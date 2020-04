एकाच दिवसात 221 पॉझिटिव्ह; पुण्यात तिघांचा मृत्यू 

पुणे - राज्यभरातील कोरोना रुग्णांचा आकडा रविवारी (ता. 12) दोन हजारांच्या घरात पोचला असून, 217 जण बरे झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले. दिवसभरात पुण्यातील तीन महिलांसह राज्यभरातील 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एकाच दिवसात नवे 221 नवे रुग्ण सापडले आहेत. त्यात पुण्यातील 15 रुग्णांचा समावेश आहे. - बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मृतांमध्ये मुंबईतील 16, पुणे 3, नवी मुंबई 2 आणि सोलापुरातील एकाचा समावेश आहे. मृतांमध्ये 13 पुरुष आणि नऊ महिला आहेत. त्यात एक व्यक्ती 40 पेक्षा कमी वयाची आहे. तर, साधारपणे 40 ते 60 आणि 60 पेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. मृतांना उच्च रक्तदाब, मधुमेह, अस्थमा, हृदयरोग, मूत्रपिंडाचे आजार असल्याचेही तपासातून निष्पन्न झाले आहे. आतापर्यंत तपासणीसाठी पाठविलेल्या 41 हजार 109 पैकी 37 हजार 964 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. तर 1 हजार 982 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे 217 जण बरे झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले. सध्या राज्यभरात सुमारे 61 हजार 247 लोकांना घराबाहेर न येण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तर 5 हजार 64 जण विविध रुग्णालयांत दाखल आहेत. ज्या शहरांत कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळून येत आहेत, त्या भागांत घरोघरी जाऊन लोकांची तपासणी करण्यात येत आहे. मात्र, थोडी लक्षणे आढळलेल्या रुग्णांच्या घशातील द्रव पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात येत आहेत. पुण्यात तिघांचा मृत्यू

पुण्यात रविवारी दिवसभरात तिघांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये सोमवार पेठेतील 56 वर्षांच्या महिलेचा समावेश आहे. या तिला त्रास होत असल्याने नऊ एप्रिलला रुग्णालयामध्ये दाखल केले होते. त्यानंतर तिचा रविवारी मृत्यू झाला. येरवड्यातील 64 वर्षांच्या महिलेचाही मृत्यू झाला आहे. त्यांना 10 एप्रिलला दाखल केले होते. पुणे रेल्वेस्थानक परिसरातील 58 वर्षांच्या महिलेचा बळी गेला आहे. या तिघींना उच्चरक्तदाब, मधुमेहाचा त्रास होता. पुण्यातील नवे रुग्ण - 15

एकूण रुग्ण - 255

मृत - 2

एकूण मृत्यू - 31

Web Title: 221 positive one day and Three died in Pune