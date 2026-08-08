Samagra Shiksha Abhiyan : पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील समग्र अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या वीस वर्षाचा वनवास अखेर संपला

जुन्नर - समग्र शिक्षा मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाल्याने जिल्ह्यासह राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवार ता. 4 रोजी पारित करण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या कंत्राटी सेवकांच्या मागणीला अखेर यश आल्याचे जिल्हा संघर्ष समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख रवींद्र तोरणे यांनी सांगितले..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्यामध्ये समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 3276 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने गेल्या वीस वर्षापासून सेवेत कार्यरत होते. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 94 कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. या कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती मिळावी या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्ष समितीच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात येत होता..त्यानुसार समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 जुलै 2024 रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली होती. त्यानंतर शिफारशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. प्रशासकीय कारणांस्तव या समितीची पुनर्रचना 4 जून 2025 रोजी करण्यात आली. या समितीला 10 सप्टेंबर व 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी समितीने शासनाकडे अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने 2 जुलै 2026 रोजीच्या मंत्री मंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली..त्यानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 4 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार 30 जून 2026 रोजी दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ अखंड कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या 3276 कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली.या शासन निर्णयानुसार संबंधित कर्मचारी सध्या कार्यरत असलेले कंत्राटी पद शालेय शिक्षण विभागातील अथवा अन्य विभागांतील उपलब्ध नियमित मंजूर पदांशी समकक्ष ठरवून, त्या पदाचे कामाचे स्वरूप, कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या व सेवाप्रवेश नियम विचारात घेऊन वित्त विभागाच्या सहमतीने वेतनश्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. वेतननिश्चिती सातव्या वेतन आयोगानुसार होणार असून कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन संरक्षित राहील, तसेच निम्न स्तरावरील मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच तांत्रिक संवर्गातील कर्मचारी या निर्णयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत..शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून या निर्णयाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर यांसह प्रशासनातील वरिष्ट अधिकाऱ्यांचे जिल्हा संघर्ष समितीच्या वतीने संघर्ष समितीच्या अध्यक्षा योगिता बलाक्षे व नामदेव गवळी यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.