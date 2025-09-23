Pune Municipal Election : महापालिका निवडणुकीसाठी २३ कक्षांची स्थापना

पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला गती देण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने २३ विशेष कक्षांची स्थापना केली आहे. या कक्षांसाठी संबंधित अधिकारी नेमण्यात आले असून, त्यांनी तत्काळ कामाला सुरुवात करावी, असे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत..पुणे महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्याच्या अखेरच्या दोन आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. तर प्रभाग रचना ६ ऑक्टोबर पूर्वी अंतिम होऊन त्यानंतर प्रभागांचे आरक्षण पडणार आहेत. शहरातील राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असताना प्रशासनानेही तयारी सुरू केली आहे..महापालिकेच्या निवडणुकीच्या कामासाठी तब्बल २४ हजार कर्मचाऱ्यांची गरज पडणार आहे, आत्तापर्यंत १९ हजार कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव करण्यात आली आहे. निवडणुकीचे काम व्यवस्थित पार पाडावे यासाठी २३ कक्ष स्थापन केले आहेत. प्रत्येक कक्ष प्रमुखांनी त्यांच्या कामकाजाचा अहवाल थेट महापालिका आयुक्तांना सादर करायचा आहे.तसेच, कोणत्याही कक्ष प्रमुखांनी निवडणूक आयोग अथवा राज्य सरकारशी थेट संपर्क साधू नये, तर सर्व संपर्क उपायुक्त (निवडणूक) यांच्या माध्यमातूनच साधावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. निवडणूक संपेपर्यंत ही जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे..हे आहेत कक्षनिवडणूक कर्मचारी व व्यवस्थापन, मतदान केंद्र व सोयीसुविधा, टपाली मतपत्रिका व्यवस्थापन, थकबाकी ना हरकत प्रमाणपत्र, मतदान व मतमोजणी, स्टेशनरी व साहित्य वितरण, माहिती व जनसंपर्क, दूरसंचार सुविधा, बैठकांचे आयोजन, आचारसंहिता पालन, विद्रूपीकरण कारवाई, पेड न्यूज तपासणी, वाहतूक व्यवस्थापन, सभा-मंडप परवानगी, विद्युत व्यवस्थापन, माहिती व तंत्रज्ञान, ईव्हीएम व्यवस्थापन, समन्वय, निवडणूक खर्च तपासणी, विधी, आरोग्य सुविधा, पाणीपुरवठा व्यवस्थापन हे कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.