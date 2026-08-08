Nirgudsar News : शिष्यवृत्ती परीक्षेत २२ विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आल्याने पालकांनी वर्गणी काढून मार्गदर्शक शिक्षक नितीन शेजवळ यांना दिली चक्क ‘बुलेट’ भेट

निरगुडसर - आंबेगाव तालुक्यातील साकोरेमळा-शिंगवे येथील शाळेत अनोखा गुरुसन्मान शनिवार (ता. ०८) रोजी संपन्न झाला. साकोरेमळा-शिंगवे (ता. आंबेगाव) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत गुणवंत विद्यार्थी, मार्गदर्शक शिक्षक व पालकांचा गुणगौरव व सत्कार समारंभ उत्साहात पार पडला..विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक यशाचा गौरव करण्याबरोबरच त्यांच्या यशामागे मेहनत घेणाऱ्या शिक्षकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी वर्गणी गोळा करून वर्गशिक्षक नितीन भास्कर शेजवळ यांना रॉयल एनफिल्ड बुलेट भेट देत अनोख्या पद्धतीने गुरुसन्मान केला. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे यांच्या हस्ते ही बुलेट देण्यात आली. यावेळी गुणवंत विद्यार्थी, मार्गदर्शक शिक्षक तसेच पालकांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमापूर्वी श्री संत सावता महाराजांचे दर्शन घेण्यात आले..विवेक वळसे पाटील म्हणाले की, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून शिंगवे गावातील इतर विकास कामांबरोबर साकोरेमळा शाळेतील वर्गखोल्या व इतर भौतिक सुधारणा यापूर्वीच्या काळात काम पूर्ण केलेली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक उपक्रम व योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत..विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषयाची जिज्ञासा व आवड निर्माण व्हावी, त्यांच्या कल्पनाशक्तीला आणि संशोधन वृत्तीला चालना मिळावी यासाठी ISRO, NASA यांसारख्या अंतराळ संशोधन संस्थांच्या भेटी तसेच विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. कार्यक्रम प्रसंगी गटशिक्षणाधिकारी रुपाली धोका, सतीश रोडे पाटील, नितीन वाव्हळ, सिद्धार्थ चव्हाण, श्वेता ढोबळे, हिरामण गोरडे, केंद्र प्रमुख राजू जाधव, मुख्याध्यापक संतोष गायकवाड, यांच्यासह विद्यार्थी, पालक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याध्यापक संतोष गायकवाड यांनी केले. सूत्रसंचालन बाबाजी गाढवे यांनी केले..१) शिष्यवृत्ती परीक्षेत २२ विद्यार्थी गुणवत्ता यादीतसाकोरेमळा शाळेने शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, इयत्ता पाचवी पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत शाळेचे तब्बल २२ विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत झळकले. तसेच केंद्रीय सैनिक स्कूल निवड परीक्षेत १४ विद्यार्थी पात्र, नवोदय विद्यालयासाठी तीन विद्यार्थी पात्र तर ज्ञानप्रबोधिनी प्रवेश परीक्षेतून दोन विद्यार्थ्यांची निवड झाली. या सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.इयत्ता चौथीतील १७ विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेत चांगल्या गुणांनी पात्र ठरले. त्यामध्ये श्रीजा रवींद्र विधाते हिने तालुक्यात प्रथम, तर शिवम हनुमंत बोराडे याने तालुक्यात द्वितीय क्रमांक मिळविला. या विद्यार्थ्यांचा तसेच त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक अभिजीत नाटे यांचाही गौरव करण्यात आला..२) दीडशे विद्यार्थ्यांचा बक्षिसांनी गौरवइयत्ता पहिली ते चौथीतील विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन केलेल्या सुमारे १५० विद्यार्थ्यांचा विविध बक्षिसे देऊन गौरव करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना छत्री, एज्युकेशनल किट, स्मार्ट वॉच, टिफिन, पाण्याची बाटली, अनब्रेकेबल पॅड, स्किपिंग रोप, स्टडी टेबल, कंपास व पेन आदी बक्षिसे देण्यात आली. तसेच इयत्ता पहिली ते तिसरीतील विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये गुणवंत ठरलेल्या सुमारे १०० विद्यार्थ्यांचाही बक्षिसांच्या माध्यमातून सन्मान करण्यात आला त्यामुळे शाळेच्या परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.