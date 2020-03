महापालिकेच्या वापराविना असलेल्या २१९ सदनिका सील

पुणे - महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिका आणि व्यावसायिक गाळ्यांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी दोन भरारी पथके स्थापन केली आहेत. या पथकांनी अवघ्या चार महिन्यांत ७० लाख ५१ हजार रुपये थकबाकी वसूल केली असून, वापराविना पडून असलेल्या २१९ सदनिका सील केल्या आहेत. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुढील आर्थिक वर्षात उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने आत्तापासून तयारी सुरू केली आहे. विभागाने उभारलेल्या वास्तूंमधील व्यावसायिक गाळे आणि ‘आर सेव्हन’ या नियमांतर्गत विविध गृहप्रकल्पांमधील सदनिकाही भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. यांचेही भाडे मागील काही वर्षांपासून थकले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी मागील पाच महिन्यांपासून थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीम आखली आहे. त्याअंतर्गत दोन भरारी पथके स्थापन केली आहेत. या पथकांनी पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या सदनिकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. आर सेव्हनअंतर्गत ताब्यात आलेल्या २९२३ सदनिकांपैकी १०५६ सदनिका भाडेतत्त्वाने दिल्या आहेत. त्यापैकी काही मोजकीच मंडळी भाडे भरत असून, अनेकांकडे थकबाकी होती. या पथकांनी नोव्हेंबरपासून फेब्रुवारीपर्यंत ६०५ सदनिका तपासल्या. त्यानंतर थकबाकीदारांना नोटीस बजावून चार महिन्यांत ७० लाख ५१ हजार रुपये वसूल केले. या मोहिमेदरम्यान भाडेकराराने दिलेल्या २१९ सदनिकांमध्ये कोणीच राहत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर या पथकाने या सदनिकाही सील केल्या असून, संबंधित भाडेकरूंविरोधातही कारवाई सुरू केली आहे.

