Polio Preventive Dose : तीन लाख १६ हजार बालकांना मिळणार पोलिओ प्रतिबंधक डोस

पुणे - पुणे महानगरपालिका आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरातील शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी येत्या रविवारी (ता. २२) उपराष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत शहरात तीन लाख १६ हजार २७५ बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक डोस देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे..महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेसाठी शहराच्या विविध भागांत एकूण १ हजार ३६७ लसीकरण बूथ उभारण्यात येणार आहेत. रविवारी (ता. २२) सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत या बूथवर बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक लस देण्यात येईल. पोलिओ हा विषाणूमुळे होणारा गंभीर संसर्गजन्य आजार असून, यामुळे बालकांना कायमस्वरूपी अपंगत्व येण्याचा धोका असतो. यावर कोणताही विशिष्ट उपचार नसल्याने प्रतिबंधात्मक लसीकरण हाच एकमेव प्रभावी उपाय आहे..भारतामध्ये पोलिओमुक्त स्थिती कायम राखण्यासाठी ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. जगातील काही देशांमध्ये अद्यापही पोलिओ विषाणूचे अस्तित्व असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून पात्र बालकांना पोलिओचे दोन थेंब देणे आवश्यक आहे. यापूर्वी नियमित लसीकरणांतर्गत डोस घेतलेले असले, तरीही या विशेष मोहिमेत प्रत्येक बालकाला लस देणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे..आपल्या परिसरातील पात्र बालकांना जवळच्या लसीकरण बूथवर नेऊन लसीकरण करून घ्यावे. तसेच आरोग्य विभागाच्या घरोघरी भेट देणाऱ्या पथकांना सहकार्य करावे. ‘दोन थेंब प्रत्येक वेळी, पोलिओवर विजय दर वेळी’ या ब्रीदवाक्यासह एकही बालक या मोहिमेपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी नागरिकांनी सामाजिक जबाबदारी म्हणून सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन महापालिका आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी शहरातील सर्व पालक आणि नागरिकांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.