धती अवलंबावी. त्यासाठी ‘पीएसआय’ पदासाठी शारीरिक चाचणीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण वाढवावे. रिक्त जागांचे प्रमाण कमी केल्यास जास्तीत जास्त गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रशासनात सेवेची संधी मिळेल. त्यामुळे या सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक व सकारात्मक विचार करून आयोगाने तातडीने कार्यवाही करावी.’.मुख्य परीक्षेत चांगले गुण असूनही केवळ एका गुणाने माझी निवड हुकली. सध्या अनेक जागा, विशेषतः मुलींच्या आणि क्रीडा कोट्यातील जागा रिक्त आहेत. अनेक उमेदवार मैदानी चाचणीलाच अनुपस्थित होते. जर २०२३ प्रमाणे कट-ऑफ कमी करून उमेदवारांचे प्रमाण वाढवले असते, तर आधीच इतर पदांवर रुजू झालेल्यांऐवजी नवीन व पात्र उमेदवारांना न्याय मिळाला असता. प्रशासनाने या रिक्त जागांवर गुणवंत उमेदवारांना संधी देण्यासाठी गांभीर्याने विचार करावा.- गणेश भिसे, २०२४ पीएसआय मुलाखत उमेदवार.पीएसआय भरतीत जागा रिक्त राहत असल्याची बाब आयोगाच्या निदर्शनास आली आहे. हे प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार असल्याने त्यात थेट बदल करता येत नाही. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाचे काटेकोर पालन करून अधिकाधिक पात्र उमेदवार अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचतील आणि उपलब्ध सर्व जागा भरल्या जातील, यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. यावर निश्चितच सकारात्मक तोडगा काढला जाईल.- महेंद्र हरपाळकर, सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.