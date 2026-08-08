पुणे

Samagra Shiksha Abhiyan : पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील समग्र अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या वीस वर्षाचा वनवास अखेर संपला

समग्र शिक्षा मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीचा मार्ग अखेर मोकळा.
samagra shiksha abhiyan

samagra shiksha abhiyan

sakal

मिननाथ पानसरे
Updated on

जुन्नर - समग्र शिक्षा मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाल्याने जिल्ह्यासह राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवार ता. 4 रोजी पारित करण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या कंत्राटी सेवकांच्या मागणीला अखेर यश आल्याचे जिल्हा संघर्ष समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख रवींद्र तोरणे यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
maharashtra
junnar
Employees
contract workers
Marathi News Esakal
www.esakal.com