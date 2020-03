बस कंडक्टरला शिवीगाळ करणाऱ्या दोघांना अटक

पुणे : दुचाकीवरून जाताना पीएमपी वाहकाला शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या दोघांना बंडगार्डन पोलिसांनी अटक केली. ही घटना रविवारी पहाटे पुणे स्टेशन येथील तुकाराम शिंदे वाहनतळावर घडली. दलजित ऊर्फ अमित परमिंदर सबरवाल (वय 30, रा. रास्ता पेठ) व सुमीत सुभाष वेळेकर (वय 25, रा. नाना पेठ) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी विजयकुमार गायकवाड (वय 30, रा. निगडी) यांनी फिर्याद दिली. गायकवाड हे पीएमपी बसमध्ये वाहक म्हणून काम करतात. रविवार पहाटे तीन वाजता ते बसमध्ये होते. त्या वेळी दुचाकीवरून आलेल्या दलजित व सुमीतने त्यांना "तुझी बस इथे का उभी केली,' अशी विचारणा करीत त्यांना शिवीगाळ केली. तसेच त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. सहायक पोलिस निरीक्षक जयंत पाटील तपास करीत आहे.

