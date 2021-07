‘सात-बारा’वर आता होणार २५० पिकांची नोंद

पुणे - सात-बारा (Satbara) उताऱ्यामध्ये यापूर्वी गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, ऊस, मका, कापूस, सोयाबीन आदींसह २० पिकांची नोंद (Crop Registration) होत होती. मात्र, आता नव्याने सुमारे २५० पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होऊ लागली आहे. महसूल खात्याने प्रायोगिक तत्त्वावर लागू केलेल्या ‘ई-पीक’ पाहणीतून ही गोष्ट समोर आली आहे. (250 Crops will now be Recorded on Satbara)

गेल्या अनेक वर्षांपासून सात-बारा उताऱ्यावर पिकांची नोंदी अद्ययावत होत नाहीत. यापार्श्‍वभूमीवर पिकांची अचूक नोंद होण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने ‘ई-पीक’ ॲप विकसित केले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील २० तालुक्‍यांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप म्हणाले, ‘‘जुन्या पद्धतीने आतापर्यंत सात-बारा उताऱ्यावर १५ ते २० पिकांची नोंद घातली जात होती. मात्र, या ॲपमुळे जवळपास २५० प्रकाराच्या पिकांची नोंद झाली आहे.’

हेही वाचा: गारवा हॉटेल मालक खून प्रकरण; आरोपीच्या पत्नीला 'या' कारणामुळे अटक

शेतकरी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन ‘ई-पीक’ पाहणी या मोबाईल ॲपद्वारे पीकाचा फोटो अपलोड करू शकतात. मोबाईल ॲपमध्ये अक्षांक्ष व रेखांशची नोंद होणार असल्याने त्या शेतकऱ्याच्या शेताचे स्थानही तलाठ्याला कळते.

‘ई-पीक’ ॲपवर पिकांची वर्गवारी केली असून, यामध्ये १८ वर्ग आहेत. कडधान्ये, तृणधान्ये, पॉलिहाउसमधील पिके, भाजीपाला, फळे, औषधी वनस्पती आदींचा यात समावेश आहे. अशा प्रकारे या ॲपमध्ये ५८० पिकांची नोंदी घेता येते.

- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी