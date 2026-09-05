पुणे

Manchar News : २५ वर्षीय तरुणाचा हृदयविकाराने मृत्यू, दीड महिन्यापूर्वी झालेलं लग्न; पत्नीसह कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

भाविकांना भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी घेऊन आलेल्या २५ वर्षीय कारचालकाचा अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने शनिवारी (ता. ५) मृत्यू झाला.
Shyam Rokade

Shyam Rokade

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - भाविकांना भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी घेऊन आलेल्या २५ वर्षीय कारचालकाचा अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने शनिवारी (ता. ५) मृत्यू झाला. श्याम रोकडे असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. विशेष म्हणजे, दीड महिन्यापूर्वीच त्यांचा विवाह झाला होता. संसाराची नुकतीच सुरुवात झालेली असतानाच श्याम यांच्यावर काळाने घाला घातल्याने कुटुंबीय, नातेवाईक आणि परिचितांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.

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