Pune Crime : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास २० वर्षे सश्रम कारावास

शिकवणीसाठी घरी येणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस विशेष न्यायालयाने २० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शिकवणीसाठी घरी येणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस विशेष न्यायालयाने २० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. तसेच, ३७ हजार रुपयांचा दंड आणि दंड न भरल्यास नऊ महिने अतिरिक्त सश्रम कारावासाची शिक्षा देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

