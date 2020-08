आंबेगाव तालुक्यातील २२ घरकुलांना मिळणार सरकारी जागा

मंचर (पुणे) : प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे-2022 या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी अवसरी खुर्द, काठापूर बुद्रुक व कळंब (ता. आंबेगाव) येथील २२ लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी सरकारी जागा उपलब्ध होणार आहे. जागेअभावी गेल्या दोन वर्षांपासून घरकुलाचा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र, आता जागेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, अशी माहिती आंबेगाव तालुका पंचायत समितीचे सभापती संजय गवारी यांनी दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ते म्हणाले, की अवसरी खुर्द येथे सरकारी जमीन गट नं. दोनमधील तीन लाभार्थी यांना ४०० चौरस मीटर, काठापूर बुद्रुक सरकारी जमीन गट नं. ३४/५ मध्ये एका लाभार्थ्याला ६०० चौरस मीटर व कळंब येथे सरकारी गायरान जमीन १८ लाभार्थ्यांना गट नं. २९८ मध्ये ९०० चौरस मीटर जागा घरकुल बांधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय महसूल खात्याने मान्यता दिली आहे. प्रती चौरस एक रुपया याप्रमाणे लाभार्थ्यांना शासनाकडे शुल्क भरावा लागणार आहे. लाभार्थ्याला जमिनीच्या कोणत्याही हस्तांतरास मान्यता मिळणार नाही. असे जिल्हाधिकार्यांनी आदेशात नमूद केले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध व्हावी. असे प्रस्ताव ग्रामसभेत मंजूर करून अवसरी खुर्द, काठापूर बुद्रुक व कळंब ग्रामपंचायतीनी आंबेगाव तालुका पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडून जिल्हा अधिकारी पुणे यांच्याकडे पाठविले होते. सोमवारी (ता. १७) जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असलेले आयुष प्रसाद यांच्या स्वाक्षरीने प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांचे घर बांधकामाचे स्वप्न साकार होणार आहे.

