Pune News : पावसाळी चेंबरमध्ये गाळमिश्रित पाणी सोडल्याप्रकरणी २५ हजारांचा दंड

पुणे - सेवन लव्हज चौक परिसरातील एका बांधकाम प्रकल्पातून बेकायदेशीरपणे पावसाळी चेंबरमध्ये गाळमिश्रित पाणी सोडल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेने २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. .कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील सेवन लव्हज चौक आणि कुमार पॅसिफिक मॉल परिसरात संबंधित बांधकाम सुरू आहे. या ठिकाणाहून गाळयुक्त पाणी थेट महापालिकेच्या पावसाळी चेंबरमध्ये सोडले जात असल्याची तक्रार प्रशासनाला प्राप्त झाली होती..महापालिकेच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली असता, बांधकाम साईटवरून पाणी वाहिनीद्वारे पावसाळी चेंबरमध्ये सोडले जात असल्याचे आढळून आले. पावसाळी वाहिन्यांमध्ये बांधकामाचे पाणी सोडल्याने वाहिन्या तुंबून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असल्याने ही कारवाई करण्यात आली..उपआयुक्त संतोष वारुळे, उपआयुक्त माधव जगताप आणि सहाय्यक आयुक्त तिमय्या जगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक राहुल राजगोळकर आणि आरोग्य निरीक्षक शिवाजी गायकवाड यांनी पाहणी केली. त्यावेळी रानावत ग्रुपशी संबंधित विशाल जैन यांच्यावर यांच्या प्रकल्पातून गाळमिश्रित पाणी किंवा राडारोडा पावसाळी वाहिन्यांमध्ये सोडला जात असल्याचे दिसून आले..त्यामुळे गाळ व पाणी तुंबून रस्त्यांवर पाणी साचते. त्यामुळे अशा प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर कारवाई केली आहे. विकासकांनी सांडपाणी थेट पावसाळी वाहिन्यांमध्ये सोडू नये, अन्यथा फौजदारी कारवाई केली जाईल.