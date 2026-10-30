ST Bus Accident : एसटी बसच्या धडकेत ३० वर्षीय विवाहितेचा मृत्यू

लोणी काळभोर - पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव एसटी बसने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात ३० वर्षीय विवाहितेचा मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. ३०) सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील इंडियन ऑईल कंपनीजवळ घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..शिवानी प्रतीक लोंढे (वय-३०, रा. मांजरी, ता. हवेली, मूळ रा. बावी अ, ता. बार्शी, जि. सोलापूर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवानी लोंढे या आपल्या जावेसोबत दुचाकीवरून राईलकर हॉस्पिटलकडे जात होत्या. त्यांची दुचाकी कदमवाकवस्ती येथील इंडियन ऑईल कंपनीजवळ आली असता, उदगीर आगाराच्या ७०६३ क्रमांकाच्या एसटी बसने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर त्या रस्त्यावर पडल्या आणि बसचे चाक अंगावरून गेल्याने गंभीर जखमी झाल्या..अपघातानंतर त्यांना तातडीने लोणी काळभोर येथील शिवम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. या अपघातामुळे लोंढे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून महामार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.