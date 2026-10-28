Pune Crime : ‘कुराश’च्या बोगस प्रमाणपत्रांवर नोकऱ्या लाटणाऱ्या १३ पोलिसांसह २५ जणांना अटक

पुणे - ‘कुराश’ खेळाच्या बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे पोलिस दल आणि इतर शासकीय सेवेत नोकरी मिळविल्याच्या गैरव्यवहार पुणे पोलिसांनी नुकताच उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणात क्रीडा आरक्षणावर डल्ला मारणाऱ्या रॅकेटविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई करत १३ पोलिस कर्मचाऱ्यांसह २५ जणांना अटक केली आहे. आरोपींची येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे..क्रीडा क्षेत्रात राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत संधी मिळावी, यासाठी पाच टक्के क्रीडा आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, ‘कुराश’ खेळाची बनावट प्रमाणपत्रे तयार करणाऱ्या टोळीचे धागेदोरे उघड झाल्यानंतर पुणे पोलिस दलासह राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात एकूण ४१ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.मागील काही दिवसांत पोलिसांनी कारवाई करीत २५ जणांना अटक केली आहे. त्यात या बोगस प्रमाणपत्रे तयार करणाऱ्यांसह या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शहर पोलिस दलात भरती झालेल्या १९ पोलिसांचा समावेश आहे. त्यापैकी १३ पोलिस कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. उर्वरित सहा पोलिसांसह १६ आरोपी फरार असून, त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे..इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईया रॅकेटची व्याप्ती केवळ पोलिस दलापुरती मर्यादित नसून, महसूल, शिक्षण आणि इतर शासकीय विभागांपर्यंतही पोहोचल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. ‘कुराश’ खेळाच्या बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे इतर खात्यांमध्ये नोकरी मिळविलेल्या संशयित उमेदवारांची नावे समोर आली आहेत. त्या उमेदवारांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी आणि त्यांचे निलंबन करण्याबाबत पोलिसांकडून संबंधित शासकीय विभागांशी पत्रव्यवहार केला जात आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे..‘कुराश’ बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणात एकूण ४१ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यापैकी २५ जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यात पुणे शहर पोलिस दलातील १९ जणांचा समावेश आहे. आत्तापर्यंत १३ पोलिस कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित सहाजण फरार असून, त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे. यापैकी १० जण शहर पोलिस दलात अद्याप नोकरीस रुजू झाले नव्हते. या सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांवर रीतसर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.- गोहर हसन, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.