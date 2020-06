पुणे : सासवडमध्ये एका दिवसात सापडले तीन कोरोनाबाधित रुग्ण

सासवड (जि.पुणे) : येथे सासवड शहरातील गावठाणातील एक 70 वर्षीय ज्येष्ठ महिला आणि अगोदर परवाच्या सापडलेल्या सोपाननगरनजीकच्या पाॅझिटिव्ह रुग्णाची 40 वर्षीय पत्नी आज कोरोना पाॅझिटिव्ह असल्याचा अहवाल आला. तर माहूर (ता.पुरंदर) गावी मुंबईहून आलेली 32 वर्षीय बाळंतीण महिला पाॅझिटिव्ह निघाल्याने मोठा धक्काच बसला आहे. एका दिवसात तीन रुग्ण येथे सापडले. त्यामुळे कोरोना पाॅझिटिव्ह रुग्णांची पुरंदर तालुक्यातील संख्या 21 वर पोचली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तहसीलदार रुपाली सरनौबत यांनी व वैद्यकीय अधीक्षक डाॅ. किरण राऊत यांनी ही माहिती दिली. परवा सासवड, काल बोपगाव.. आज पुन्हा सासवड दोन, माहूर एक; असे लागोपाठ रुग्ण सापडत आहेत. यात उच्चांकी गुरोळी सहा, सासवड पाच हे लक्षवेधक रुग्णांचे आकडे आहेत. तालुक्यातील एकूण रुग्ण संख्या काल 18 होती; ती आज सकालीच 21 वर पोचली. यातील 11 रुग्ण केवळ या एका आठवड्यात सापडले. म्हणजे संसर्गाचा वेग येथेही वाढला. ही चिंताजनक बाब प्रशासन व नागरीकांना शिस्त शिकविणारी नक्कीच आहे; असे जाणकारांकडून स्पष्ट झाले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दरम्यान, बोपगावात संबंधित भाग कंटेन्मेंट झोन केला आहे. कुटुंबिय व संपर्कातील 18 क्वारंटाइन केले आहेत. सासवड व माहूरलाही ही कार्यवाही लगेच हाती घेण्यात येईल. पुरंदरमधील एकूण 21 पैकी मुंबई कनेक्शनमधील 13 आणि पुणे कनेक्शनधून 7 रुग्ण येथे सापडले. त्यामुळे या दोन्ही कनेक्शनमधील लोकांबाबत संस्थात्मक किंवा होम क्वारंटाइन बाबत गांभीर्यपूर्वक विचार न केल्यास बारामतीप्रमाणे 'कोरोनामुक्त पुरंदर तालुका' शक्यच होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

