Pune Crime : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास २० वर्षे सश्रम कारावास

पुणे - शिकवणीसाठी घरी येणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस विशेष न्यायालयाने २० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. तसेच, ३७ हजार रुपयांचा दंड आणि दंड न भरल्यास नऊ महिने अतिरिक्त सश्रम कारावासाची शिक्षा देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे..संजय रमेश शर्मा (वय-५६) असे शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. अल्पवयीन मुलगी (वय-१४) ही आरोपी संजय शर्माच्या घरी शिकवणीसाठी जात होती. त्यावेळी आरोपी हा मुलीला आणि तिच्या बहिणीला जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर अत्याचार करत होता. हा प्रकार तीन ऑगस्ट २०२१ ते २९ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत घडला. याबाबत मुलीच्या आईने फिर्याद दिल्यानंतर वानवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता..पोलिस उपनिरीक्षक सुधा चौधरी यांनी या गुन्ह्याचा तपास करून आरोपीविरुद्ध मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात सबळ पुरावे आणि साक्षीदार मांडण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीस बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (पोक्सो) कायद्यान्वये शिक्षा सुनावली..सरकारी पक्षाची बाजू सरकारी वकील नितीन कोंघे यांनी मांडली. तर कोर्ट पैरवी पोलिस हवालदार दिनेश जाधव यांनी केली. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल परिमंडळ पाचचे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी तपासी अधिकारी सुधा चौधरी आणि कोर्ट पैरवी अधिकारी दिनेश जाधव यांना १० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले..