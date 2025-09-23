पुणे

Pune Municipal Election : महापालिका निवडणुकीसाठी २३ कक्षांची स्थापना

पुणे महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला गती देण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने २३ विशेष कक्षांची स्थापना केली.
पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला गती देण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने २३ विशेष कक्षांची स्थापना केली आहे. या कक्षांसाठी संबंधित अधिकारी नेमण्यात आले असून, त्यांनी तत्काळ कामाला सुरुवात करावी, असे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.

