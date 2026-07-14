पुणे

Electric Shock : आंबेगाव तालुक्यात घोडनदीत शेतीपंप जोडताना विजेचा धक्का; ३५ वर्षीय मजुराचा मृत्यू, एक जखमी

घोडनदीपात्रात शेतीपंपाची मोटार बसविताना विजेचा धक्का लागून विलास विठ्ठल केदारी (वय-३५) या मजुराचा मृत्यू.
Vilas Kedari

Vilas Kedari

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डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - मंचरपासून तीन किलोमीटर अंतरावर सुलतानपूर (ता. आंबेगाव) येथे घोडनदीपात्रात शेतीपंपाची मोटार बसविताना विजेचा धक्का लागून विलास विठ्ठल केदारी (वय-३५) या मजुराचा मृत्यू, तर त्याचा सहकारी किरकोळ जखमी झाल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवारी (ता. १४) सकाळी घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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