Sangramdurg Ground Fort : ‘संग्रामदुर्ग’चा दोनशे वर्षांपूर्वीचा नकाशा पुरातत्त्व विभागाकडे मिळाला

चाकण - चाकण शहर व ऐतिहासिक संग्रामदुर्ग भुईकोट किल्ल्याचा २०० वर्षांपूर्वीचा नकाशा मिळाला आहे. तो पुरातत्त्व विभागाकडे आहे.चाकण शहराचा व ऐतिहासिक भुईकोट किल्ले संग्रामदुर्गाचा हा दुर्मीळ नकाशा १८१८ मध्ये रेखाटण्यात आला होता. १८२१ मध्ये तो प्रकाशित करण्यात आला. या नकाशाचे रेखाटन ब्रिटिश नकाशाकार व्हॅलेंटाइन ब्लॅकर यांनी केले होते. दोन शतकांपूर्वीचे चाकण शहर, किल्ल्याची रचना, परिसरातील वस्ती, जलप्रवाह आणि भौगोलिक परिस्थिती यांची झलक या ऐतिहासिक नकाशातून पाहायला मिळते..महाराष्ट्राच्या दुर्ग इतिहासाचा आणि तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी हा नकाशा अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. संग्रामदुर्ग भुईकोट किल्ल्याचा परिसर हा सुमारे ६५एकरचा होता त्याबाबत पुरावे आहेत. परंतु, अनेकांनी किल्ल्याच्या जागेत बेधडकपणे अतिक्रमणे केली आहेत.जुन्या किल्ल्याच्या काही भिंती पाडल्या आहेत त्यातून पांढरी माती, दगड वाहून नेले आहेत. किल्ल्याचे खंदक काही ठिकाणी गाडले आहेत. किल्ल्याचा काही परिसर साफ करून त्यावर काहींनी बंगलेही बांधले आहेत. त्यामुळे फक्त पाच एकरवर किल्ल्याचे दगडी बांधकामाचे अवशेष आहेत, अशी सद्यस्थिती आहे..किल्ल्याभोवतालची अतिक्रमणे काढावीत याबाबत वेळोवेळी चाकण नगरपरिषदेकडे मागणी करण्यात आलेली आहे. काही जणांना नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, नगरपरिषद अतिक्रमणे काढत नसल्याचे इतिहास प्रेमींचे म्हणणे आहे. पुरातत्त्व विभागाने याबाबत वेळोवेळी नगरपरिषदेला सूचना दिलेल्या आहेत. अतिक्रमण काढण्याचे काम नेमके कोठे अडले आहे हे तरी प्रशासनाने स्पष्ट करावे अशी इतिहासप्रेमींची मागणी आहे..अतिक्रमण काढण्याची मागणीकिल्लेदार फिरंगोजी नरसाळा स्मारक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲड . किरण झिंजुरके यांनी सांगितले की, ‘‘दोनशे वर्षांपूर्वीचा हा संग्रामदुर्ग किल्ल्याचा नकाशा आहे यामध्ये परिसरही रेखाटण्यात आलेला आहे. हा दुर्मिळ नकाशा आहे त्याचे जतन पुरातत्त्व विभागाने केलेले आहे. परिसरातील अतिक्रमणे काढावीत अशी इतिहासप्रेमी नागरिकांची मागणी आहे. परंतु, नगरपरिषद याकडे दुर्लक्ष करत आहे असाही आरोप इतिहास प्रेमींचा आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.